Kiszivárgott, megpróbálták titokban tartani, de nem sikerült: a franciák üthetik ki az oroszokat Paks II. beruházásból – több száz milliárdos kárra perelheti a Tisza-kormányt a Roszatom

A magyar hatóságok megkezdték a paksi atomerőmű bővítésének alternatív vállalkozóinak vizsgálatát. Ha a bővítés folytatódni akar, azt orosz finanszírozás nélkül kell megtenni – állapítja meg a lengyel Rzeczpospolita. Ahogy beszámoltunk róla, a Reuters szerdán arról írt, hogy a magyar kormány már azt vizsgálja, hogy a Roszatom helyett milyen vállalatra bízza a paksi bővítés kivitelezését. A döntés előtt még a beruházás jogi, műszaki és pénzügyi következményeit is felmérik.

A Tisza-kormány tervei alapján egy európai vállalat vehetné át a Roszatom helyét a Paks II. beruházásban / Fotó: AFP / AFP

A Reuters két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a hatóságok már alternatív vállalatokkal is egyeztetnek. A Tisza-kormány célja, hogy kiderüljön, milyen feltételekkel folytatható a bővítés orosz részvétel nélkül. Az átvilágításnak azt kell tisztáznia, hogy a vállalkozó lecserélése miként érintené az építkezés műszaki megvalósíthatóságát, költségeit és határidejét. A források nem részletezték, hogy ki váltaná az oroszokat. Egyikük jelezte, hogy egy európai vállalattal való együttműködés egyszerűsítené a külpolitikai kontextust és a szankciókkal kapcsolatos kérdéseket.

A lengyel Rzeczpospolita a francia Orano és az EDF tartja lenne a legesélyesebb az európai atomenergetikai vállalatok közül, amely be tudná fejezni a projektet.

Ez utóbbi egy állami tulajdonú óriás, amely 56 reaktort üzemeltet és saját építési technológiával rendelkezik. Mindkettő igyekszik csökkenteni Európa függőségét az orosz nukleáris technológiától, urándúsítástól és üzemanyag-ellátástól, bár a közelmúltig maga az EDF is vásárolt dúsított uránt Oroszországtól. A Nukleáris Energia Világszövetség szerint 2025-ben Oroszország az EU-nak nyújtott urándúsítási szolgáltatások körülbelül 23 százalékát, a természetes uránellátás 16 százalékát pedig az EU-nak nyújtott szolgáltatásokból fogja kitenni.

Egy jogi csatával Paks II. még drágább mulatsággá válna

Ahogy a Reuters rámutat, ha a magyar kormány a könyvvizsgálatot követően úgy dönt, hogy megszünteti a Roszatomot,

elveszítheti az orosz vállalatnak már kifizetett több mint 2 milliárd eurót (720 milliárd forintot), és szerződésszegés miatt bírságot is kiszabhatnak rá.

Ez azonban bizonytalan, mivel maga a Roszatom sem teljesítette a megállapodás szerinti kötelezettségeit. A következő blokk építése késik, és számos aggodalom merült fel a munka ütemével és elszámolásával kapcsolatban.