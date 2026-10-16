Lejárató kampány Paks II. körül: egymásnak feszülnek a nyugati cégek, csak egy dologban értenek egyet – a Roszatomot ki kell zárni

Több mint egy évtizede politikai, jogi és gazdasági viták kísérik a Paks II. beruházást, miközben a nemzetközi atomenergetikai piacon is éles verseny zajlik. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az Európai Bizottság azt szeretné elérni, hogy Magyarország szakítsa meg az együttműködést a Roszatommal, és nyugati vállalat vegye át a helyét a projektben – írta a moszkvater.

A Paks II. körüli viták nem csupán az orosz technológiáról vagy a beruházás finanszírozásáról szólnak, hanem a nyugati cégek térnyeréséről is / Fotó: AFP

A Paks II. beruházás ismét a nemzetközi politikai és gazdasági konfliktusok középpontjába került, miután az orosz Külső Hírszerző Szolgálat, az SZVR az Európai Bizottságot vádolta meg a Roszatom és a magyar atomerőmű-projekt elleni lejárató kampány megszervezésével. Az orosz hírszerzés állítása szerint Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke azt szeretné elérni, hogy Magyar Péter kormánya feladja az együttműködést az orosz állami vállalattal, és nyugati cég vegye át a helyét.

A beruházás körüli viták ugyanakkor jóval korábban kezdődtek. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója februárban, az első betonöntés alkalmából kijelentette:

Ha van projekt, amely erős ellenszélben haladt, akkor az a Paks II.

A projektet az elmúlt években a technológia, a finanszírozás, a környezetvédelmi engedélyezés és a szerződéses konstrukció miatt is bírálták. A beruházás támogatói szerint a viták mögött részben az európai és amerikai atomenergetikai vállalatok piaci érdekei állnak: nem mindegy, hogy a közép-európai országok új atomerőművei milyen technológiával épülnek meg.

Csehországban 2021-ben nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kizárták a Roszatomot a dukovanyi bővítés pályázatából. A cseh kormány azonban 2024-ben a Westinghouse-Bechtel konzorciumot is kizárta, a beruházásra pedig végül a dél-koreai KHNP kapott lehetőséget. Eközben Lengyelországban és Szlovákiában a Westinghouse is szerepet kapott az atomenergetikai fejlesztésekben, Szlovéniában pedig az amerikai és a francia EDF közötti verseny is szóba került.

A nukleáris üzemanyag beszerzése szintén a verseny egyik területe. Magyarország és több más közép-európai ország esetében felmerült az orosz beszállítóktól való függés csökkentése, miközben Németországban a lingeni üzemben tervezett, a Framatome és a Roszatom együttműködéséhez kapcsolódó üzemanyaggyártás is politikai viták tárgya lett.