Csak erre vártak az oroszok: már pontosan látják a 2027-es költségvetésből, mi fog történi Paks II-vel – rengeteg pénzt terveztek be a továbbépítésére

Jelentősen csökken a paksi atomerőmű-bővítésre elkülönített állami forrás a jövő évi költségvetésben. A Paks II. tőkeemelésére előirányzott összeg több mint 31 milliárd forinttal marad el az idei módosított kerettől. A csökkentés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a kormány jelenleg is vizsgálja a beruházás jövőjét, és a Roszatom esetleges lecserélése is felmerült.

A 2027-es költségvetés részletes előirányzatai között nem található külön, Paks II. néven azonosítható tétel az orosz államkölcsön lehívására vagy törlesztésére. / Fotó: AFP

Paks II.: továbbra is kérdéses a Roszatom jövője

Összesen 175 milliárd forintot irányoz elő a Paks II. Zrt. tőkeemelésére a pénteken késő este benyújtott, 2027-es költségvetési törvényjavaslat. A 2026-os módosított költségvetésben ugyanerre a célra még 206,554 milliárd forintot különítettek el. A jövő évi előirányzat tehát 31,554 milliárd forinttal, 15,3 százalékkal alacsonyabb az ideinél.

A különbség önmagában nem jelenti azt, hogy a beruházás teljes finanszírozása ugyanilyen mértékben csökkenne. A tőkeemelés az állami forrásjuttatás egyik formája, a projekt finanszírozásában pedig az orosz államközi hitelnek is szerepe van. A két évre tervezett összegek eltérése a beruházás kiadásainak eltérő ütemezéséből is adódhat.

A költségvetési előirányzat csökkentése azért is figyelemre méltó, mert a kormány jelenleg is vizsgálja a paksi bővítés jövőjét. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium korábbi tájékoztatása szerint az átfogó felülvizsgálat legkorábban az év végén zárulhat le.

A Reuters októberben arról adott hírt, hogy a kabinet a Roszatom lecserélésének lehetőségét is mérlegeli, és alternatív kivitelezőkkel folytat egyeztetéseket, a Paks II. Zrt. ugyanakkor cáfolta a kivitelezőváltásról szóló értesüléseket.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt: a bizonytalanságra az orosz fél is felhívta a figyelmet, Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója október 23-án arról beszélt, hogy a magyar kormány egyelőre nem válaszolt a tárgyalási kezdeményezéseikre, és a beruházás teljes leállását sem lehet kizárni.

A szerződés esetleges felbontásának jelentős pénzügyi következményei lehetnek. A projektre februárig már több mint kétmilliárd eurót fordítottak, ebből mintegy 1,1 milliárd euró az orosz vállalathoz került. A Roszatommal való szakítás további kártérítési igényeket is maga után vonhat.