Magyar Péter bejelentette: egyetlen nap alatt szüntetik meg az Otthon Startot; már holnaptól minden megváltozik

Fontos lakhatási bejelentéseket tett kedden délelőtt a kormány, amelyek magyar háztartások százezreit érinthetik. Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt ismertette a 2027-es költségvetéshez kapcsolódó otthonteremtési intézkedéseket, köztük a lakásfelújításokat és az új támogatási programokat. Ennek egyik fontos pontja volt az Otthon Start Program kivezetése, és annak részletei.

A vártnál is hamarabb köszönhetünk el az Otthon Start Programtól / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az már korábban ismert volt, hogy az Orbán-kormány által bevezetett Otthon Start Programot a Tisza kivezeti, és a Wekerle Plusz lép a helyébe. Magyar Péter szerint a korábbi lakástámogatási rendszer egyik legnagyobb hiányossága az volt, hogy elsősorban azoknak kedvezett, akik könnyebben hozzáfértek a támogatott hitelekhez, miközben az önerővel nem rendelkező fiatalok és a társadalom jelentős része kimaradt a lehetőségekből. A miniszterelnök jelezte, hogy az új programok részletes feltételeit és a támogatásokkal kapcsolatos tudnivalókat a wekerle.kormany.hu oldalon is közzéteszik.

A kormányfő szerint az Otthon Start Program eredeti célja helyes volt, a támogatások elosztása azonban jelentős egyenlőtlenségeket eredményezett. Elmondása szerint az Otthon Start-hitelek 76 százalékát a két legmagasabb jövedelmi tizedbe tartozók vették igénybe, miközben a lakosság fennmaradó 80 százalékára mindössze a támogatások 24 százaléka jutott.

Magyar Péter emiatt bejelentette, hogy Wekerle Plusz vásárlási és építési hitelprogram már október 28-án elindul.

Az új támogatási rendszer egyik legfontosabb változása, hogy a jogosultsági korhatárt 41-ről 45 évre emelik. A Wekerle Plusz így a 18 és 45 év közötti, első lakásukat megszerezni kívánó magyarok számára biztosít támogatott hitellehetőséget. A miniszterelnök külön hangsúlyozta, hogy a korábban megkötött Otthon Start-hitelszerződések továbbra is érvényben maradnak.

Így vezetik ki az Otthon Start Programot

A tájékoztatón Kármán András pénzügyminiszter ismertette a Wekerle Plusz lakásvásárlási és építési hitelprogram részleteit , és pontos menetét. A tárcavezető ezt követően pontosította az új Wekerle Plusz hitelprogram indulásának időpontját. Bejelentette, hogy a szükséges kormányrendelet még kedden megjelenik, október 28-tól pedig az új konstrukció lesz elérhető az új igénylők számára. A bankoknak ugyanakkor néhány napos felkészülési időre lehet szükségük, így nem biztos, hogy már szerdán valamennyi pénzintézetnél igényelhető lesz a hitel.

A kormány 15 napos átmeneti időszakot biztosít azoknak, akik október 27-ig már megkötötték az ingatlan adásvételi szerződését

– emelte ki Kármán András. Ők még a korábbi Otthon Start Program feltételeivel nyújthatják be hitelkérelmüket. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az átmeneti szabályozással azokat kívánják segíteni, akik már megkezdték a lakásvásárlást, és a korábbi támogatási feltételekkel számoltak.