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Kiszivárgott, megpróbálták titokban tartani, de nem sikerült: a franciák üthetik ki az oroszokat Paks II. beruházásból – több száz milliárdos kárra perelheti a Tisza-kormányt a Roszatom

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Lehet, hogy csak színjáték Paks II. szerződésének felülvizsgálata, erre utal a Reuters ma megjelent híre, amely szerint a kormány szerződést bonthat a kivitelező Roszatommal, emiatt már aktívan keresi azokat a cégeket, amelyek befejezhetik a projektet. Közben a lengyel Rzeczpospolita szerda este megjelent elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a francia Orano és az EDF lehet a legesélyesebb az európai atomenergetikai vállalatok közül, amelyekkel szerződést köthet a Tisza-kormány.
Nemes Tamás
2026.10.21, 20:59
Frissítve: 2026.10.21, 21:07
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A magyar hatóságok megkezdték a paksi atomerőmű bővítésének alternatív vállalkozóinak vizsgálatát. Ha a bővítés folytatódni akar, azt orosz finanszírozás nélkül kell megtenni állapítja meg a  lengyel Rzeczpospolita. Ahogy beszámoltunk róla, a Reuters szerdán arról írt, hogy a magyar kormány már azt vizsgálja, hogy a Roszatom helyett milyen vállalatra bízza a paksi bővítés kivitelezését. A döntés előtt még a beruházás jogi, műszaki és pénzügyi következményeit is felmérik. 

Paks II., paksi atomerőmű, építkezés
A Tisza-kormány tervei alapján egy európai vállalat vehetné át a Roszatom helyét a Paks II. beruházásban / Fotó: AFP /  AFP

A Reuters két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a hatóságok már alternatív vállalatokkal is egyeztetnek. A Tisza-kormány célja, hogy kiderüljön, milyen feltételekkel folytatható a bővítés orosz részvétel nélkül. Az átvilágításnak azt kell tisztáznia, hogy a vállalkozó lecserélése miként érintené az építkezés műszaki megvalósíthatóságát, költségeit és határidejét. A források nem részletezték, hogy ki váltaná az oroszokat. Egyikük jelezte, hogy egy európai vállalattal való együttműködés egyszerűsítené a külpolitikai kontextust és a szankciókkal kapcsolatos kérdéseket.

A lengyel Rzeczpospolita a francia Orano és az EDF tartja lenne a legesélyesebb az európai atomenergetikai vállalatok közül, amely be tudná fejezni a projektet. 

Ez utóbbi egy állami tulajdonú óriás, amely 56 reaktort üzemeltet és saját építési technológiával rendelkezik. Mindkettő igyekszik csökkenteni Európa függőségét az orosz nukleáris technológiától, urándúsítástól és üzemanyag-ellátástól, bár a közelmúltig maga az EDF is vásárolt dúsított uránt Oroszországtól. A Nukleáris Energia Világszövetség szerint 2025-ben Oroszország az EU-nak nyújtott urándúsítási szolgáltatások körülbelül 23 százalékát, a természetes uránellátás 16 százalékát pedig az EU-nak nyújtott szolgáltatásokból fogja kitenni.

Egy jogi csatával Paks II. még drágább mulatsággá válna

Ahogy a Reuters rámutat, ha a magyar kormány a könyvvizsgálatot követően úgy dönt, hogy megszünteti a Roszatomot, 

elveszítheti az orosz vállalatnak már kifizetett több mint 2 milliárd eurót (720 milliárd forintot), és szerződésszegés miatt bírságot is kiszabhatnak rá. 

Ez azonban bizonytalan, mivel maga a Roszatom sem teljesítette a megállapodás szerinti kötelezettségeit. A következő blokk építése késik, és számos aggodalom merült fel a munka ütemével és elszámolásával kapcsolatban.

Paks II. körül más bizonytalanságok is felhalmozódtak. Az eredeti szerződést ötször módosították, a hatodik módosítás tervezete pedig elkészült, de még nem írták alá. Az Európai Unió Bírósága 2025-ben megsemmisítette az Európai Bizottság korábbi döntését, amellyel jóváhagyta a beruházás állami támogatását.

A bővítés jövőjéről a magyar kormány várhatóan még az idén vagy 2027 elején dönt. A nukleáris energia szerepét ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja, ezért a négy jelenlegi, orosz tervezésű paksi blokk üzemidejének meghosszabbítása is felmerült. A blokkok működési engedélye 2032 és 2037 között jár le, így az új kapacitások sorsa mellett az is kérdés, miként biztosítható hosszabb távon az atomerőmű termelése.

A Roszatom leváltásának pedig szinte kizárólag csak politikai céljai vannak. 

A Tisza Párt régóta támadja a beruházást, Magyar Péter pedig korábban kétségeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy az orosz vállalat a megállapodás szerint halad-e, és a projekt teljes körű átvilágításáról beszélt.

A Roszatom ezzel szemben azt közölte, hogy az egyeztetett ütemterv szerint dolgozik, nem kapott hivatalos értesítést a szerződés felmondásáról, és nem látja annak jogi alapját. Ha a kormány valóban úgy dönt, hogy megpróbálja elzavarni az orosz vállalatot, akkor nem csak a szerződésbontás és a pereskedés költségeivel kell számolniuk, hanem azzal is, hogy a Roszatom korábban már nyert egy ehhez hasonló ügyben, Finnországban, ahol még a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) is az ő oldalukra állt.

Rendkívüli fordulat: Magyarország teljes egészében kizárhatja az oroszokat a Paks II. beruházásból, kirúgnák a Roszatomot – más építheti meg az új atomerőművet

Rendkívüli fordulat jöhet a Paks II. beruházásban: a Tisza-kormány már azt vizsgálja, hogy teljes egészében kizárja az orosz Roszatomot az új magyar atomerőmű megépítéséből. A Reuters értesülései szerint már megkezdődtek az egyeztetések alternatív kivitelezőkkel is, a Paks II. projekttel kapcsolatos döntés pedig még idén vagy 2027 elején megszülethet.

 

Energiaválság

Energiaválság
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