Itt az útmutató a háztáji energiatároló telepítéséhez – végre pöröghetnek a projektek, de sokaknak a zsebükbe is kell nyúlniuk

Úgy kaphat az eredetileg becsültnél 15 ezerrel több lakossági pályázó vissza nem térítendő támogatást otthoni energiatároló telepítésére, hogy a napelemmel már rendelkezőknek 2,5 millió forint helyett csak 1,8 millió juthat. A program napokban megjelent módosított felhívása több fontos kérdést tisztáz. A részletes feltételek alapján már jobban látszik, milyen műszaki tartalommal és finanszírozási feltételekkel lehet megvalósítani a beruházásokat – áll az A1 Solar értékelésében.

Kell majd önerő is az otthoni energiatároló telepítéséhez, de legalább belendülhetnek a telepítések/Fótó: Vémi Zoltán

A program két fő célterületet különít el. Az említett 2,5 millió forintra új napelemes rendszer és energiatároló együttes telepítésére készülő pályázó lehet jogosult, a meglévő napelemes rendszer fejlesztésére pedig legfeljebb 1,8 millió forint igényelhető. Ha a beruházás ennél többe kerül, a különbözetet a pályázónak magának kell előteremtenie.

Több fontos pont is kedvezően alakult

A módosított konstrukció egyik pozitív elemének az engedményezés lehetőségét tekinti az A1 Solar.

A támogatás meghatározott feltételek mellett közvetlenül a kivitelezőnek folyósítható.

Előleg is igényelhető, amely a vállalkozási szerződés támogatástartalmának akár 100 százaléka lehet, ehhez azonban a kivitelezőnek bankgaranciát kell felmutatnia, ami viszont jelentősen megemeli a költségeket.

Szintén fontos, hogy a pályázati konstrukció egyértelműen számol az önerővel. A szerződésminta külön kezeli a támogatás nagyságát és a megrendelő által fizetendő önerőt.

A bírálati folyamatnál is van pozitívum. A felhívás szerint az igazolási kérelmek benyújtásának végső határideje 2027. február 26. a kérelmeket pedig beérkezési sorrendben, folyamatosan dolgozzák fel. Ennek alapján nem kell megvárni a teljes igazolási szakasz végét a bírálatok megkezdésével.

„Bízunk benne, hogy még idén, szakaszosan kiállítják az első támogatói okiratokat, és elindulhatnak a kivitelezések. A korábbi lakossági energetikai program (NPP) lebonyolításánál a kijelölt szervezet kifejezetten hatékonyan menedzselte a folyamatot, ezért most is bízunk a hasonlóan gördülékeny végrehajtásban” – idézi a közlemény Szenyán Endrét, az A1 Solar társtulajdonosát.