Itt az útmutató a háztáji energiatároló telepítéséhez – végre pöröghetnek a projektek, de sokaknak a zsebükbe is kell nyúlniuk
Úgy kaphat az eredetileg becsültnél 15 ezerrel több lakossági pályázó vissza nem térítendő támogatást otthoni energiatároló telepítésére, hogy a napelemmel már rendelkezőknek 2,5 millió forint helyett csak 1,8 millió juthat. A program napokban megjelent módosított felhívása több fontos kérdést tisztáz. A részletes feltételek alapján már jobban látszik, milyen műszaki tartalommal és finanszírozási feltételekkel lehet megvalósítani a beruházásokat – áll az A1 Solar értékelésében.
A program két fő célterületet különít el. Az említett 2,5 millió forintra új napelemes rendszer és energiatároló együttes telepítésére készülő pályázó lehet jogosult, a meglévő napelemes rendszer fejlesztésére pedig legfeljebb 1,8 millió forint igényelhető. Ha a beruházás ennél többe kerül, a különbözetet a pályázónak magának kell előteremtenie.
Több fontos pont is kedvezően alakult
A módosított konstrukció egyik pozitív elemének az engedményezés lehetőségét tekinti az A1 Solar.
A támogatás meghatározott feltételek mellett közvetlenül a kivitelezőnek folyósítható.
Előleg is igényelhető, amely a vállalkozási szerződés támogatástartalmának akár 100 százaléka lehet, ehhez azonban a kivitelezőnek bankgaranciát kell felmutatnia, ami viszont jelentősen megemeli a költségeket.
Szintén fontos, hogy a pályázati konstrukció egyértelműen számol az önerővel. A szerződésminta külön kezeli a támogatás nagyságát és a megrendelő által fizetendő önerőt.
A bírálati folyamatnál is van pozitívum. A felhívás szerint az igazolási kérelmek benyújtásának végső határideje 2027. február 26. a kérelmeket pedig beérkezési sorrendben, folyamatosan dolgozzák fel. Ennek alapján nem kell megvárni a teljes igazolási szakasz végét a bírálatok megkezdésével.
„Bízunk benne, hogy még idén, szakaszosan kiállítják az első támogatói okiratokat, és elindulhatnak a kivitelezések. A korábbi lakossági energetikai program (NPP) lebonyolításánál a kijelölt szervezet kifejezetten hatékonyan menedzselte a folyamatot, ezért most is bízunk a hasonlóan gördülékeny végrehajtásban” – idézi a közlemény Szenyán Endrét, az A1 Solar társtulajdonosát.
A meglévő rendszer fejlesztése sokkal több egy akkumulátor felszerelésénél
A meglévő napelemes rendszerek korszerűsítése jóval összetettebb annál, mint hogy egy akkumulátort egyszerűen hozzákapcsolunk a jelenlegi rendszerhez - bár ritka esetekben ez is előfordulhat.
Jellemzően azonban szükség van az invertercserére és az inverter helyének módosítására, mert korábban nem volt szempont, hogy akkumulátor is kapcsolódni fog hozzá. Szükség lehet
- új kábelezésre,
- okosmérő és vezérlés telepítésére,
- villamos védelmek korszerűsítésére,
- illetve bizonyos rendszereknél a napelemes stringek vagy optimalizálók átalakítására is.
A kivitelezés végén elvégzendő villamos biztonsági felülvizsgálat további, javítandó hibákat tárhat fel. Egy meglévő rendszer modernizálása tehát nem egyszerű eszközbeszerzés, hanem összetett műszaki munka.
Nem csak a „vas” árát kell nézni
Ráadásul a beruházások költségét nem kizárólag a termékek ára határozza meg. A pályázati projektekhez többlet adminisztráció, finanszírozási költség és finanszírozási kockázat is kapcsolódik. Az előleg igénybevételéhez például a kivitelezőnek az előleg nagyságával megegyező bankgaranciát kell felmutatnia. Korábbi, hasonló támogatási programok tapasztalata alapján egy-egy bankgarancia kibocsátásának és fenntartásának költsége projektenként érezhető tétel lehet. A kivitelezőknek emellett az eszközbeszerzés, az árfolyamváltozás, a munkadíjak és a későbbi garanciális kötelezettségek finanszírozásával is számolniuk kell.
A megkötött vállalkozási szerződés vállalási ára nem módosítható akkor sem, ha a kivitelezésre például 2028 év végén kerül sor és addig jelentősen emelkedik a szállítmányozás vagy az alapanyagok és ezáltal a termékek ára is.
