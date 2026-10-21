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Kapitány István most jelentette be az otthonfelújítási program részleteit: ezekre a korszerűsítésekre ad pénzt az állam – óriási a különbség a lakások és a házak között

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2030-ig 120 ezer család otthona újulhat meg, legyen az családi ház vagy társasházi lakás. A panelházak tizenhat év után ismét egy országos program részei lehetnek – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán. A miniszter az otthonfelújítási programot az energetikai korszerűsítés köré rendezné el.
VG
2026.10.21, 09:26
Frissítve: 2026.10.21, 09:49
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Az egyeztetés alatt álló programjaink elfogadása esetén 2027-től vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt lehet majd igényelni az otthonok energiahatékonyságának javítására – írja posztjában a miniszter, aki abban támogatott otthonfelújítási programról beszél.

Kapitány István, otthonfelújítás
Kapitány István otthonfelújítási programot jelentett be
Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

Otthonfelújítás: ezeket a részleteket ismertette a miniszter

Kapitány István közlése szerint évente 30 ezer otthon felújítása kaphat támogatást: fele családi ház, fele társasházi lakás.

  • Családi házaknál legfeljebb 15,5 millió forintos felújítás támogatható: ebből legfeljebb 15 millió a támogatás, az önerő legfeljebb 500 ezer forint.
  • Társasházaknál lakásonként legfeljebb 5,2 millió forintos felújítás támogatható: ebből legfeljebb 5 millió a támogatás, az önerő legfeljebb 200 ezer forint.

A vissza nem térítendő támogatás és a kamattámogatott hitel együtt a költségek akár 95 százalékát fedezheti – írja a miniszter.

A támogatható otthonfelújítási munkák sorában Kapitány a következőket sorolja fel: szigetelés, nyílászárócsere, hőszivattyú, korszerű világítás, napelem, használati melegvíz-előállítás, távhőre csatlakozás, gépészeti beruházás és árnyékolás.

„A legolcsóbb energia az, amit el sem kell használni. A valódi rezsicsökkentés a falaknál kezdődik” – fűzte hozzá.

A miniszter kitért arra is, hogy a tervezett 600 milliárd forintos keret legalább 1100 milliárd forintnyi megrendelést hozhat az építőiparnak. Ez szerinte kisebb számlákat jelent a családoknak, és munkát a hazai vállalkozásoknak.

Emlékezetes, hogy az Orbán-kormányok alatt indult otthonfelújítási programok közül június 30-án lezárult az egyik legjelentősebb, kistelepüléseken élő, vidéki családokat célzó lakásfelújítási program. A Vidéki Otthonfelújítási Program másfél év alatt több mint 40 ezer kérelmezőt ért el, megszűnésével sok család eleshetett attól a lehetőségtől, hogy akár 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatással korszerűsítse otthonát. Magyar Péter még a választási kampányban azt ígérte, hogy 2026 júniusától pályázható, teljes körű országos korszerűsítési programot indítanak el.

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