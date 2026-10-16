Parkolási botrány Budapesten: Karácsony Gergelyt így még nem alázták meg a szövetségesei, Zwack Unicumot tettek az asztalára – "Tíz éve tudjuk, hogy mi kell a főpolgármesternek"
Kilenc óra után nem sokkal Karácsony Gergely megnyitotta a fővárosi közgyűlés október 16-i rendkívüli ülését. Ezt az önkormányzati törvény alapján a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja kezdeményezte, és lényegében a parkolási botrányról szólt.
Az eseményen nagyon sok képviselő és kerületi polgármester jelent meg, hogy megtárgyalják a javasolt előterjesztést. Ez egyetlen napirendi pontot jelentett: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) működése során Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében szavazati jog gyakorlására.
Arra irányult, hogy az FKT ülésén a főpolgármester kizárólag előzetes közgyűlési döntést követően, a közgyűlési határozatnak megfelelően gyakorolhassa a Fővárosi Önkormányzat képviseletében a szavazati jogát.
Ennek hátterében a budapesti parkolási botrány húzódik meg, nevezetesen az, hogy Karácsony Gergely Magyar Péterrel és Vitézy Dáviddal megállapodott, hogy egységes parkolási rendszert hoznak létre a fővárosban,
- kiszorítva ezzel a kerületeket.
- Erről a kerületi vezetők előzetesen nem kaptak egységes tájékoztatást, csak a döntéssel szembesültek.
- Miután milliárdos bevételek elvételéről van szó, a kerületek radikális reakciót adtak Karácsony Gergelynek.
Október elején a Madách tér felújítása kapcsán tartott eseményen nyilvánosan sarokba szorították és kamerák előtt kérték számon. A főpolgármester látványosan nem tudott mit kezdeni a helyzettel.
Parkolási botrány Budapesten: Karácsony Gergelyt így még nem alázták meg a szövetségesei
Utána beindult egy masszív kommunikációs kampány a nyilvánosságban pro és kontra, majd pedig ma a rendkívüli közgyűlés következett. Ez 20 percig sem tartott, miután a többség azzal érvelve, hogy a javaslatot a Fidesz-KDNP nyújtotta be, nem fogdta el a napirendet. Karácsony Gergely ezek után befejezettnek mondta ki az ülést.
Csakhogy ez hangos méltatlankodást váltott ki a Fidesz és Baranyi Krisztina részéről is. Utóbbi a főpolgármester szövetségesi táborába tartozik, de ő is azt nehezményezte, hogy a kerületi polgármestereket meg sem hallgatja a főpolgármester a parkolási botrányról. A IX. kerület vezetőjének azonban ennél egy fokkal erőteljesebb húzása is volt a szuperrövid közgyűlésen.
Miután Szepesfalvy Anna a Fidesz részéről arról beszélt, hogy méltatlan helyzet alakult ki, ami a bizalom megrendülését okozta. Nem gúzsba szeretnék kötni a főpolgármester, de ahhoz joga van, sőt kötelessége is a közgyűlésnek, hogy az irányokat Budapest fejlődésében megszabja. "Nagyon sok polgármester tiszteletét tette, azok is, akik nem a fővárosi közgyűlés tagjai. Nekik talán tartozunk annyi, vagy legalább itt elmondhassák azt, hogy valójában hogy érinti őket ez a döntés, amit kialkudott főpolgármester úr. Nem is az a vita, úgy látom, hogy kell-e közös parkolási rendszer, vagy nem kell. Senki nem ebbe kötött bele, hanem valójában itt a bevételek elosztásáról van szó" – fejtette ki.
Ezt követően kért és kapott szót Baranyi Krisztina. Azt mondta, hogy a rendkívüli ülést nem egy frakciónak kellett volna összehívnia, hanem főpolgármesternek. "Az, hogy a fővárosi közgyűlés gyakorlatilag sem előtte, sem utólag, nemhogy nem tárgyalt ezekről az FKT-javaslatokról, hanem még tájékoztatást sem kapott ezekről, az elfogadhatatlan. Az, hogy a fővárosi közgyűlés képviselői nem nyilváníthatnak véleményt, az FKT-előterjesztések javaslatotak bármelyikéről, mindegyikéről, az nem a demokrácia része" – ment egyből neki Karácsony Gergelynek.
Kérte, hogy a megjelent polgármestereket, köztük Soproni Tamást is, hallgassák meg. Majd még egy dologot mondott. "Tíz éve tudjuk, hogy a főpolgármester úr a kompromisszumok robotosa. Tíz éve tudjuk, hogy mi kell a főpolgármesternek ahhoz, hogy vállalhatatlan kompromisszumokat, rossz megállapodásokat elviseljen. Azért emlékszem erre nagyon jól, mert a főpolgármester úr kerületünk híres termékével,
az Unicummal szokta ezeket elviselni. A jövőre nézve is azt gondolom, hogy nem hagyhatom azt, hogy esetleg kifogyjon ebből a készletéből a főpolgármester úr, úgyhogy most a kerület nevében szeretnék átadni egy üveg Unicumot.
Karácsony Gergelyt láthatóan meglepte az akció, amire bizonyosan nem készült. Megköszönte, de rögtön jelezte, hogy 2014 óta nem itt a Unicumot, és szerinte így is marad a későbbiekben is. Azonban az apósa nagyon szereti az Unicumot, ezért tovább fogja adományozni az üveget.
Még időpontot se sikerült találni a parkolási botrány rendezésére
Karácsony Gergely, ha nem is hosszan, de érdemben reagált a kialakult helyzetre. Egyrészt szerinte a fővárosi közgyűlés a vonatkozó magasabb szintű jogszabály felülírására törekszik, ami nyilvánvalóan nem jogszerű.
Aztán arról beszélt, hogy a polgármesterek azért nem ülnek ebben a közgyűlésben, mert a Fidesz a parlamentben felülírta a választási törvényeket. Azt állította, hogy nyilvánvalóan a budapesti kerületi polgármesterek bevonásával fog születni egy olyan javaslat, ami annak az elvi döntésnek a végrehajtását célozza, amely megszületett a parkolásról az FKT-n.
És szeretném arra felhívni a figyelmüket, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa nem egy döntéshozó szerv. Ennek megfelelően nincsenek döntései, javaslatai vannak a kormánynak, a kormányon keresztül a parlamentnek és a fővárosi közgyűlésnek. Tehát ha lesz egységes parkolási rendszer, ezt a fővárosi közgyűlés fogja megszavazni. Illetve ezzel párhuzamosan azt is szeretném jelezni, hogy a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének a taggyűlését összehívtam jövő csütörtökre. Az egyik polgármester társunk jelezte, hogy nem tud részt venni ezen az ülésen, ezért lehet, hogy megpróbálunk egy újabb időpontot kilakítani. Ezen nyilván hangos, indulatos, de remélhetőleg érvelő vita mellett fogjuk közösen megalkotni azokat a szempontokat, amik alapján egy egységes parkolási rendszer lehet – fogalamzott Karácsony Gergely.