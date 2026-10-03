Elszabadult a parkolási számháború Budapesten – Pikó András kitálalt: ennyi pénzt hoz valójában az autósoktól beszedett díj

Egyre nagyobb hullámokat vet a kormány és a főváros megállapodásának egyik legfajsúlyosabb eleme, a budapesti parkolási rendszer átalakítása. A tervek szerint megszűnne a jelenlegi, kerületenként tagolt működés, és egységes fővárosi rendszer jönne létre. Ezzel azonban a parkolási bevételek is elkerülnének a kerületektől, ez pedig nem tetszik a bevételektől eleső polgármestereknek.

A parkolási bevételek elvonása nagy vihart kavart a kerületi polgármesterek között/Fotó: AFP

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Kiss László Óbuda-Békásmegyer polgármestere szerint a kerületek vezetőit nem tájékoztatták megfelelően arról, miről állapodott meg a főváros és a kormány. A polgármester ezért levelet írt Magyar Péter miniszterelnöknek, amelyben azt kéri, hogy a kerületeket is vonják be a megállapodás részletszabályainak kidolgozásába.

Megszólalt Pikó András is

Pikó András józsefvárosi polgármester az Indexnek arról beszélt, hogy az egységes parkolási rendszer gondolatával önmagában nincs problémája, a most kialakított konstrukció azonban szerinte súlyos árat jelenthet a kerületek számára. Józsefváros különösen érzékeny a változásra. Pikó szerint a VIII. kerület évente mintegy 1,5 milliárd forintos nyereséget ér el a parkolásból, ez pedig a fejlesztésekre fordítható keretük csaknem harmadát jelenti. Ha ez a pénz kiesik, annak már konkrét beruházások láthatják kárát. A polgármester korábban példaként a 99-es busz végállomásának mintegy 100 millió forintos átalakítását is említette.

Pikó szerint fővárosnál szinte elmegy az összes pénz a működésre

A józsefvárosi polgármester azonban nemcsak a bevétel elvesztését kifogásolja, hanem azt is megkérdőjelezi, hogy a főváros hatékonyabban tudná működtetni a rendszert. Pikó azt állítja, hogy 2025-ben a Fővárosi Önkormányzat által működtetett parkolási rendszerben a bevételek 96 százalékát elvitték a kiadások. Ezzel szemben Józsefvárosban – a polgármester közlése szerint – nagyjából a bevételek fele marad meg. A 96 százalékos fővárosi adatot Pikó közölte, ezért azt egyelőre a polgármester állításaként lehet kezelni.

A polgármester szerint a kieső pénz pótlása azért sem egyszerű, mert az önkormányzatok előre tervezik beruházásaikat és vállalnak kötelezettségeket. A parkolási bevételek 2027-től történő elvesztése ezért már megkötött szerződések, fejlesztések és más kiadások felülvizsgálatát is kikényszerítheti. Pikó azt is kifogásolja, hogy a kerületeket kihagyták az átalakítás előkészítéséből.