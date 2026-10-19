Vége, hivatalos: megszünteti az Otthon start programot a Tisza-kormány, most hirdette ki Magyar Péter – ez az új kormányzati intézkedés lép a helyébe

Immáron hivatalos, hogy 2027-től megszünteti az Otthon start programot a Tisza-kormány – erről Magyar Péter tett bejelentést hétfő délután a parlamentben.

Vége, hivatalos: megszünteti az Otthon start programot a Tisza-kormány, most hirdette ki Magyar Péter / Fotó: Kallus György

Ahogy azt több cikkben is megírta a Világgazdaság, a magyar miniszterelnök 13 órától mutatja be a 2027-es költségvetés főbb keretét. A hosszú beszéd jelenleg is tart, és elős látásra az állapítható meg, hogy vannak nyertesei és veszteseit is.

Vége, hivatalos: megszünteti az Otthon start programot a Tisza-kormány

Utóbbiak közé most mindenképpen bekerülnek azok is, akik az Otthon start program felvételében bíztak 2027-től. Erről a tervükről ugyanis biztosan le kell mondaniuk.

Magyar Péter ugyanis azt jelentette be, hogy bár meghosszabbítják az 5 százalékos lakásáfát,

és jövőre 30 milliárd forintos bérlakásfejlesztési program indul,

illetve új elemként egy három pillérből álló Wekerle Plusz program is startol,

de az Otthon start program véget ér.

Ugyan a Tisza-kormány tavasszal még azt ígérte, hogy megtartja azokat a fideszes intézkedéseket, amelyek jók, az Otthon startot pedig ide sorolták, jövőre ez a lakhatási intézkedés nem marad meg Magyarországon.

Mit kell tudni a Wekerle Plusz programról?

Nem csupán arról van szó, hogy kivezetik, hanem arról is, hogy a helyébe lépő új program sokkal szűkebb feltételekkel vehető igénybe. Az Otthon startot "felváltó" hitelprogram ugyanis

csak a 41 év alattiak számára érhető el,

kifejezetten csakis elsőlakás-vásárlására és -építésére,

ráadásul eltérő kamatokkal.

Utóbbi azt jelenti, hogy új lakások esetén marad a fix 3 százalék, azonban a használt lakások esetén már fix 5 százalékos kamattal kell számolni. De legalább visszatér a lakástakarék-pénztári megtakarítások állami támogatása és energetikai célú lakásfelújítási támogatást is bevezet a kormány 7,5 millió forintig házasságra és gyermekre vonatkozó megkötés nélkül. Ezt kiegészítheti egy akár 15 milliós, ugyancsak fix 3 százalékos kamatozású hitellehetőség is.

Fontos látni, hogy a most jelzett Wekerle Plusz program – a tészletek természetesen még nem ismertek –, nem az Otthon start helyére lép, ugyanis ez egy merőben más szemléletű lakhatási kezdeményezés. Ez a most ismert szabályok alapján is kijelenthető, így például a kötelező, 5 éves bentlakás előírásán túl

az igénylő és a házastárs meglévő ingatlantulajdonának egyaránt 50 százalék alatt kell lennie, ezt szigorúan ellenőrzik,

Az Otthon start egyik legnagyobb előnye éppen az volt, hogy az 50 százalékos tulajdonrészt is engedte. Azt valamiért fontosnak tartotta kiemelni a kormányfő, hogy a korábban megkötött Otthon Start-szerződések érvényben maradnak.