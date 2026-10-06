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Paks II.: Magyarország évekkel jár mindenki előtt, ezt tennék tönkre – mondja a beruházás igazgatósági tagja

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Műszakilag teljesen rendben van, de a geopolitikai körülményei és a háború miatt rendkívül bonyolult helyzetben van a Paks II beruházás Aszódi Attila, a beruházás korábbi kormánybiztosa szerint. Mint kijelentette, mindenképpen szükség van Paks II.-re az ország áramellátásához.
VG
2026.10.06, 18:15
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Magyarország helyzeti előnyben van az atomenergetikában, súlyos hiba lenne ezt hátránnyá fordítani – fogalmazott Aszódi Attila egy szakértői beszélgetésen. A Paks II. projekt korábbi kormánybiztosa, a beruházó Paks II. Zrt. jelenlegi igazgatósági tagja. A két új atomblokk építése ugyanis már zajlik, ezzel pedig évekkel járunk számos más ország előtt.

Paks II.
Paks II épül, kár lenne félbehagyni/Fotó: Paks II. Zrt.

 Aszódi Attila, aki egyben a BME Természettudományi Karának dékánja, a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorának volt a napokban vendége ifj. Chikán Attilával, az Alteo csoport vezérigazgatójával és Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával. A beszélgetés témái

  • a hazai és európai energiaárak alakulása,
  • a Magyarország energiaellátását garantáló energiamix,
  • Paks II szükséges, vagy felesleges volta,
  • a szél- és a napenergia majdani szerepe,
  • továbbá az olaj- és gázellátás várható alakulása

voltak. Abban mindhárom szakértő egyetértett, hogy Paks II.-re szükség van.

„Nukleáris technológusként végeztem annak idején Veszprémben, tehát hazabeszélek, amikor azt mondom, hogy igen, több nukleáris kapacitás kell Magyarországon" – fogalmazott Grád Ottó. Azt mondta, hogy a Paks II. projekttel kapcsolatban a kihívást elsősorban a szerződéses partner és a projekt megvalósításának nehézségei jelentik, de ez már bizonyos mértékig politikai kérdés. Szerinte a portfólióban mindenképpen szükség van több nukleáris energiára, mert az alapvető villamosenergia ellátásának a legkényelmesebb módja egy jól működő, folyamatosan, ideális kapacitáson üzemelő atomerőmű. Erre lehet ráépíteni a csúcsidőszakokban szükséges többletkapacitásokat.

ifj. Chikán Attila értékelése szerint fenntarthatósági szempontból azok a kockázatok, amelyek a klímaváltozásból és a biodiverzitás csökkenéséből erednek, messze meghaladják azokat a kockázatokat, amelyeket egy jól megépített és jól üzemeltetett atomerőmű jelent. A két dolog nem is összehasonlítható. 

Viszont a nukleáris energia előállításának csökkentésével vagy mesterséges kivezetésével olyan problémákat generálunk, illetve generálnánk, amelyek több ország példáján is láthatók.

 Az ilyen országokban a szén-dioxid-kibocsátás meredeken emelkedett annak ellenére, hogy a megújuló energiaforrásokba irányuló beruházások szintén növekedtek.

Paks II. áramára szükség van

„A Paks II. 2026-ban kétségkívül egy rendkívül bonyolult helyzetben lévő projekt a jelenlegi geopolitikai környezet és a háború miatt" – ismerte el Aszódi Attila. Hozzátette, hogy mindemellett műszakilag teljesen rendben van. Korszerű, harmadik generációs technológiáról van szó, és az a nemzetközi konzorcium, amely nyugati és orosz vállalatok részvételével állt össze a megvalósítására, képes magas színvonalon felépíteni a létesítményt. – Mindenképpen kell a két új paksi blokk. A villamos energia szerepe folyamatosan felértékelődik. Az energiaellátás egyre inkább a villamos energia irányába tolódik el, ezért szükség van olyan zsinóráramot termelő erőművekre, amelyek folyamatosan rendelkezésre állnak. Ezt az atomerőmű tudja biztosítani. Technológiai értelemben a magyar villamosenergia-rendszernek szüksége van arra az évente mintegy 19 terawattóra villamos energiára, amelyet a két új blokk biztosítani tud – részletezte. Arra is kitért, hogy míg 2014-ben csak néhány európai ország gondolkodott az atomenergiáról hasonlóan, mint Magyarország, addig azóta jelentősen nőtt azoknak az országoknak a száma, amelyek felismerték, hogy szükség van rá.

– A Paks II. projekttel, amely mögött finanszírozás, szerződés, technológia, engedélyek és kész tervek állnak, ráadásul az építkezés is zajlik, évekkel járunk számos más ország előtt. Ezt a helyzeti előnyt helyzeti hátránnyá fordítani súlyos hiba lenne – jelentette ki.

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Aszódi Attila
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Grád Ottó
Paks II.
ifj. Chikán Attila
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