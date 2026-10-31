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Csak erre vártak az oroszok: már pontosan látják a 2027-es költségvetésből, mi fog történi Paks II-vel – rengeteg pénzt terveztek be a továbbépítésére

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Beszédes számokat tartalmaz a 2027-es költségvetés a paksi atomerőmű-bővítésről, amelynek sorsa továbbra is bizonytalan. A Paks II. finanszírozására elkülönített összeg változásából már következtethetünk arra, hogyan képzeli el a kormány az óriásberuházás folytatását.
VG
2026.10.31, 12:09
Frissítve: 2026.10.31, 12:31
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Jelentősen csökken a paksi atomerőmű-bővítésre elkülönített állami forrás a jövő évi költségvetésben. A Paks II. tőkeemelésére előirányzott összeg több mint 31 milliárd forinttal marad el az idei módosított kerettől. A csökkentés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a kormány jelenleg is vizsgálja a beruházás jövőjét, és a Roszatom esetleges lecserélése is felmerült.

Paks II, atomerőmű
A 2027-es költségvetés részletes előirányzatai között nem található külön, Paks II. néven azonosítható tétel az orosz államkölcsön lehívására vagy törlesztésére. / Fotó: AFP

Paks II.: továbbra is kérdéses a Roszatom jövője

Összesen 175 milliárd forintot irányoz elő a Paks II. Zrt. tőkeemelésére a pénteken késő este benyújtott, 2027-es költségvetési törvényjavaslat. A 2026-os módosított költségvetésben ugyanerre a célra még 206,554 milliárd forintot különítettek el. A jövő évi előirányzat tehát 31,554 milliárd forinttal, 15,3 százalékkal alacsonyabb az ideinél.

A különbség önmagában nem jelenti azt, hogy a beruházás teljes finanszírozása ugyanilyen mértékben csökkenne. A tőkeemelés az állami forrásjuttatás egyik formája, a projekt finanszírozásában pedig az orosz államközi hitelnek is szerepe van. A két évre tervezett összegek eltérése a beruházás kiadásainak eltérő ütemezéséből is adódhat.

A költségvetési előirányzat csökkentése azért is figyelemre méltó, mert a kormány jelenleg is vizsgálja a paksi bővítés jövőjét. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium korábbi tájékoztatása szerint az átfogó felülvizsgálat legkorábban az év végén zárulhat le.

A Reuters októberben arról adott hírt, hogy a kabinet a Roszatom lecserélésének lehetőségét is mérlegeli, és alternatív kivitelezőkkel folytat egyeztetéseket, a Paks II. Zrt. ugyanakkor cáfolta a kivitelezőváltásról szóló értesüléseket.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt: a bizonytalanságra az orosz fél is felhívta a figyelmet, Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója október 23-án arról beszélt, hogy a magyar kormány egyelőre nem válaszolt a tárgyalási kezdeményezéseikre, és a beruházás teljes leállását sem lehet kizárni.

A szerződés esetleges felbontásának jelentős pénzügyi következményei lehetnek. A projektre februárig már több mint kétmilliárd eurót fordítottak, ebből mintegy 1,1 milliárd euró az orosz vállalathoz került. A Roszatommal való szakítás további kártérítési igényeket is maga után vonhat.

A kormány az amerikai nukleáris együttműködés megerősítésével is számol

A 2027-es költségvetés részletes előirányzatai között nem található külön, Paks II. néven azonosítható tétel az orosz államkölcsön lehívására vagy törlesztésére. A törvényjavaslatból így nem állapítható meg, hogy a kormány mekkora hitelfelhasználással számol a következő évben, illetve változtatni kíván-e a beruházás finanszírozási konstrukcióján.

A dokumentum a Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásaira további 40 millió forintot tartalmaz. Ez az összeg a tőkeemeléshez képest elenyésző.

A törvényjavaslat külön rendelkezik a Paks II. Atomerőmű Zrt. Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetéséről is. A társaságnak 2027-ben 268,4 millió forintot kell átutalnia az alap részére, havi egyenlő részletekben.

A költségvetés részletes indokolása szerint az összeg az új blokkok kiégett üzemanyagának átmeneti tárolásával kapcsolatos előkészítő feladatokat fedezi.

További érdekes adalék lehet a projekt jövőjét illetően egy másik, október 27-én benyújtott törvényjavaslat, melyből kiderül, hogy a kormány az amerikai nukleáris együttműködés megerősítésével is számol. 

A kabinet az Országgyűlés elé terjesztette a még februárban, az előző kormány idején megkötött magyar–amerikai megállapodás kihirdetéséről szóló előterjesztést. A dokumentum az új nukleáris beruházásoknál amerikai reaktortechnológia és beszállítók bevonását ösztönzi, valamint amerikai pénzintézetek, köztük az Egyesült Államok Export-Import Bankjának részvételével is számol a lehetséges finanszírozási megoldások között. Az együttműködés 

  • a kis moduláris reaktorokra, 
  • az üzemanyag-ellátásra 
  • és a nukleáris hulladékkezelésre 

is kiterjed. A megállapodás ugyanakkor nem rendelkezik a Paks II. beruházásról, és konkrét pénzügyi kötelezettséget sem keletkeztet.

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költségvetés
Paks II.
energetikai beruházások

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