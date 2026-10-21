Újabb jelentős termeléskiesés történt a Paksi Atomerőműben: szerda reggel meghibásodás miatt leállt az 1-es blokk egyik turbinagenerátora, ezért a blokk teljesítményét a felére kellett csökkenteni. A helyzetet súlyosbítja, hogy a 2-es blokk már korábban fél teljesítményre állt át, a 4-es pedig szeptember óta főjavítás miatt nem termel áramot. Így a magyar atomerőmű jelenleg mindössze körülbelül 1000 megawattot állít elő a több mint 2000 megawattos névleges kapacitásából.

Pakson nincs elég baj: leállt a turbinagenerátor, félgőzzel fut a magyar atomerőmű / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb műszaki probléma nehezíti a Paksi Atomerőmű működését. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szerdai közleménye szerint október 21-én, reggel 8 óra 2 perckor generátorvédelmi működés miatt kiesett az 1-es blokk egyik turbinagenerátora.

A meghibásodás következtében a blokk teljesítménye 50 százalékra csökkent.

Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatása szerint a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, a javítást követően pedig a blokkot ismét névleges teljesítményre terhelik. Azt egyelőre nem közölték, hogy erre pontosan mikor kerülhet sor. A kiesés különösen kedvezőtlen időpontban történt, ugyanis a paksi atomerőmű négy blokkjából már kettő korlátozottan vagy egyáltalán nem működött.

Már csak a 3-as blokk működik teljes teljesítményen

A 2-es blokk teljesítményét október 16-án éjfélkor csökkentették 50 százalékra. Az MVM október 15-i közleménye szerint ezt előre tervezett, a főjavításhoz kapcsolódó karbantartási munkák indokolták. A 4-es blokk pedig még szeptember 18-án állt le, amikor megkezdődött az egység tervezett főjavítása. Ez azt jelenti, hogy a négy reaktorblokk közül jelenleg kizárólag a 3-as működik teljes kapacitással.

Az Országos Atomenergia Hivatal október 21-én, 13 óra 14 perckor közzétett adatai szerint az erőmű termelése a következőképpen alakult:

1-es blokk: 251 MW

2-es blokk: 253 MW

3-as blokk: 506 MW

4-es blokk: 0 MW

A négy egység együttesen tehát mindössze 1010 megawattot termelt, ami nagyjából fele a Paksi Atomerőmű több mint 2000 megawattos névleges teljesítményének. Az 1-es blokk teljesítménycsökkenése váratlan műszaki esemény következménye, míg a másik két blokk korlátozása előre tervezett karbantartási munkákhoz kapcsolódik.