Ha tehát a mostani helyzetben extra alacsony árréssel számolva cipőkanállal valahogy bele is lehetne férni az 1,8 millió forintos bruttó támogatásba egy egyszerűbb projekt esetében, beleszámítva a fenti kockázatokat és az 5 éven át működtetendő működési és szervizhátteret elkerülhetetlennek látszik önerő bevonása. Ráadásul van még egy nem befolyásolható további kockázat is:
Az áramszolgáltatókon is borulhat egy-egy projekt
A szabályozás szerint a kivitelező a végszámlát csak akkor állíthatja ki, ha rendelkezésre áll a hálózati társaság (DSO) – például az E.ON vagy az MVM – által kiállított megfelelő dokumentum, illetve megtörtént a műszaki átadás-átvétel.
A szabály célja érthető: így a támogatás végleges elszámolása már ténylegesen megvalósult és hálózati oldalról is lezárt projekthez kapcsolódik. A kivitelezők számára ugyanakkor kockázat, hogy a DSO ügyintézési idejére nincs ráhatásuk. Ha az átvétel vagy a dokumentáció kiadása elhúzódik, a rendszer már elkészülhet, az eszközök és a munkadíjak költsége felmerült, az áfa befizetése megtörtént, miközben a projektet pénzügyileg még nem lehet lezárni.
„Nagy projektmennyiségnél néhány hetes vagy hónapos csúszás is nagyon komoly likviditási problémát okozhat. Éppen ezért a program sikere nemcsak azon múlik, hány pályázó kap támogatást, hanem azon is, hogy a bírálati, DSO- és kifizetési folyamatok mennyire lesznek gyorsak és kiszámíthatók” – tette hozzá Szenyán Endre.
Sok esetben 20–30 százalék önerővel kell számolni
A fenti műszaki, finanszírozási és garanciális tényezők alapján azon meglévő rendszerek fejlesztésénél, amelyeknél három fázis van, vagy annak kialakítása is cél, az 1,8 millió forintos támogatás nem fedezi majd a teljes beruházást. Ezekben az esetekben az elsődleges kalkuláció szerint 20–30 százalék körüli önerővel reális számolni. Az egyfázisú fejlesztések viszont jellemzően beleférhetnek az összeghatárba, ha extra igény (például backup rendszer kialakítása) nem lép fel.
A módosított felhívás megjelenése fontos előrelépés: a pályázók és a kivitelezők végre konkrét műszaki és pénzügyi feltételek alapján tudnak tervezni. A következő hónapok meghatározó kérdése az lesz, hogy a támogatási konstrukció a gyakorlatban mennyire tud gyorsan, finanszírozhatóan és kiszámíthatóan működni. Első lépésként fontos lenne mielőbb kiállítani a támogatói okiratokat, hogy megkezdődhessenek a kivitelezések.
A program sikerét végül nemcsak az fogja megmutatni, hány energiatároló rendszer épül meg, hanem az is, hogy ezek milyen minőségben készülnek el, és évekkel később is biztosított lesz-e a megfelelő működésük és szervizhátterük.
Nem csökkent, inkább nőtt az otthoni energiatároló ára
A program módosítása szerint szerint azért hozható ki az eredeti keretből kisebb támogatás mellett is az eredetileg tervezett fejlesztés, mert időközben esett az otthoni energiatárolók ára. „Az igaz, hogy kicsit olcsóbb lett az akkumulátárokban használt lítium, de azóta visszaerősödött az ára. Ráadásul a termék árát alakító számos más tényező drágult" – válaszolt a Világgazdaságnak Szenyán Endre. A közleményben felsoroltakon túl például kiemelten drágult a szállítmányozás. Egy olyan konténer tengeri továbbítási költsége, amelybe 200 interver fér, a korábbi háromezer euróról ötezer euróra nőtt. A szárazföldi szállítás ára még jobban emelkedett.
Szenyán Endre szerint egy kivitelező felelősen egy otthoni energiatároló telepítését 2,1-2,2 millió forintért vállalhatja el.
Az A1 társtulajdonosa rámutatott egy másik nehézségre is. A program indulásakor sok gyártó olyan csomagban kínálta a házi akkumulátort, amely csomagnak az árából most nem enged. Jó esetben tartja, de például az egyik meghatározó hazai gyártó még emelt is. A nettó 150 eurós drágulás a rá rakódó tételekkel a végfelhasználónál bruttó 100-150 ezer forintos többletköltséget jelenthet.