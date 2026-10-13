Nagyot fordult a magyar építőipar augusztusban: a termelés volumene 21,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, júliushoz képest pedig 14 százalékkal nőtt. A látványos javulást elsősorban az egyéb építmények húzták, ezen belül a közműépítés egészen rendkívüli, 319,9 százalékos éves bővülést produkált, amelyben a paksi fenékküszöb építése is komoly szerepet játszhatott. A kép azonban csak első ránézésre ilyen kedvező: miközben most még pörögtek a nagy beruházások, az új szerződések és a meglévő szerződésállomány brutális visszaesése már azt jelzi, hogy hamarosan jóval kevesebb munka juthat az ágazatnak – és ezt elsősorban nem a nagy kivitelezők, hanem az alvállalkozók és a kisebb építőipari cégek érezhetik meg.

A paksi fenékküszöb nem csak a Duna vízszintjét emelte meg – elképesztő adatot közölt a KSH, ilyet nem mostanában láttunk / Fotó: MH 37 II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred / Facebook

Az épületek építésének volumene 9,6 százalékkal maradt el a tavaly augusztusitól, az egyéb építményeké viszont több mint duplájára, 102,4 százalékkal nőtt. Ágazati bontásban az épületek építése 4,8 százalékkal csökkent, a speciális szaképítés 6 százalékkal esett, az egyéb építmények építése viszont 183,6 százalékkal ugrott meg.

Ennek két fő motorja volt:

az út- és vasútépítés 142 százalékos,

a közműépítés pedig egészen elképesztő, 319,9 százalékos bővülést produkált.

Ez nem júliushoz képest havi növekedéshanem az egy évvel korábbi, rendkívül alacsony bázishoz viszonyított adat. A két terület együtt gyakorlatilag az egész ágazati növekedést meghatározta.

A fordulat különösen látványos július után. Akkor az építőipari termelés még 12,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, és havi alapon is 4,6 százalékkal csökkent. A közműépítés júliusban még 52,2 százalékos éves visszaesést mutatott.

Az augusztusban megkötött új szerződések volumene 55,2 százalékkal zuhant az előző év magas bázisához képest, az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállománya pedig 11,4 százalékkal volt kisebb. Az év első nyolc hónapjában így az építőipar mindössze 0,1 százalékkal teljesített jobban, mint 2025 azonos időszakában. Augusztusban folyó áron 718,6 milliárd forintnyi termelést regisztrált a KSH.