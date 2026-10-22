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Óriási a kavarás Pakson, tényleg kirúgják az oroszokat? Megszólaltak a magyarok, itt van az új atomerőmű projektcégének válasza – "Nincs helye spekulációknak"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem ígérkezik az évszázad jó döntésének a Paks II. beruházás fővállalkozójának leváltása, de lehetőség nincs kizárva. Igaz, az ezt állító Reuters-hírt hivatalosan nem erősítette meg senki. Az orosz projekt leállítása iszonyatos anyagi bukáshoz és jogi hercehurcához vezetne, de reálisan más sem folytathatja a munkát, míg egy teljesen új projekt extra időt és költséget követelne. Csak annyi biztos, hogy nagyon kell Paks II árama.
B. H. L.
2026.10.22, 13:50
Frissítve: 2026.10.22, 14:07
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Nincs új tény, vagy állítás, mindössze forrásmegjelölés nélküli találgatás a Paks II beruházás sorsáról a Reuters által ügyhöz és kormányhoz közeli forrásokra hivatkozva írt, illetve ennek alapján a Rzeczpospolita által továbbgondolt írásában.

Paks II
Fotó: Paks II

A közzétett gondolatok ugyanis hónapok óta ismertek a hivatalos bejelentésekből:

  • A projektek átvilágítják,
  • Esetleg szerződést bontanak a fővállalkozó Roszatommal,
  • Felmérik a két új blokk más kivitelező általi befejezésének lehetőségét,
  • Magyarországnak szükséges van plusz atomenergiára.

Azt, hogy a mintegy négy hónapban folyó átvilágítás során a fenti források közlése dacára nem történt fordulat, megerősíti a beruház Paks II. Zrt-től kapott válasz is.

A társaságot a Világgazdaság az esetleges alternatív kivitelezőkkel folyó egyeztetésről, a projekt átvilágításának állapotáról, illetve a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól (GEM) a társaság munkáját érintő utasításokról kérdezte. Mint megtudtunk, a Paks II. projekt teljeskörű szakmai felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van, a beruházás kapcsán döntés még nem született. Ennek megfelelően nem szivároghatott ki semmilyen információ a mélyreható vizsgálatot végző szakértőktől, vezetőktől, amely bármiféle végközvetkeztetésre utalhat. Egy ilyen komplex beruházás esetében nincs helye spekulációknak.

Lapunk megkérdezte az átvilágítást végző GEM-et is, amin kapunk a tárcától választ, közzétesszük. Mindazonáltal, mivel az átvilágítás év végére ígért befejezése, lapunk megvizsgálta az esetleges kivitelezőváltás módját, lehetőségét, következményeit. Kiindulópontnak a Rzeczpospolita azon következtetésést tekintettük, hogy az európai atomerőmű-építők sorra vétele alapján az orosz társaságtól a legnagyobb eséllyel a francia Orano és az EDF veheti át a stafétabotot. Mutatjuk tehát, mi a fő tudnivaló ezekről a cégekről.

Összeállhat egy ütőképes francia csapat, a Paks II/B

Az Orano uránbányászattal- feldolgozással és a kiégett üzemanyagok újrahasznosításával foglalkozik. Atomerőművi üzemanyagot nem gyárt. Ha tehát francia kivitelezőt választana a magyar kormány, akkor célszerű lenne az üzemanyaggyártó Framatome-ot is bevonnia. A Framatome egyébként éppen a Roszatom üzemanyaggyártó leányvállalatával, a TVEL-lel együttműködve készül paksi üzemanyagot előállítani. Erőssége viszont nyilván a francia nukleáris technológia kiszolgálása.  

Az EDF mellett az szól, hogy 56 reaktort üzemeltet és saját építési technológiája van. Bár a hír szerint igyekszik csökkenteni Európa orosz atomtechnológiától való függését, egészen a közelmúltig vásárolt orosz dúsított uránt. A franciaországi atomerőművek döntő részéhez a technológiát a Framatome szállította, a megbízó és fővállalkozó az EDF volt, a fő kivitelező az EDF mellett a Vinci csoport, a Bouyges Construction, valamint az Eiffage.

Magyarország tehát aligha járna rosszul a francia atomtechnológia választásával. A nehézség nem is ebből, hanem a magyarországi fővállalkozó-váltás mikéntjéből, árából adódna. Nyilvánvaló például, hogy egy atomerőmű építése kissé bonyolultabb egy autópályáénál: nincs rá biztonságos megoldást ígérő mód, hogy az egyik kivitelező levonulása után egy másik ugyanott folytassa a munkát. Vagyis a fővállalkozó lecserélése a technológia lecserélését is jelentené. 

