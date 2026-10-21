Alig hiszünk a szemünknek: kiszámolták, mennyibe kerülhet a Paks II. által megtermelt áram, ez bombaüzlet az MVM-nek – ha a Tisza leállítja az építést, egy vagyont fizethet az oroszoknak

Az idén mintegy 408-410 millió euró (mintegy 145 milliárd forint) a Paks II beruházás építésének a jóváhagyott költségvetése, erről a fővállalkozó orosz Roszatom vezérigazgatója beszélt az Orosz Energiahéten. Alekszej Lihacsov azt is kijelentette, hogy a vállalat sikeresen megvalósítja a magyarországi atomerőmű építési programját. A programban a társaság nagy előrelépést ért el, és bár a vezérigazgató szerint az említett, jóváhagyott összeg nem hatalmas, mégis jelentős. A kivitelező (a Roszatom leányvállala, az ASZE) rendszeresen beszámol a megrendelőnek munka során elért mérföldkövekről. „Ezeket a munkákat a megrendelő nagy megelégedésünkre a szerződésünknek megfelelően kifizeti. Már folynak a technikai tárgyalások a jövő évi termelési programról”.

Lassan kirajzolódnak a Paks II. első blokkja épületének részletei/Fotó: Paks II.

Szó sincs diadalmenetről

Ám ismert, hogy a beruházás Alekszej Lihacsov közlése dacára nagyon nincs sínen. Az új kormány döntése nyomán folyik beruházás átvilágítása, kiemelt tekintettel annak számláira – amelyek kapcsán szabálytalanságokat gyanítanak – és a beruházásért felelős hazai projektcégre. Az átvilágítás eredményét az év végéig kívánja közzétenni a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Bár még részleteket sem közöltek az átvilágítás eddigi eredményeiről, bizonyos körülmények tudhatók.

Például az, hogy a Roszatom vezérigazgatója kész válaszolni a magyar illetékeseknek az átvilágítás során felmerülő kérdéseire, de hiába ajánlkozott. Alekszej Lihacsov most is csak arról számolhatott be, hogy „sajnos hiányzik a párbeszéd a magyar hatóságokkal. A munka a technikai ügyfelek szintjén folyamatban van, és konstruktív. De ilyen léptékű projektek nem valósíthatók meg kormányzati támogatás nélkül” .

Az Oroszággyűlés 2009-ben adta elvi hozzájárulását a két új, 1200 megawattos paksi blokk építésének előkészítéséhez. A projekt kapacitáspótlásként indult, mert a működő atomerőmű négy blokkjának 20 évre egyszer már meghosszabbított üzemideje 2032 és 2037 között lejár. Az 5. és a 6. paksi blokk építési költségét az erről szóló 2014-es magyar-orosz kormányközi megállapodásban 12,5 milliárd euróban határozták meg. A kivitelezés azonban több okból csúszik, ezalatt a költségek szakmai becslések szerint megduplázódtak, az 5. blokk első betonozására csak 2026 februárjában került sor, ekkortól mondhatjuk, hogy épül az erőmű. (A csúszás miatt szükségessé vált a Paksi Atomerőmű újbóli üzemidő-hosszabbításának elindítása is, enélkül ugyanis nem, hogy nem működnek néhány évig párhuzamosan hat paksi blokk, ahogyan az a Paks II. projekt indulásakor remélhető volt, hanem néhány évig jó eséllyel egy sem működne.)