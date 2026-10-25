Fellázadtak Karácsony Gergely ellen a kerületek: visszavonatnák a milliárdos parkolási megállapodást

Nem csillapodik a budapesti parkolási rendszer átalakítása miatt kirobbant konfliktus. Több kerületi polgármester vasárnapi közös közleményében követelte a főváros és a kormány között létrejött parkolási megállapodás visszavonását, valamint új, szakmai alapokon nyugvó egyeztetések megkezdését. A városvezetők szerint Karácsony Gergely főpolgármester a kerületek megkerülésével kötött megállapodást, amelynek következményeit végső soron a budapestiek viselhetik. A polgármesterek az MTI-hez eljuttatott közleményükben hangsúlyozták: Budapest csak a fővárosi és a kerületi önkormányzatok szoros együttműködésével tudja megfelelően kiszolgálni a lakosság igényeit.

A parkolási rendszer átalakítását célzó, általuk különalkunak nevezett megállapodással Karácsony Gergely kilépett ebből az együttműködésből Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Álláspontjuk szerint azonban a parkolási rendszer átalakítását célzó, általuk különalkunak nevezett megállapodással Karácsony Gergely kilépett ebből az együttműködésből, és veszélyezteti a főváros működését. A kerületi vezetők szerint az egységes parkolási rendszer létrehozásának költségeit nem lehet a kerületi önkormányzatok működési forrásaiból fedezni, mert az így keletkező hiány a helyi közszolgáltatásokat veszélyeztetné. Ezért a korábbi döntés visszavonását és olyan új tárgyalások megindítását sürgetik, amelyek garantálják, hogy egyik önkormányzat működőképessége se kerüljön veszélybe.

Kilencmilliárd forinton robbant ki a vita

A konfliktus október elején éleződött ki, amikor a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) ülésén a kormány és a főváros megállapodott a budapesti parkolási rendszer átalakításának irányáról.

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az érintett kerületek vezetői már az október 1-jei ülés előtt tiltakoztak a tervezett változtatás ellen. A polgármesterek akkori számítása szerint a parkolási bevételek fővároshoz irányítása hat kerület számára összesen mintegy kilencmilliárd forintos bevételkiesést okozhat. A kerületek azzal érveltek, hogy ezek a források nem egyszerűen többletbevételek, hanem a helyi önkormányzatok működésének fontos pénzügyi pillérei.

A megállapodás tartalma ugyanakkor ennél összetettebb. Az FKT nyilvánosságra hozott határozata szerint a parkolási rendszer üzemeltetése és a díjbevételek beszedése a fővárosi önkormányzat feladatkörébe kerülne. A működési költségek levonása után megmaradó bevételeket azonban kizárólag a fővárosi és kerületi közutak fenntartására, felújítására és karbantartására lehetne fordítani. A határozat azt is előírja, hogy ezekből a forrásokból a kerületeknek is részesülniük kellene, és a belső kerületekben nagyságrendileg a korábban elért parkolási eredményüknek megfelelő útfelújításokat kellene végrehajtani.