Vége, hivatalos: megszünteti az Otthon start programot a Tisza-kormány, most hirdette ki Magyar Péter – ez az új kormányzati intézkedés lép a helyébe
Immáron hivatalos, hogy 2027-től megszünteti az Otthon start programot a Tisza-kormány – erről Magyar Péter tett bejelentést hétfő délután a parlamentben.
Ahogy azt több cikkben is megírta a Világgazdaság, a magyar miniszterelnök 13 órától mutatja be a 2027-es költségvetés főbb keretét. A hosszú beszéd jelenleg is tart, és elős látásra az állapítható meg, hogy vannak nyertesei és veszteseit is.
Vége, hivatalos: megszünteti az Otthon start programot a Tisza-kormány
Utóbbiak közé most mindenképpen bekerülnek azok is, akik az Otthon start program felvételében bíztak 2027-től. Erről a tervükről ugyanis biztosan le kell mondaniuk.
- Magyar Péter ugyanis azt jelentette be, hogy bár meghosszabbítják az 5 százalékos lakásáfát,
- és jövőre 30 milliárd forintos bérlakásfejlesztési program indul,
- illetve új elemként egy három pillérből álló Wekerle Plusz program is startol,
- de az Otthon start program véget ér.
Ugyan a Tisza-kormány tavasszal még azt ígérte, hogy megtartja azokat a fideszes intézkedéseket, amelyek jók, az Otthon startot pedig ide sorolták, jövőre ez a lakhatási intézkedés nem marad meg Magyarországon.
Mit kell tudni a Wekerle Plusz programról?
Nem csupán arról van szó, hogy kivezetik, hanem arról is, hogy a helyébe lépő új program sokkal szűkebb feltételekkel vehető igénybe. Az Otthon startot "felváltó" hitelprogram ugyanis
- csak a 41 év alattiak számára érhető el,
- kifejezetten csakis elsőlakás-vásárlására és -építésére,
- ráadásul eltérő kamatokkal.
Utóbbi azt jelenti, hogy új lakások esetén marad a fix 3 százalék, azonban a használt lakások esetén már fix 5 százalékos kamattal kell számolni. De legalább visszatér a lakástakarék-pénztári megtakarítások állami támogatása és energetikai célú lakásfelújítási támogatást is bevezet a kormány 7,5 millió forintig házasságra és gyermekre vonatkozó megkötés nélkül. Ezt kiegészítheti egy akár 15 milliós, ugyancsak fix 3 százalékos kamatozású hitellehetőség is.
Fontos látni, hogy a most jelzett Wekerle Plusz program – a tészletek természetesen még nem ismertek –, nem az Otthon start helyére lép, ugyanis ez egy merőben más szemléletű lakhatási kezdeményezés. Ez a most ismert szabályok alapján is kijelenthető, így például a kötelező, 5 éves bentlakás előírásán túl
az igénylő és a házastárs meglévő ingatlantulajdonának egyaránt 50 százalék alatt kell lennie, ezt szigorúan ellenőrzik,
Az Otthon start egyik legnagyobb előnye éppen az volt, hogy az 50 százalékos tulajdonrészt is engedte. Azt valamiért fontosnak tartotta kiemelni a kormányfő, hogy a korábban megkötött Otthon Start-szerződések érvényben maradnak.
Miért szünteti meg a Tisza-kormány az Otthon start programot?
Külön elgondolkodtató volt, mivel magyarázta Magyar Péter a döntést. Elismerte, hogy az Otthon start program szándéka jó volt, de szerinte a megvalósítása és kivitelezése a feje tetejére állította az eredeti szándékot.
Azt állította, hogy a hitelek 59 százaléka a leggazdagabb tizedhez vándorolt (ilyen megállapítás a piaci hitelek esetében is megfoglamazható – a szerk.), és azt a vádat is kinyilvánította, hogy az állami támogatásból sok esetben "befektetési célú ingatlanokat vásároltak állami támogatással, néha négyet-ötöt is."
Ez inkább költői túlzás, ugyanis egy személy legfeljebb egyszer tudta felvenni az Otthon stratot, négyszer-ötször biztosan nem. Ahogy az a miniszterelnöki megjegyzés sem fedi le a valóságot, hogy az Otthon start programban
szegény emberek adóforintjaiból vásároltak a gazdagok új lakást.
Mindenesetre Magyar Péter ezzel magyarázta hogy a jó célt a kormány megtartja, de a hibás megvalósítást azonban pontról pontra kijavítja.