Fellázadtak Karácsony Gergely ellen a kerületek: visszavonatnák a milliárdos parkolási megállapodást
Nem csillapodik a budapesti parkolási rendszer átalakítása miatt kirobbant konfliktus. Több kerületi polgármester vasárnapi közös közleményében követelte a főváros és a kormány között létrejött parkolási megállapodás visszavonását, valamint új, szakmai alapokon nyugvó egyeztetések megkezdését. A városvezetők szerint Karácsony Gergely főpolgármester a kerületek megkerülésével kötött megállapodást, amelynek következményeit végső soron a budapestiek viselhetik. A polgármesterek az MTI-hez eljuttatott közleményükben hangsúlyozták: Budapest csak a fővárosi és a kerületi önkormányzatok szoros együttműködésével tudja megfelelően kiszolgálni a lakosság igényeit.
Álláspontjuk szerint azonban a parkolási rendszer átalakítását célzó, általuk különalkunak nevezett megállapodással Karácsony Gergely kilépett ebből az együttműködésből, és veszélyezteti a főváros működését. A kerületi vezetők szerint az egységes parkolási rendszer létrehozásának költségeit nem lehet a kerületi önkormányzatok működési forrásaiból fedezni, mert az így keletkező hiány a helyi közszolgáltatásokat veszélyeztetné. Ezért a korábbi döntés visszavonását és olyan új tárgyalások megindítását sürgetik, amelyek garantálják, hogy egyik önkormányzat működőképessége se kerüljön veszélybe.
Kilencmilliárd forinton robbant ki a vita
A konfliktus október elején éleződött ki, amikor a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) ülésén a kormány és a főváros megállapodott a budapesti parkolási rendszer átalakításának irányáról.
Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az érintett kerületek vezetői már az október 1-jei ülés előtt tiltakoztak a tervezett változtatás ellen. A polgármesterek akkori számítása szerint a parkolási bevételek fővároshoz irányítása hat kerület számára összesen mintegy kilencmilliárd forintos bevételkiesést okozhat. A kerületek azzal érveltek, hogy ezek a források nem egyszerűen többletbevételek, hanem a helyi önkormányzatok működésének fontos pénzügyi pillérei.
A megállapodás tartalma ugyanakkor ennél összetettebb. Az FKT nyilvánosságra hozott határozata szerint a parkolási rendszer üzemeltetése és a díjbevételek beszedése a fővárosi önkormányzat feladatkörébe kerülne. A működési költségek levonása után megmaradó bevételeket azonban kizárólag a fővárosi és kerületi közutak fenntartására, felújítására és karbantartására lehetne fordítani. A határozat azt is előírja, hogy ezekből a forrásokból a kerületeknek is részesülniük kellene, és a belső kerületekben nagyságrendileg a korábban elért parkolási eredményüknek megfelelő útfelújításokat kellene végrehajtani.
Ez azonban nem oldja fel a konfliktust: a kerületek ugyanis attól tartanak, hogy a korábban szabadabban felhasználható működési bevételeik helyett kizárólag meghatározott célokra elkölthető fejlesztési forrásokhoz jutnának. Az átalakítás előkészítésére az FKT határozata 2027. március 31-i határidőt jelölt meg. Vagyis az októberi megállapodás önmagában még nem jelentette a parkolási bevételek tényleges átvételét; ahhoz további jogszabályi és önkormányzati döntések szükségesek.
Vitézy Dávid szerint pazarló a jelenlegi rendszer
A fővárosi parkolás egységesítését a kormány részéről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is megvédte. A Világgazdaság október 2-i cikkében beszámolt arról, hogy Vitézy szerint az egyik nagy budai kerületben a parkolási bevételek 97,44 százalékát felemésztette a rendszer üzemeltetése, így a beszedett díjaknak csupán töredéke maradt ténylegesen felhasználható forrásként.
A miniszter szerint az egységes budapesti parkolási rendszer jelentős működési megtakarítást eredményezhetne, az így felszabaduló pénzt pedig az utak állapotának javítására lehetne fordítani. Arra azonban akkor nem közölt konkrét számot, hogy az átalakítás végül mekkora többletforrást biztosítana a fővárosi úthálózat fejlesztéséhez. A kerületi polgármesterek ezzel szemben arra figyelmeztetnek, hogy a parkolási bevételek elvesztése azokon a területeken is megszorításokat eredményezhet, amelyeknek nincs közvetlen közük a parkolási rendszer működtetéséhez.
Már korábban is zugolódtak a polgármesterek
A mostani közlemény nem az első nyílt konfliktus Karácsony Gergely és a kerületi vezetők között. A Világgazdaság október 10-én megírta, hogy nyolc kerületi polgármester közös levélben szólította fel a főpolgármestert a kormánnyal kötött megállapodás felülvizsgálatára. A levél aláírói azt kifogásolták, hogy az önkormányzatokat közvetlenül érintő pénzügyi döntéseket nélkülük készítették elő. Úgy vélték, a parkolási bevételek átcsoportosítása az önkormányzati autonómiát is sérti. Karácsony Gergely október 13-án elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől, amiért a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában létrejött megállapodás előtt nem egyeztetett velük.
A főpolgármester ugyanakkor továbbra is kitartott amellett, hogy a jelenlegi parkolási rendszer átalakításra szorul. A vita tehát nem pusztán arról szól, hogy ki szedje be a parkolási díjakat, hanem arról is, hogy a főváros és a kerületek miként osztozzanak a bevételeken, a feladatokon és a döntési jogkörökön.
Hétfőn új vezetést kaphat a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége
A vasárnapi közlemény legfontosabb új eleme, hogy a polgármesterek már nem csupán a parkolási döntést akarják visszavonatni, hanem a fővárosi önkormányzatok közötti együttműködés szervezeti kereteit is átalakítanák. A lassan három éve működésképtelen Budapesti Önkormányzatok Szövetségét (BÖSZ) új vezetéssel, szervezeti reformmal és a közszolgáltatások újraelosztásának előkészítésével kívánják újraindítani. A javaslatot a szervezet október 26-i, hétfői rendkívüli ülésén terjesztik elő. Az együttműködés megújításától a kerületi vezetők többek között a közszolgáltatások színvonalának javítását, az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulás mérséklését, valamint az állami normatívák korrekcióját várják.
A polgármesterek azt is elismerik, hogy megalapozottak a fővárosi közterületek tisztaságával és biztonságával kapcsolatos kritikák. Ezért a BÖSZ keretei között elsőként ezeknek a feladatoknak a hatékonyabb ellátása érdekében kívánnak fellépni. A közleményt Baranyi Krisztina (IX. kerület), László Imre (XI. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Rózsa András (XIV. kerület), Soproni Tamás (VI. kerület) és Szaniszló Sándor (XVIII. kerület) írta alá. Törekvéseikkel Tóth József, a XIII. kerület polgármestere is egyetértett.