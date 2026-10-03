Hibát talált az atomhivatal a Paks II építkezésén, kiderült, mi a gond – a bírság egy dolog, a nagy kérdés az, ez lesz-e Magyarország új atomerőműve

Fennmaradhat és tovább épülhet a paksi 5. blokk biztonsági épülete, de a beruházó Paks II Zrt. köteles 1,65 millió forint építési bírságot fizetni – határozott az Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Az történt ugyanis, hogy az épület alaplemeze az építészeti-műszaki dokumentációtól eltérően épült meg.

Volt egy zökkenő a Paks II. projektben/Fotó: Paks II. Zrt.

A beton alaplemez fennmaradását a hivatal feltételek nélkül engedélyezte, annak viszont, hogy maga az épület is épüljön, és azokba a lifteket beszereljék, tizenöt, alpontokkal tűzdelt feltételt szabott. A feltételek tűz- és érintésvédelmi jellegűek.

Sok bonyodalmat okozott az eltérés

Ám itt még messze nincs vége, mert további jóváhagyásokra is szükség van a munka folytatásához.

A Belügyminisztériumhoz tartozó OKF öt további vízügyi és vízvédelmi követelményeknek való megfeleléshez kötötte a saját jóváhagyását, kitérve például arra, hogy hol nem szabad karbantartani a munkagépeket. Viszont nem volt új kikötése

a népegészségügyi szempontból érintett Tolna Vármegyei Kormányhivatalnak,

ahogyan a bányászati oldalról közelítő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának,

a légi biztonsági szempontból megkérdezett Közlekedési és Beruházási Minisztérium,

illetve a Honvédelmi Minisztérium illetékes főosztályának,

ahogyan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztályainak sem.

A biztonsági épület építési engedélye 2032 augusztus 25-ig hatályos.

Találtak javítanivalót a paksi ellenőrzésen

Az OAH 2022 augusztus 30-án engedélyezte az épület két lifttel történő megépítését. Mostani határozatának indoklásából kiderül, a Paks II. Zrt. 2026. június 30-án kérte a biztonsági épület fennmaradási és továbbépítési engedélyét, amely alapján az ügyben közigazgatási hatósági eljárás indult. Az OAH szakemberei a beruházás helyszínén történt április 23-i ellenőrzésük során megállapították, hogy az elkészült vízszigetelést védő beton réteg felső síkja –22,300 méter, ami nem azonos azzal, amit az engedélyezett műszaki dokumentáció tartalmaz. Abban –15,100 méter szerepel.

Emiatt az építkezés jogszerűtlennek minősült.

Ugyanakkor az OAH megállapította, hogy így is fennállnak a már megépített építmény fennmaradásának feltételei. Ezért felszólította az ügyfelet, hogy kérjen az épületre fennmaradási engedélyt. Ezt a Paks II Zrt. június 30-án megtette, és kérte a változással érintett szerkezetek továbbépítésének engedélyezését is. Mint olvasható, a módosítás célja a nukleáris sziget közös alaplemezében a lokális feszültséggyűjtő terület kiegyenlítése, ezáltal az átfogó merevség javítása, továbbá a repedéstágassági követelményeknek való megfelelés a többletvasalással.