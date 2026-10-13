A paksi fenékküszöb nem csak a Duna vízszintjét emelte meg – elképesztő adatot közölt a KSH, ilyet nem mostanában láttunk
Nagyot fordult a magyar építőipar augusztusban: a termelés volumene 21,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, júliushoz képest pedig 14 százalékkal nőtt. A látványos javulást elsősorban az egyéb építmények húzták, ezen belül a közműépítés egészen rendkívüli, 319,9 százalékos éves bővülést produkált, amelyben a paksi fenékküszöb építése is komoly szerepet játszhatott. A kép azonban csak első ránézésre ilyen kedvező: miközben most még pörögtek a nagy beruházások, az új szerződések és a meglévő szerződésállomány brutális visszaesése már azt jelzi, hogy hamarosan jóval kevesebb munka juthat az ágazatnak – és ezt elsősorban nem a nagy kivitelezők, hanem az alvállalkozók és a kisebb építőipari cégek érezhetik meg.
Az épületek építésének volumene 9,6 százalékkal maradt el a tavaly augusztusitól, az egyéb építményeké viszont több mint duplájára, 102,4 százalékkal nőtt. Ágazati bontásban az épületek építése 4,8 százalékkal csökkent, a speciális szaképítés 6 százalékkal esett, az egyéb építmények építése viszont 183,6 százalékkal ugrott meg.
Ennek két fő motorja volt:
- az út- és vasútépítés 142 százalékos,
- a közműépítés pedig egészen elképesztő, 319,9 százalékos bővülést produkált.
Ez nem júliushoz képest havi növekedéshanem az egy évvel korábbi, rendkívül alacsony bázishoz viszonyított adat. A két terület együtt gyakorlatilag az egész ágazati növekedést meghatározta.
A fordulat különösen látványos július után. Akkor az építőipari termelés még 12,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, és havi alapon is 4,6 százalékkal csökkent. A közműépítés júliusban még 52,2 százalékos éves visszaesést mutatott.
Az augusztusban megkötött új szerződések volumene 55,2 százalékkal zuhant az előző év magas bázisához képest, az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállománya pedig 11,4 százalékkal volt kisebb. Az év első nyolc hónapjában így az építőipar mindössze 0,1 százalékkal teljesített jobban, mint 2025 azonos időszakában. Augusztusban folyó áron 718,6 milliárd forintnyi termelést regisztrált a KSH.
A paksi fenékküszöb nem csak a Duna vízszintjét emelte meg
Augusztusban zajlott a paksi fenékküszöb építése. A munkát augusztus 12-én kezdték meg Paks és Dunaszentbenedek között, miután a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt vissza kellett fogni az atomerőmű termelését. A kormány először két, egyenként 80 méteres bárka elsüllyesztésével emelte meg átmenetileg a vízszintet, majd megindult a tartósabb megoldást jelentő fenékküszöb építése.
A lépték hatalmas volt: augusztus 29-re, vagyis alig több mint két hét alatt összeért a Duna két partjáról épített műtárgy, ráadásul két héttel a kitűzött határidő előtt.
Addigra 43 ezer köbméter követ építettek be a folyómederbe.
A munkában a vízügy és az atomerőmű szakemberei mellett a honvédség is részt vett, egy időben 142 katona dolgozott a helyszínen. Már augusztus 22-ére csaknem négyezer köbméter, mintegy 6200 tonna követ építettek be csupán a bal parti szakaszon.
Szép az augusztusi adat, de a jövő már sokkal rosszabbul néz ki
Az építőiparban ugyanis nemcsak azt érdemes nézni, mennyi munkát végeztek el az adott hónapban, hanem azt is, mennyi új megrendelés érkezik. Ebben pedig már kifejezetten rosszak az augusztusi számok. Az új szerződések volumene 55,2 százalékkal zuhant az egy évvel korábbi, igaz, magas bázishoz képest. Az épületekre kötött új szerződések 13,8 százalékkal, az egyéb építményekre vonatkozók pedig 66,5 százalékkal estek vissza. Az augusztus végi teljes szerződésállomány is 11,4 százalékkal kisebb volt a tavalyinál; ezen belül az egyéb építmények állománya 16,7 százalékkal csökkent.
Ez azért veszélyes, mert a mostani termelési adat nagyrészt már korábban megkötött szerződések és futó projektek teljesítését mutatja.
Ha viszont nem érkeznek helyettük új munkák, néhány hónapos késéssel egyre több kivitelező rendelésállománya ürülhet ki.
A legnagyobb építőipari vállalatok ezt könnyebben átvészelhetik hosszabb projektjeikkel és tartalékaikkal. Sokkal sérülékenyebbek azok a kisebb cégek és alvállalkozók, amelyek egy-egy nagy generálkivitelező megrendeléseiből élnek. Ha kevesebb beruházás indul, először nekik jut kevesebb munka, később pedig létszámcsökkentés, kapacitásleépítés vagy akár cégek megszűnése is következhet.