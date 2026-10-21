Rendkívüli fordulat: Magyarország teljes egészében kizárhatja az oroszokat a Paks II. beruházásból, kirúgnák a Roszatomot – más építheti meg az új atomerőművet
Teljesen megváltoztathatja a Paks II. beruházást a Tisza-kormány: Magyarország vizsgálja, hogy az orosz Roszatom helyett más vállalatra bízza az új atomerőmű megépítését. A Reuters értesülései szerint már alternatív beszállítókkal is megkezdődtek az egyeztetések, a kabinet pedig még az idén vagy legkésőbb 2027 elején dönthet a 12,5 milliárd eurós projektről. A váltás súlyos pénzügyi és jogi következményekkel járhat.
A Reuters két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a magyar kormány a Roszatom leváltását fontolgatja, és már más lehetséges kivitelezőknél is tájékozódik. A beruházást még 2014-ben, közbeszerzés nélkül ítélte oda az Orbán-kormány az orosz állami atomenergetikai vállalatnak. A projekt azóta számos akadályba ütközött, a mostani felülvizsgálat azonban már a kivitelező lecserélésének lehetőségére is kiterjed.
A hírügynökség egyik, a kormányzathoz közel álló forrása szerint
a kabinet egyre inkább úgy gondolja, hogy Magyarországnak szüksége van Paks II.-re, de nem feltétlenül a Roszatom közreműködésével.
A felülvizsgálat során valamennyi lehetőséget megvizsgálják, beleértve az orosz fővállalkozó teljes lecserélését is. A kormánynak ugyanakkor tisztáznia kell, milyen jogi, műszaki, pénzügyi és ütemezési következményekkel járna egy ilyen döntés.
A Reuters forrásai egyelőre nem neveztek meg konkrét vállalatot, amely átvehetné a Roszatom helyét. Egyikük szerint azonban egy európai beszállító bevonása jelentősen egyszerűsíthetné a beruházás külpolitikai és szankciós környezetét.
A Roszatom azóta közölte, hogy továbbra is a megrendelővel egyeztetett ütemterv szerint dolgozik, és az új blokkok főberendezéseinek gyártása is folyamatban van. A vállalat szerint nem érkezett hivatalos értesítés a szerződés felmondásáról, és annak jogi indokát sem látják.
Több mint kétmilliárd eurót már elköltöttek
A Roszatom leváltása rendkívül költséges döntés lehet. Az eredetileg 12,5 milliárd euróra becsült beruházásra februárig már több mint kétmilliárd eurót fordított Magyarország, ebből mintegy 1,1 milliárd eurót fizetett ki az orosz vállalatnak.
Szerződésbontás esetén az eddigi kifizetések mellett esetleges kötbérekkel és további jogi következményekkel is számolni kellene.
A helyzetet bonyolítja, hogy az eredeti szerződést már ötször módosították, egy hatodik módosítás pedig elkészült, de még nem írták alá. Ráadásul az Európai Unió Bírósága 2025-ben megsemmisítette a projekt állami támogatásának korábbi európai bizottsági jóváhagyását.
A Tisza-kormány a kezdektől kifogásolja a beruházást
A magyar kormány azonban az első pillanattól kritikusan állt a beruházáshoz. Magyar Péter a Paksi Atomerőmű körüli vízügyi műveletekről tartott sajtótájékoztatóján augusztusban arról beszélt, hogy bár a Roszatom vezetőjének friss állításaival még nem találkozott, de
erős kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az orosz vállalat valóban az Orbán-kormánnyal kötött megállapodásnak megfelelően halad.
Hangsúlyozta, hogy a Paks II. teljes körű átvilágítása zajlik, és szerinte a költségek már az eredeti összeg duplájára rúghatnak. „Ha tartották volna a szerződést, akkor 2024-ben már működnie kellett volna Paks II.-nek” – fogalmazott sajtótájékoztatón, ahol azt is mondta, a kormányfő, hogy
nem igazán látom, hogy ők tartották volna a szerződéshez magukat.
A miniszterelnök lényegében arra reagált, előtte a Roszatom vezérigazgatója augusztus 13-án orosz újságíróknak beszélt részletesen a projekt állásáról. Azt hangsúlyozta, hogy az építkezés felgyorsult, és az orosz vállalat tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett ütemtervhez. Ezzel szemben Magyar Péter azt hangoztatta, hogy "ezer milliárd forintért csak két nagy gödör van kiásva." Ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem minden késedelemért a Roszatom felelős, de bizonyos, hogy a vállalatnak is van felelőssége.
Legutóbb a Roszatomnak adott igazat az ICC
Magyar szempontból is érdemes figyelni a Roszatom és a Fennovoima közötti jogvitát. Az orosz vállalatot 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörése után rakták ki a Hanhikivi-1 atomerőmű bővítéséből jelentős késedelmekre és politikai kockázatokra hivatkozva. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) legutóbb október hozott ítéletet, amely után a Roszatom hirdetett győzelmet.
A mai győzelem fontos, de nem végleges. Különböző bírósági fokon továbbra is bizonyítani fogjuk, hogy igazunk van a finn projekttel kapcsolatban – mondta Alekszej Lihacsov, a Roszatofm vezérigazgatója egy nyilatkozatban. Az 1,2 gigawattos erőmű építésére vonatkozó szerződést 2013-ban írták alá a Fennovoima konzorciummal, amelyben a finn érdekelt felek, köztük a Fortum, az Outokumpu és az SSAB, eredetileg egy közös vállalaton keresztül kétharmadot, az orosz fél pedig egyharmadot birtokolt. A projekt befejezése után a Fennovoima beszüntette működését, és elsősorban jogi eljárásokkal foglalkozik.