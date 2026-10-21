Pakson nincs elég baj: leállt a turbinagenerátor, félgőzzel fut a magyar atomerőmű
Újabb jelentős termeléskiesés történt a Paksi Atomerőműben: szerda reggel meghibásodás miatt leállt az 1-es blokk egyik turbinagenerátora, ezért a blokk teljesítményét a felére kellett csökkenteni. A helyzetet súlyosbítja, hogy a 2-es blokk már korábban fél teljesítményre állt át, a 4-es pedig szeptember óta főjavítás miatt nem termel áramot. Így a magyar atomerőmű jelenleg mindössze körülbelül 1000 megawattot állít elő a több mint 2000 megawattos névleges kapacitásából.
Újabb műszaki probléma nehezíti a Paksi Atomerőmű működését. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szerdai közleménye szerint október 21-én, reggel 8 óra 2 perckor generátorvédelmi működés miatt kiesett az 1-es blokk egyik turbinagenerátora.
A meghibásodás következtében a blokk teljesítménye 50 százalékra csökkent.
Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatása szerint a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, a javítást követően pedig a blokkot ismét névleges teljesítményre terhelik. Azt egyelőre nem közölték, hogy erre pontosan mikor kerülhet sor. A kiesés különösen kedvezőtlen időpontban történt, ugyanis a paksi atomerőmű négy blokkjából már kettő korlátozottan vagy egyáltalán nem működött.
Már csak a 3-as blokk működik teljes teljesítményen
A 2-es blokk teljesítményét október 16-án éjfélkor csökkentették 50 százalékra. Az MVM október 15-i közleménye szerint ezt előre tervezett, a főjavításhoz kapcsolódó karbantartási munkák indokolták. A 4-es blokk pedig még szeptember 18-án állt le, amikor megkezdődött az egység tervezett főjavítása. Ez azt jelenti, hogy a négy reaktorblokk közül jelenleg kizárólag a 3-as működik teljes kapacitással.
Az Országos Atomenergia Hivatal október 21-én, 13 óra 14 perckor közzétett adatai szerint az erőmű termelése a következőképpen alakult:
- 1-es blokk: 251 MW
- 2-es blokk: 253 MW
- 3-as blokk: 506 MW
- 4-es blokk: 0 MW
A négy egység együttesen tehát mindössze 1010 megawattot termelt, ami nagyjából fele a Paksi Atomerőmű több mint 2000 megawattos névleges teljesítményének. Az 1-es blokk teljesítménycsökkenése váratlan műszaki esemény következménye, míg a másik két blokk korlátozása előre tervezett karbantartási munkákhoz kapcsolódik.
Paks II. jövője is kérdéses: kiszámolták, mennyibe kerülhet az új atomerőmű árama
Miközben a jelenlegi Paksi Atomerőmű termelése jelentősen visszaesett, a Paks II. beruházás jövője is bizonytalan. A Tisza-kormány felülvizsgálja az orosz Roszatommal kötött szerződéseket és a projekt költségeit, az átvilágítás eredményét pedig az év végéig hozhatják nyilvánosságra.
Ujhelyi Géza energetikai szakember kiszámolta, hogy az új atomerőmű által termelt villamos energia teljes költsége megawattóránként 80 euró lehet, amiből 47 eurót a hiteltörlesztés, 33 eurót pedig az üzemeltetés tenne ki. A hitel visszafizetése után a termelési költség akár 30 euróra is csökkenhetne.
Ujhelyi arra is figyelmeztetett, hogy Paks II. leállítása akár hárommilliárd eurós veszteséget okozhatna Magyarországnak a szerződések felbontása miatt. A beruházás eredetileg 12,5 milliárd eurós költsége ugyanakkor a jelentős csúszások miatt akár meg is duplázódhatott. Az új blokkok sorsa ezért egyszerre jelent pénzügyi és hosszú távú energiabiztonsági kérdést.