Minden a nulláról indulna, beleértve a telephely kiválasztását is, hiszen sem a munkagödör, sem a berendezések nem használhatók fel egy másik atomerőmű-projekthez. 

A nulláról indulás hatalmas időveszteséggel, a teljes beruházási költség újból megjelenésével és a már elköltött pénzek elvesztésével járna. Ki kellene fizetni a már megkezdett, de a helyszínre még le nem szállított berendezéseket és a gyártók által végzett eddigi összes munkát. Ez milliárdos kártérítési kötelezettségeket vonna maga után.

Az időveszteség miatt Magyarország a most valószínűsíthető, 2035 körüli éveknél jóval tovább maradna Paks II. árama nélkül, holott az már most is hiányzik a rendszerből.

Az új kormánynak fővállalkozó-váltás esetén fel kell készülnie a Roszatommal való szerződésbontás jogi következményeire és költségeire. E téren a közelmúltban épp a hasonló helyzetbe került, finnországi Fennovoima maradt alul a bíróságon a Roszatommal szemben.

Meg kell oldani az új finanszírozást is, Paks II. ugyanis döntően orosz hitelből épül. Mindezekhez képest részletkérdés lenne az építkezés területén a félbehagyott orosz blokkok után hátramaradó két torzó. Úgy pusztulnának tovább egy csillagászati összegekbe kerülő elbontás rekultiváció nélkül, ahogyan most Finnországban porlad a félbehagyott Hanhikivi I atomerőmű időjárásnak kitett maradványa.

A francia kivitelezők sem a határidő tartásában erősek

A Világgazdaság mindazonáltal korábban már összegyűjtött néhány olyan atomerőmű-építést, amelynél a munkát nem az a fővállalkozó fejezte be, amelyik elkezdte.

  • A szlovákiai Mohi Atomerőmű építését 1987-ben az orosz Atomenergoekszport kezdte, munka 1992-ben leállt, a 2002-ben indult befejezés az olasz Enelre és nemzetközi partnereire maradt.
  • Szintén az Atomenergoekszport volt kénytelen levonulni a bulgáriai Belenében folyó építkezésről, a munkát később a Roszatom leányvállalata, az Atomsztrojekszport folytatta, de csak 2012-ig. Ez a projekt végleg leállt, a bolgár kormány most a Kozloduj Atomerőmű bővítésére fókuszál az amerikai Westinghouse-szal.
  • A romániai Cernavoda Atomerőművet a kanadai AECL tervezte és kezdte építeni. Néhány évig ez a beruházás is szünetelt, a megvalósítás az AECL és az olasz Ansaldo cégekre maradt.
  • Az iráni Busher Atomerőmű eredetileg a német Kraftwerk Union munkája volt, a leállás után új fővállalkozó a Roszatom elődje, a Minatom lett 1995-ben.
  • A szovjet technológiával kezdett, mintegy 80 százalékban már kész csehországi Temelíni Atomerőmű befejezését az amerikai Westinghouse és cseh beszállítók vették át.

Azonban a Mohi Atomerőmű kivitelezőváltása miatt a 3-as blokk csak 2023-ban kezdte meg a kereskedelmi üzemet, a 4-est, csúszással most adták át.

A Cernavodai Atomerőmű érintett blokkjainak az átadása is a tervezettnél később, 1996-ban, illetve 2007-ben történt meg. A jelenleg tervezett 3-as és 4-es blokk befejezésére először a kínai CGN-vel tárgyaltak, végül amerikai, francia és kanadai konzorciummal állapodtak meg. A Busher Atomerőmű esetében az új orosz fővállalkozónak egy félig kész német konstrukcióba kellett integrálniuk az orosz VVER-1000-es technológiát. Viszont az sikerrel megtörtént.  

Hab a tortán, hogy a Franciaországban épült atomerőművek jelentős része sem készültek el időre, főleg nem a modern, új generációs létesítmények. Például a Flamanville EPR technológiájú reaktorát 2007-ben kezdték építeni, 2012-ben kellett volna átadni, de a blokkot 12 év késéssel , csak 2024 végén csatlakoztatták a hálózatra. A beruházás 3,3 milliárd euróról 13 milliárd euró fölé drágult. Továbbá csak névleg indult el az EPR2 nevű francia atomprogram: a 6, tervezett reaktorhoz még hozzá sem láttak, de az átadási határidőt 2035-ről máris 2038-ra módosították.

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Roszatom
Paks II. Zrt.
EDF
fővállalkozó
atomerőmű
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