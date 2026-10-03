Elszabadult a parkolási számháború Budapesten – Pikó András kitálalt: ennyi pénzt hoz valójában az autósoktól beszedett díj
Egyre nagyobb hullámokat vet a kormány és a főváros megállapodásának egyik legfajsúlyosabb eleme, a budapesti parkolási rendszer átalakítása. A tervek szerint megszűnne a jelenlegi, kerületenként tagolt működés, és egységes fővárosi rendszer jönne létre. Ezzel azonban a parkolási bevételek is elkerülnének a kerületektől, ez pedig nem tetszik a bevételektől eleső polgármestereknek.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, Kiss László Óbuda-Békásmegyer polgármestere szerint a kerületek vezetőit nem tájékoztatták megfelelően arról, miről állapodott meg a főváros és a kormány. A polgármester ezért levelet írt Magyar Péter miniszterelnöknek, amelyben azt kéri, hogy a kerületeket is vonják be a megállapodás részletszabályainak kidolgozásába.
Megszólalt Pikó András is
Pikó András józsefvárosi polgármester az Indexnek arról beszélt, hogy az egységes parkolási rendszer gondolatával önmagában nincs problémája, a most kialakított konstrukció azonban szerinte súlyos árat jelenthet a kerületek számára. Józsefváros különösen érzékeny a változásra. Pikó szerint a VIII. kerület évente mintegy 1,5 milliárd forintos nyereséget ér el a parkolásból, ez pedig a fejlesztésekre fordítható keretük csaknem harmadát jelenti. Ha ez a pénz kiesik, annak már konkrét beruházások láthatják kárát. A polgármester korábban példaként a 99-es busz végállomásának mintegy 100 millió forintos átalakítását is említette.
Pikó szerint fővárosnál szinte elmegy az összes pénz a működésre
A józsefvárosi polgármester azonban nemcsak a bevétel elvesztését kifogásolja, hanem azt is megkérdőjelezi, hogy a főváros hatékonyabban tudná működtetni a rendszert. Pikó azt állítja, hogy 2025-ben a Fővárosi Önkormányzat által működtetett parkolási rendszerben a bevételek 96 százalékát elvitték a kiadások. Ezzel szemben Józsefvárosban – a polgármester közlése szerint – nagyjából a bevételek fele marad meg. A 96 százalékos fővárosi adatot Pikó közölte, ezért azt egyelőre a polgármester állításaként lehet kezelni.
A polgármester szerint a kieső pénz pótlása azért sem egyszerű, mert az önkormányzatok előre tervezik beruházásaikat és vállalnak kötelezettségeket. A parkolási bevételek 2027-től történő elvesztése ezért már megkötött szerződések, fejlesztések és más kiadások felülvizsgálatát is kikényszerítheti. Pikó azt is kifogásolja, hogy a kerületeket kihagyták az átalakítás előkészítéséből.
Kilencmilliárdról már 15 milliárdig jutott a számháború
Abban azonban már koránt sincs egyetértés, hogy valójában mennyi pénzt veszíthetnek a kerületek. A vita kezdetén hat kerület vezetője együttesen mintegy 9 milliárd forintos kiesésről beszélt. Azóta ennél jóval magasabb számok is megjelentek.
- Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester évi 10-15 milliárd forint közötti összegről beszélt a budapesti parkolási rendszerek egészét tekintve.
- Rózsa András zuglói polgármester pedig már körülbelül 15 milliárd forintra becsülte a teljes parkolási profitot.
A kerületenként közölt számok is jelentősek. Tóth József szerint a XIII. kerületben tavaly 3,377 milliárd forint eredményt hozott a parkolás, ami a kerület költségvetésének 5,1 százalékát jelentette. Niedermüller Péter Erzsébetvárosban hozzávetőleg 1,2 milliárd forintos éves parkolási nyereségről beszélt, míg Zugló parkolási cége valamivel több mint egymilliárd forint profitot termelt - írta a hvg.hu.
Ferencvárosban Baranyi Krisztina szerint körülbelül 3 milliárd forintos parkolási összbevételből nagyjából 1,5 milliárd forint marad meg. Összehasonlításként a polgármester azt mondta, idén ugyanekkora összegből újították fel az Ecseri úti metrómegállót, 2025-ben pedig körülbelül ennyibe került egy teljes szociális bérház felújítása.
A számháborúban nem látni tisztán a valós nyereséget
A számháborúban azonban nem mindenki ugyanarról beszél. A nyilatkozatokban keveredik a teljes parkolási díjbevétel, az üzemeltetési költségek levonása után megmaradó eredmény és az az összeg, amely ténylegesen kiesne az egyes kerületek szabadon felhasználható forrásai közül. Ez magyarázhatja azt is, hogy néhány nap alatt a kezdeti 9 milliárd forintos összegtől már a 15 milliárdos becslésig jutott a vita.
Karácsony Gergely ugyanakkor azt mondja, a parkolási bevétel nem a Fővárosi Önkormányzat költségvetési hiányának betömésére szolgálna. A pénzből útalapot hoznának létre, amelyből fővárosi és kerületi kezelésű utak felújítását egyaránt finanszíroznák. A főpolgármester szerint a budapesti utak 75 százalékát legalább 15 éve nem újították fel.
A parkolási rendszer átalakítására még nem azonnal kerül sor. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának határozata alapján a változtatás határideje jövő április, a Városháza pedig azt közölte, hogy a következő hat hónapban egyeztetnek a kerületekkel a részletekről.