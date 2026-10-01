Ez meglepő, elbüszkélkedtek az oroszok Paks II-vel: a Roszatom-vezér egyértelműen leírta, hogy folytatják az új magyar atomerőmű építését – ehhez a Tisza-kormánynak is lesz egy-két szava

Egyre több ország bízza Oroszországra a békés célú atomenergia területén megvalósuló hosszú távú közös projekteket – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezérigazgatója – írja a Ria. A Roszatom-vezér Paks II-ről is beszélt.

Nem ingott meg az oroszok bizalma Paks II-ben/Fotó: AFP

Nem ingott meg az oroszok bizalma Paks II-ben

„A példátlan külső nyomás ellenére bővítjük külföldi megrendeléseink állományát, és egyre több ország bízza ránk hosszú távú energetikai projektek megvalósítását”

– fogalmazott Lihacsov az orosz atomenergetikai ágazat dolgozóinak és veteránjainak küldött ünnepi köszöntőjében, az orosz atomipari dolgozók hétfői napja alkalmából.

A Roszatom vezetője szerint Üzbegisztánban már megkezdődött egy egyedülálló, integrált atomerőmű építése, ahol a világon először egyetlen telephelyen épülnek majd nagy- és kis teljesítményű reaktorblokkok. Emellett szerződést írtak alá a kazahsztáni Balhash Atomerőmű két blokkjának megépítéséről is.

„Törökországban közeledünk az Akkuyu Atomerőmű első blokkjának fizikai indításához. Eközben folytatjuk az építkezéseket Bangladesben, Indiában, Kínában, Magyarországon és Egyiptomban” – mondta Lihacsov.

Év végéig vizsgálják felül Paks II-t

Kapitány István nemrégiben úgy fogalmazott, év végén eldőlhet, hogy Magyarországnak szüksége van-e az orosz atomerőműre.

Kijelentette, hogy

Magyarország egy éven belül leválhat az orosz gázról, a Paks II. beruházás felülvizsgálata pedig az év végére fejeződhet be.

A miniszter hangsúlyozta, még nem fejeződött be Paks II felülvizsgálata, az év végén hozzák meg a döntést arról, hogy „erre az atomerőműre szüksége van-e Magyarországnak vagy sem.”

Kapitány István elmondta, hogy a Paks II beruházás felülvizsgálatát Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója végzi, teljesen objektív szempontok alapján. A miniszter szerint a magyar energiaellátás helyzete napjainkban alapvetően eltér a 2013–2014-estől.

Elismerte, hogy a napenergia hasznosítása terén az előző kormány jelentős eredményeket ért el: a hazai kapacitás már meghaladja a 8000 megawattot. Az energiatárolásban azonban komoly lemaradás van, Magyarország ugyanis mindössze 800 megawattnyi kapacitással rendelkezik, miközben Bulgáriában ez az érték eléri a 13 ezer megawattot.