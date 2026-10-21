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Rendkívüli

Rendkívüli fordulat: Magyarország teljes egészében kizárhatja az oroszokat a Paks II. beruházásból, kirúgnák a Roszatomot – más építheti meg az új atomerőművet

Máris itt az oroszok válasza a hírre, hogy kirúgják őket Paks II. megépítéséből: a Roszatom világosan megmondta, mennyi esélye van a Tisza-kormánynak felmondani a szerződést – "Nem látjuk a jogi alapot"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyelőre nem kapott hivatalos értesítést a Roszatom Paks 2 szerződésének felmondásáról – így reagált az orosz energetikai vállalat a Reuters értesülésére, miszerint fontolgatja a magyar kormány, hogy kiraja a Paksi Atomerőmű bővítéséből az oroszokat. A hírügynökség úgy tudja, már alternatív beszállítókkal is megkezdődtek az egyeztetések.
Járdi Roland
2026.10.21, 18:27
Frissítve: 2026.10.21, 18:46
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A Roszatom nem kapott hivatalos értesítést a magyar megrendelőtől a Paks II. Atomerőmű építési szerződésének felmondására vonatkozó szándékáról, és nem lát jogilag indokolt alapot egy ilyen lépésre. Ezt a Roszatom állami vállalat sajtószolgálata által kiadott közleményben nyilatkozta a TASS szerint .

Paks II.
Máris itt az oroszok válasza a hírre, hogy kirúgják őket Paks II. megépítéséből: a Roszatom világosan megmondta, mennyi esélye van a Tisza-kormánynak felmondani a szerződést – "Nem látjuk a jogi alapot" Fotó: AFP

Máris itt az oroszok válasza a hírre, hogy kirúgják őket Paks II. megépítéséből: a Roszatom világosan megmondta, mennyi esélye van a Tisza-kormánynak felmondani a szerződést – "Nem látjuk a jogi alapot"

Az orosz energetikai vállalat a Reuters azon értesülésére reagált, miszerint a magyar kormány a Roszatom helyett más vállalatra bízza az új atomerőmű megépítését. A Reuters szerint már alternatív beszállítókkal is megkezdődtek az egyeztetések, a kabinet pedig még az idén vagy legkésőbb 2027 elején dönthet a 12,5 milliárd eurós projektről. 

A Roszatom a megrendelővel egyeztetett ütemterv szerint folytatja a Paks II. atomerőmű építési projektjének megvalósítását. Ezzel párhuzamosan folyamatban van a jövőbeli energiatermelő blokkok fő berendezéseinek gyártása

 – jelentette a vállalat. A hivatal két tájékozott forrásra hivatkozva azt írta, hogy a végleges döntés várhatóan 2026 végére vagy 2027 elejére várható. Egy forrás tisztázta, hogy a projekt felülvizsgálata során felmérik a vállalkozóváltás jogi, műszaki, pénzügyi és időbeli vonatkozásait.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója október 16-án bejelentette, hogy Magyarország továbbra is fizeti a Paks-2 projektet. Kijelentette, hogy az állami vállalat a kész szakaszokat szállítja le a megrendelőnek, és a szerződésnek megfelelően megkapja a fizetést.

Paks-2 építése 2026. február 5-én kezdődött , amikor kiöntötték az alapozás első betonját. Az ünnepségen jelen volt Lihacsov, Rafael Grossi, a NAÜ igazgatója és Szijjártó Péter akkori magyar külügyminiszter. Áprilisban a Roszatom kiemelt prioritásként nyilvánította az erőmű építését.

A Tisza-kormány a kezdektől kifogásolja a beruházást

A magyar kormány azonban az első pillanattól kritikusan állt a beruházáshoz. Magyar Péter a Paksi Atomerőmű körüli vízügyi műveletekről tartott sajtótájékoztatóján augusztusban arról beszélt, hogy bár a Roszatom vezetőjének friss állításaival még nem találkozott, de erős kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az orosz vállalat valóban az Orbán-kormánnyal kötött megállapodásnak megfelelően halad. 

Hangsúlyozta, hogy a Paks II. teljes körű átvilágítása zajlik, és szerinte a költségek már az eredeti összeg duplájára rúghatnak. „Ha tartották volna a szerződést, akkor 2024-ben már működnie kellett volna Paks II.-nek.”

Ezer milliárd forintért csak két nagy gödör van kiásva

– fogalmazott személyes helyszíni tapasztalataira hivatkozva, hozzátéve, hogy a beruházás eredeti határidejei már biztosan nem teljesülnek. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem minden késedelemért a Roszatom felelős, de bizonyos, hogy a vállalatnak is van felelőssége.

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Paks 2 Atomerőmű
Reuters
Roszatom
atomerőmű
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