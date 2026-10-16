Lejárató kampány Paks II. körül: egymásnak feszülnek a nyugati cégek, csak egy dologban értenek egyet – a Roszatomot ki kell zárni
Több mint egy évtizede politikai, jogi és gazdasági viták kísérik a Paks II. beruházást, miközben a nemzetközi atomenergetikai piacon is éles verseny zajlik. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az Európai Bizottság azt szeretné elérni, hogy Magyarország szakítsa meg az együttműködést a Roszatommal, és nyugati vállalat vegye át a helyét a projektben – írta a moszkvater.
A Paks II. beruházás ismét a nemzetközi politikai és gazdasági konfliktusok középpontjába került, miután az orosz Külső Hírszerző Szolgálat, az SZVR az Európai Bizottságot vádolta meg a Roszatom és a magyar atomerőmű-projekt elleni lejárató kampány megszervezésével. Az orosz hírszerzés állítása szerint Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke azt szeretné elérni, hogy Magyar Péter kormánya feladja az együttműködést az orosz állami vállalattal, és nyugati cég vegye át a helyét.
A beruházás körüli viták ugyanakkor jóval korábban kezdődtek. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója februárban, az első betonöntés alkalmából kijelentette:
Ha van projekt, amely erős ellenszélben haladt, akkor az a Paks II.
A projektet az elmúlt években a technológia, a finanszírozás, a környezetvédelmi engedélyezés és a szerződéses konstrukció miatt is bírálták. A beruházás támogatói szerint a viták mögött részben az európai és amerikai atomenergetikai vállalatok piaci érdekei állnak: nem mindegy, hogy a közép-európai országok új atomerőművei milyen technológiával épülnek meg.
Csehországban 2021-ben nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kizárták a Roszatomot a dukovanyi bővítés pályázatából. A cseh kormány azonban 2024-ben a Westinghouse-Bechtel konzorciumot is kizárta, a beruházásra pedig végül a dél-koreai KHNP kapott lehetőséget. Eközben Lengyelországban és Szlovákiában a Westinghouse is szerepet kapott az atomenergetikai fejlesztésekben, Szlovéniában pedig az amerikai és a francia EDF közötti verseny is szóba került.
A nukleáris üzemanyag beszerzése szintén a verseny egyik területe. Magyarország és több más közép-európai ország esetében felmerült az orosz beszállítóktól való függés csökkentése, miközben Németországban a lingeni üzemben tervezett, a Framatome és a Roszatom együttműködéséhez kapcsolódó üzemanyaggyártás is politikai viták tárgya lett.
Ausztria lett Paks II. legnagyobb ellensége
A projekt elleni nemzetközi fellépés egyik aktív szereplője Ausztria, amely régóta ellenzi az atomenergia alkalmazását a környező országokban. Az osztrák fél jogi eljárásokat is kezdeményezett a magyar beruházás ellen. A projekt támogatói szerint a politikai és környezetvédelmi kifogások mellett gazdasági érdekek is szerepet játszhatnak a konfliktusban.
Magyarország jelentős villamosenergia-importőr, Ausztria pedig fontos beszállítója a hazai piacnak. A forrásban szereplő adatok szerint 2025-ben az osztrák nettó villamosenergia-kivitel Magyarország felé 4,09 terawattóra volt. Ezzel szemben a Paks II. két új blokkja évente akár 19 terawattóra áramot is termelhet, ami mérsékelheti az ország importigényét. Ez azonban önmagában nem bizonyítja, hogy az osztrák fellépést gazdasági megfontolások vezérlik.
Paks II.: Magyarország évekkel jár mindenki előtt, ezt tennék tönkre – mondja a beruházás igazgatósági tagja
Műszakilag teljesen rendben van, de a geopolitikai körülményei és a háború miatt rendkívül bonyolult helyzetben van a Paks II beruházás Aszódi Attila, a beruházás korábbi kormánybiztosa szerint. Mint kijelentette, mindenképpen szükség van Paks II.-re az ország áramellátásához.
A beruházás ütemezését a jogi eljárások mellett a nemzetközi szankciók és az exportengedélyezési problémák is befolyásolták. A forrás szerint az orosz bankokat érintő amerikai szankciók két évre nehezítették meg a projekt finanszírozási és elszámolási folyamatait. A Siemens Energy szerepvállalásához kapcsolódó német exportengedélyezési akadályok miatt pedig át kellett alakítani az irányítástechnikai beszállítói konstrukciót.
Ezek a körülmények hozzájárultak a beruházás szervezési nehézségeihez, ezért a késések értékelésekor az építkezés tényleges előrehaladása mellett a külső akadályokat is figyelembe kell venni.
A Roszatom a magyar kormány vizsgálatára vár
A Paks II. jövőjét a magyar kormány által elrendelt projektátvilágítás is befolyásolja. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója pénteken, Moszkvában, az Oroszországi Energiahét rendezvényén arról beszélt, hogy egyelőre nem folynak tárgyalások a magyar kormánnyal a beruházásról.
„Sajnos, egyelőre nincs párbeszéd a magyar hatóságokkal” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az orosz vállalat megvárja az átvilágítás lezárását.
Lihacsov szerint közben a kivitelezéshez kapcsolódó gyártási program a terveknek megfelelően halad. Ennek értékét 408-410 millió euróra tette, és azt mondta, a Roszatom folyamatosan átadja a megrendelőnek az elkészült munkaszakaszokat, amelyek kifizetése a szerződésnek megfelelően történik. A magyar átvilágítás lezárása így fontos állomás lehet a két fél közötti egyeztetések folytatásában.
Politico: mások előtt bevédte a Paks II beruházás egyik orosz beszállítóját a Roszatom, de a kulisszák mögött a szakítás volt terítéken – ismét ízekre szedték az erőműépítést Brüsszelben
Rábukkant a Paks II egyik orosz beszállítója körüli, múlt évi, zavaros történet részleteire a Politico. A megbízó Roszatom szerint már minden rendben, de a társaság többet nem akar mondani, ahogyan az érintett beszállító sem.