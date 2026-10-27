Deviza
EUR/HUF367,24 0% USD/HUF329,38 +0,23% GBP/HUF439,17 +0,13% CHF/HUF397,46 +0,12% PLN/HUF83,42 +0,03% RON/HUF68,66 -0,03% CZK/HUF15,09 +0,04% EUR/HUF367,24 0% USD/HUF329,38 +0,23% GBP/HUF439,17 +0,13% CHF/HUF397,46 +0,12% PLN/HUF83,42 +0,03% RON/HUF68,66 -0,03% CZK/HUF15,09 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 886,84 +0,69% MTELEKOM2 702 +1,48% MOL4 978 +0,92% OTP41 430 +1,35% RICHTER13 290 -1,13% OPUS206 -0,97% ANY6 110 -0,16% AUTOWALLIS120,5 -1,24% WABERERS4 120 -0,73% BUMIX8 731,63 -0,24% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 145,68 +0,45% BUX144 886,84 +0,69% MTELEKOM2 702 +1,48% MOL4 978 +0,92% OTP41 430 +1,35% RICHTER13 290 -1,13% OPUS206 -0,97% ANY6 110 -0,16% AUTOWALLIS120,5 -1,24% WABERERS4 120 -0,73% BUMIX8 731,63 -0,24% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 145,68 +0,45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar Péter bejelentette: egyetlen nap alatt szüntetik meg az Otthon Startot; már holnaptól minden megváltozik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyar Péter a kormány több tagjával együtt ismertette az otthonteremtési intézkedéseket. A Wekerle Plusz hamarabb felváltja az Otthon Start Programot, mint gondoltuk. Mutatjuk a részleteket.
VG
2026.10.27, 12:37
Szóljon hozzá!

Fontos lakhatási bejelentéseket tett kedden délelőtt a kormány, amelyek magyar háztartások százezreit érinthetik. Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt ismertette a 2027-es költségvetéshez kapcsolódó otthonteremtési intézkedéseket, köztük a lakásfelújításokat és az új támogatási programokat. Ennek egyik fontos pontja volt az Otthon Start Program kivezetése, és annak részletei.

Otthon Start Program OSP fix 3 százalékos lakáshitel OSP ingatlanpiac lakhatás CEE
A vártnál is hamarabb köszönhetünk el az Otthon Start Programtól / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az már korábban ismert volt, hogy az Orbán-kormány által bevezetett Otthon Start Programot a Tisza kivezeti, és a Wekerle Plusz lép a helyébe. Magyar Péter szerint a korábbi lakástámogatási rendszer egyik legnagyobb hiányossága az volt, hogy elsősorban azoknak kedvezett, akik könnyebben hozzáfértek a támogatott hitelekhez, miközben az önerővel nem rendelkező fiatalok és a társadalom jelentős része kimaradt a lehetőségekből. A miniszterelnök jelezte, hogy az új programok részletes feltételeit és a támogatásokkal kapcsolatos tudnivalókat a wekerle.kormany.hu oldalon is közzéteszik.

A kormányfő szerint az Otthon Start Program eredeti célja helyes volt, a támogatások elosztása azonban jelentős egyenlőtlenségeket eredményezett. Elmondása szerint az Otthon Start-hitelek 76 százalékát a két legmagasabb jövedelmi tizedbe tartozók vették igénybe, miközben a lakosság fennmaradó 80 százalékára mindössze a támogatások 24 százaléka jutott.

Magyar Péter emiatt bejelentette, hogy Wekerle Plusz vásárlási és építési hitelprogram már október 28-án elindul.

Az új támogatási rendszer egyik legfontosabb változása, hogy a jogosultsági korhatárt 41-ről 45 évre emelik. A Wekerle Plusz így a 18 és 45 év közötti, első lakásukat megszerezni kívánó magyarok számára biztosít támogatott hitellehetőséget. A miniszterelnök külön hangsúlyozta, hogy a korábban megkötött Otthon Start-hitelszerződések továbbra is érvényben maradnak.

Így vezetik ki az Otthon Start Programot

A tájékoztatón Kármán András pénzügyminiszter ismertette a Wekerle Plusz lakásvásárlási és építési hitelprogram részleteit , és pontos menetét. A tárcavezető ezt követően pontosította az új Wekerle Plusz hitelprogram indulásának időpontját. Bejelentette, hogy a szükséges kormányrendelet még kedden megjelenik, október 28-tól pedig az új konstrukció lesz elérhető az új igénylők számára. A bankoknak ugyanakkor néhány napos felkészülési időre lehet szükségük, így nem biztos, hogy már szerdán valamennyi pénzintézetnél igényelhető lesz a hitel.

A kormány 15 napos átmeneti időszakot biztosít azoknak, akik október 27-ig már megkötötték az ingatlan adásvételi szerződését

– emelte ki Kármán András. Ők még a korábbi Otthon Start Program feltételeivel nyújthatják be hitelkérelmüket. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az átmeneti szabályozással azokat kívánják segíteni, akik már megkezdték a lakásvásárlást, és a korábbi támogatási feltételekkel számoltak.

Szóljon hozzá!
otthonteremtés
lakhatás
Otthon Start Program
Magyar Péter
ingatlanpiac

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu