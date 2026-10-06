Paks II.: Magyarország évekkel jár mindenki előtt, ezt tennék tönkre – mondja a beruházás igazgatósági tagja

Magyarország helyzeti előnyben van az atomenergetikában, súlyos hiba lenne ezt hátránnyá fordítani – fogalmazott Aszódi Attila egy szakértői beszélgetésen. A Paks II. projekt korábbi kormánybiztosa, a beruházó Paks II. Zrt. jelenlegi igazgatósági tagja. A két új atomblokk építése ugyanis már zajlik, ezzel pedig évekkel járunk számos más ország előtt.

Paks II épül, kár lenne félbehagyni/Fotó: Paks II. Zrt.

Aszódi Attila, aki egyben a BME Természettudományi Karának dékánja, a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorának volt a napokban vendége ifj. Chikán Attilával, az Alteo csoport vezérigazgatójával és Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával. A beszélgetés témái

a hazai és európai energiaárak alakulása,

a Magyarország energiaellátását garantáló energiamix,

Paks II szükséges, vagy felesleges volta,

a szél- és a napenergia majdani szerepe,

továbbá az olaj- és gázellátás várható alakulása

voltak. Abban mindhárom szakértő egyetértett, hogy Paks II.-re szükség van.

„Nukleáris technológusként végeztem annak idején Veszprémben, tehát hazabeszélek, amikor azt mondom, hogy igen, több nukleáris kapacitás kell Magyarországon" – fogalmazott Grád Ottó. Azt mondta, hogy a Paks II. projekttel kapcsolatban a kihívást elsősorban a szerződéses partner és a projekt megvalósításának nehézségei jelentik, de ez már bizonyos mértékig politikai kérdés. Szerinte a portfólióban mindenképpen szükség van több nukleáris energiára, mert az alapvető villamosenergia ellátásának a legkényelmesebb módja egy jól működő, folyamatosan, ideális kapacitáson üzemelő atomerőmű. Erre lehet ráépíteni a csúcsidőszakokban szükséges többletkapacitásokat.

ifj. Chikán Attila értékelése szerint fenntarthatósági szempontból azok a kockázatok, amelyek a klímaváltozásból és a biodiverzitás csökkenéséből erednek, messze meghaladják azokat a kockázatokat, amelyeket egy jól megépített és jól üzemeltetett atomerőmű jelent. A két dolog nem is összehasonlítható.

Viszont a nukleáris energia előállításának csökkentésével vagy mesterséges kivezetésével olyan problémákat generálunk, illetve generálnánk, amelyek több ország példáján is láthatók.

Az ilyen országokban a szén-dioxid-kibocsátás meredeken emelkedett annak ellenére, hogy a megújuló energiaforrásokba irányuló beruházások szintén növekedtek.