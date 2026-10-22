Óriási a kavarás Pakson, tényleg kirúgják az oroszokat? Megszólaltak a magyarok, itt van az új atomerőmű projektcégének válasza – "Nincs helye spekulációknak"

Nincs új tény, vagy állítás, mindössze forrásmegjelölés nélküli találgatás a Paks II beruházás sorsáról a Reuters által ügyhöz és kormányhoz közeli forrásokra hivatkozva írt, illetve ennek alapján a Rzeczpospolita által továbbgondolt írásában.

Fotó: Paks II

A közzétett gondolatok ugyanis hónapok óta ismertek a hivatalos bejelentésekből:

A projektek átvilágítják,

Esetleg szerződést bontanak a fővállalkozó Roszatommal,

Felmérik a két új blokk más kivitelező általi befejezésének lehetőségét,

Magyarországnak szükséges van plusz atomenergiára.

Azt, hogy a mintegy négy hónapban folyó átvilágítás során a fenti források közlése dacára nem történt fordulat, megerősíti a beruház Paks II. Zrt-től kapott válasz is.

A társaságot a Világgazdaság az esetleges alternatív kivitelezőkkel folyó egyeztetésről, a projekt átvilágításának állapotáról, illetve a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól (GEM) a társaság munkáját érintő utasításokról kérdezte. Mint megtudtunk, a Paks II. projekt teljeskörű szakmai felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van, a beruházás kapcsán döntés még nem született. Ennek megfelelően nem szivároghatott ki semmilyen információ a mélyreható vizsgálatot végző szakértőktől, vezetőktől, amely bármiféle végközvetkeztetésre utalhat. Egy ilyen komplex beruházás esetében nincs helye spekulációknak.

Lapunk megkérdezte az átvilágítást végző GEM-et is, amin kapunk a tárcától választ, közzétesszük. Mindazonáltal, mivel az átvilágítás év végére ígért befejezése, lapunk megvizsgálta az esetleges kivitelezőváltás módját, lehetőségét, következményeit. Kiindulópontnak a Rzeczpospolita azon következtetésést tekintettük, hogy az európai atomerőmű-építők sorra vétele alapján az orosz társaságtól a legnagyobb eséllyel a francia Orano és az EDF veheti át a stafétabotot. Mutatjuk tehát, mi a fő tudnivaló ezekről a cégekről.

Összeállhat egy ütőképes francia csapat, a Paks II/B

Az Orano uránbányászattal- feldolgozással és a kiégett üzemanyagok újrahasznosításával foglalkozik. Atomerőművi üzemanyagot nem gyárt. Ha tehát francia kivitelezőt választana a magyar kormány, akkor célszerű lenne az üzemanyaggyártó Framatome-ot is bevonnia. A Framatome egyébként éppen a Roszatom üzemanyaggyártó leányvállalatával, a TVEL-lel együttműködve készül paksi üzemanyagot előállítani. Erőssége viszont nyilván a francia nukleáris technológia kiszolgálása.