Rendkívüli fordulat: Magyarország teljes egészében kizárhatja az oroszokat a Paks II. beruházásból, kirúgnák a Roszatomot – más építheti meg az új atomerőművet

Teljesen megváltoztathatja a Paks II. beruházást a Tisza-kormány: Magyarország vizsgálja, hogy az orosz Roszatom helyett más vállalatra bízza az új atomerőmű megépítését. A Reuters értesülései szerint már alternatív beszállítókkal is megkezdődtek az egyeztetések, a kabinet pedig még az idén vagy legkésőbb 2027 elején dönthet a 12,5 milliárd eurós projektről. A váltás súlyos pénzügyi és jogi következményekkel járhat.

Magyarország teljes egészében kizárhatja az oroszokat a Paks II. beruházásból, kirúgnák a Roszatomot – más építheti meg az új atomerőművet / Fotó: AFP

A Reuters két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a magyar kormány a Roszatom leváltását fontolgatja, és már más lehetséges kivitelezőknél is tájékozódik. A beruházást még 2014-ben, közbeszerzés nélkül ítélte oda az Orbán-kormány az orosz állami atomenergetikai vállalatnak. A projekt azóta számos akadályba ütközött, a mostani felülvizsgálat azonban már a kivitelező lecserélésének lehetőségére is kiterjed.

A hírügynökség egyik, a kormányzathoz közel álló forrása szerint

a kabinet egyre inkább úgy gondolja, hogy Magyarországnak szüksége van Paks II.-re, de nem feltétlenül a Roszatom közreműködésével.

A felülvizsgálat során valamennyi lehetőséget megvizsgálják, beleértve az orosz fővállalkozó teljes lecserélését is. A kormánynak ugyanakkor tisztáznia kell, milyen jogi, műszaki, pénzügyi és ütemezési következményekkel járna egy ilyen döntés.

A Reuters forrásai egyelőre nem neveztek meg konkrét vállalatot, amely átvehetné a Roszatom helyét. Egyikük szerint azonban egy európai beszállító bevonása jelentősen egyszerűsíthetné a beruházás külpolitikai és szankciós környezetét.

A Roszatom azóta közölte, hogy továbbra is a megrendelővel egyeztetett ütemterv szerint dolgozik, és az új blokkok főberendezéseinek gyártása is folyamatban van. A vállalat szerint nem érkezett hivatalos értesítés a szerződés felmondásáról, és annak jogi indokát sem látják.

Több mint kétmilliárd eurót már elköltöttek

A Roszatom leváltása rendkívül költséges döntés lehet. Az eredetileg 12,5 milliárd euróra becsült beruházásra februárig már több mint kétmilliárd eurót fordított Magyarország, ebből mintegy 1,1 milliárd eurót fizetett ki az orosz vállalatnak.

Szerződésbontás esetén az eddigi kifizetések mellett esetleges kötbérekkel és további jogi következményekkel is számolni kellene.

A helyzetet bonyolítja, hogy az eredeti szerződést már ötször módosították, egy hatodik módosítás pedig elkészült, de még nem írták alá. Ráadásul az Európai Unió Bírósága 2025-ben megsemmisítette a projekt állami támogatásának korábbi európai bizottsági jóváhagyását.