Csak erre vártak az oroszok: már pontosan látják a 2027-es költségvetésből, mi fog történi Paks II-vel – rengeteg pénzt terveztek be a továbbépítésére
Jelentősen csökken a paksi atomerőmű-bővítésre elkülönített állami forrás a jövő évi költségvetésben. A Paks II. tőkeemelésére előirányzott összeg több mint 31 milliárd forinttal marad el az idei módosított kerettől. A csökkentés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a kormány jelenleg is vizsgálja a beruházás jövőjét, és a Roszatom esetleges lecserélése is felmerült.
Paks II.: továbbra is kérdéses a Roszatom jövője
Összesen 175 milliárd forintot irányoz elő a Paks II. Zrt. tőkeemelésére a pénteken késő este benyújtott, 2027-es költségvetési törvényjavaslat. A 2026-os módosított költségvetésben ugyanerre a célra még 206,554 milliárd forintot különítettek el. A jövő évi előirányzat tehát 31,554 milliárd forinttal, 15,3 százalékkal alacsonyabb az ideinél.
A különbség önmagában nem jelenti azt, hogy a beruházás teljes finanszírozása ugyanilyen mértékben csökkenne. A tőkeemelés az állami forrásjuttatás egyik formája, a projekt finanszírozásában pedig az orosz államközi hitelnek is szerepe van. A két évre tervezett összegek eltérése a beruházás kiadásainak eltérő ütemezéséből is adódhat.
A költségvetési előirányzat csökkentése azért is figyelemre méltó, mert a kormány jelenleg is vizsgálja a paksi bővítés jövőjét. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium korábbi tájékoztatása szerint az átfogó felülvizsgálat legkorábban az év végén zárulhat le.
A Reuters októberben arról adott hírt, hogy a kabinet a Roszatom lecserélésének lehetőségét is mérlegeli, és alternatív kivitelezőkkel folytat egyeztetéseket, a Paks II. Zrt. ugyanakkor cáfolta a kivitelezőváltásról szóló értesüléseket.
Mint arról korábban lapunk is beszámolt: a bizonytalanságra az orosz fél is felhívta a figyelmet, Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója október 23-án arról beszélt, hogy a magyar kormány egyelőre nem válaszolt a tárgyalási kezdeményezéseikre, és a beruházás teljes leállását sem lehet kizárni.
A szerződés esetleges felbontásának jelentős pénzügyi következményei lehetnek. A projektre februárig már több mint kétmilliárd eurót fordítottak, ebből mintegy 1,1 milliárd euró az orosz vállalathoz került. A Roszatommal való szakítás további kártérítési igényeket is maga után vonhat.
A kormány az amerikai nukleáris együttműködés megerősítésével is számol
A 2027-es költségvetés részletes előirányzatai között nem található külön, Paks II. néven azonosítható tétel az orosz államkölcsön lehívására vagy törlesztésére. A törvényjavaslatból így nem állapítható meg, hogy a kormány mekkora hitelfelhasználással számol a következő évben, illetve változtatni kíván-e a beruházás finanszírozási konstrukcióján.
A dokumentum a Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásaira további 40 millió forintot tartalmaz. Ez az összeg a tőkeemeléshez képest elenyésző.
A törvényjavaslat külön rendelkezik a Paks II. Atomerőmű Zrt. Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetéséről is. A társaságnak 2027-ben 268,4 millió forintot kell átutalnia az alap részére, havi egyenlő részletekben.
A költségvetés részletes indokolása szerint az összeg az új blokkok kiégett üzemanyagának átmeneti tárolásával kapcsolatos előkészítő feladatokat fedezi.
További érdekes adalék lehet a projekt jövőjét illetően egy másik, október 27-én benyújtott törvényjavaslat, melyből kiderül, hogy a kormány az amerikai nukleáris együttműködés megerősítésével is számol.
A kabinet az Országgyűlés elé terjesztette a még februárban, az előző kormány idején megkötött magyar–amerikai megállapodás kihirdetéséről szóló előterjesztést. A dokumentum az új nukleáris beruházásoknál amerikai reaktortechnológia és beszállítók bevonását ösztönzi, valamint amerikai pénzintézetek, köztük az Egyesült Államok Export-Import Bankjának részvételével is számol a lehetséges finanszírozási megoldások között. Az együttműködés
- a kis moduláris reaktorokra,
- az üzemanyag-ellátásra
- és a nukleáris hulladékkezelésre
is kiterjed. A megállapodás ugyanakkor nem rendelkezik a Paks II. beruházásról, és konkrét pénzügyi kötelezettséget sem keletkeztet.