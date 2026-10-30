Még a kormánypárti lap is elismeri az Otthon Start eredményeit: alapjaiban alakította át a lakáshitelezést a program

Az Otthon Start a magyar lakáshitelezés történetének egyik legjelentősebb programjává vált a Kontroll pénteki cikke alapján . A portál a BiztosDöntés.hu elemzésére hivatkozva számolt be arról, hogy a 2025 szeptemberében elindított konstrukció keretében 2026 augusztusának végéig 2045 milliárd forint értékben kötöttek hitelszerződéseket, a program lezárásáig pedig a teljes összeg megközelítheti a 2500 milliárd forintot – írta a Kontroll.

Az Otthon Start alig több mint egy év alatt lényegesen nagyobb hitelvolument generált, mint a korábbbi támogatott konstrukciók / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

A számok önmagukban is figyelemre méltók, különösen annak fényében, hogy a korábbi támogatott lakáshitelprogramok ennél jóval kisebb volument értek el. A BiztosDöntés.hu adatai szerint a CSOK 2019. júliusi kibővítése és az Otthon Start 2025. szeptemberi bevezetése közötti több mint hat évben összesen 1627 milliárd forint támogatott lakáshitelt vettek fel a magyar háztartások. Ebbe az összegbe ráadásul a Magyar Nemzeti Bank 300 milliárd forintos Zöld Otthon Programja is beletartozik. Vagyis az Otthon Start alig több mint egy év alatt lényegesen nagyobb hitelvolument generált, mint a korábbi támogatott konstrukciók együttesen több mint hat esztendő alatt.

Alapjaiban alakította át a lakáshitelezést az Otthon Start

A Kontroll által ismertetett adatokból az is kiderül, hogy a program nem csupán a folyósított hitelek összegében hozott fordulatot, hanem a teljes lakáshitelpiac szerkezetét is átalakította. Míg korábban az új lakáshiteleken belül 20–25 százalék körül alakult a támogatott kölcsönök aránya, az Otthon Start bevezetését követően ez megközelítette a 80 százalékot. A program keretében felvett hitelek átlagos összege csaknem 35 millió forint volt. Eközben a teljes lakáshitelpiacon az új szerződések átlagos értéke a

2025 első nyolc hónapjában mért 19,6 millió forintról

2026 azonos időszakára 27,4 millió forintra

emelkedett. A lakáshitelek teljes állománya augusztus végére meghaladta a 8140 milliárd forintot, ami éves összevetésben több mint 30 százalékos növekedést jelent. Mindez azt mutatja, hogy az Otthon Start a hitelkereslet élénkítésében kiemelkedő eredményt ért el. A program lakásárakra és költségvetésre gyakorolt hatásának megítélése ugyanakkor külön kérdés.