Parkolási botrány Budapesten: Karácsony Gergelyt így még nem alázták meg a szövetségesei, Zwack Unicumot tettek az asztalára – "Tíz éve tudjuk, hogy mi kell a főpolgármesternek"

Kilenc óra után nem sokkal Karácsony Gergely megnyitotta a fővárosi közgyűlés október 16-i rendkívüli ülését. Ezt az önkormányzati törvény alapján a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja kezdeményezte, és lényegében a parkolási botrányról szólt.

Parkolási botrány Budapesten: Karácsony Gergelyt így még nem alázták meg a szövetségesei, Zwack Unicumot tettek az asztalára / Fotó: AFP

Az eseményen nagyon sok képviselő és kerületi polgármester jelent meg, hogy megtárgyalják a javasolt előterjesztést. Ez egyetlen napirendi pontot jelentett: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) működése során Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében szavazati jog gyakorlására.

Arra irányult, hogy az FKT ülésén a főpolgármester kizárólag előzetes közgyűlési döntést követően, a közgyűlési határozatnak megfelelően gyakorolhassa a Fővárosi Önkormányzat képviseletében a szavazati jogát.

Ennek hátterében a budapesti parkolási botrány húzódik meg, nevezetesen az, hogy Karácsony Gergely Magyar Péterrel és Vitézy Dáviddal megállapodott, hogy egységes parkolási rendszert hoznak létre a fővárosban,

kiszorítva ezzel a kerületeket.

Erről a kerületi vezetők előzetesen nem kaptak egységes tájékoztatást, csak a döntéssel szembesültek.

Miután milliárdos bevételek elvételéről van szó, a kerületek radikális reakciót adtak Karácsony Gergelynek.

Október elején a Madách tér felújítása kapcsán tartott eseményen nyilvánosan sarokba szorították és kamerák előtt kérték számon. A főpolgármester látványosan nem tudott mit kezdeni a helyzettel.

Parkolási botrány Budapesten: Karácsony Gergelyt így még nem alázták meg a szövetségesei

Utána beindult egy masszív kommunikációs kampány a nyilvánosságban pro és kontra, majd pedig ma a rendkívüli közgyűlés következett. Ez 20 percig sem tartott, miután a többség azzal érvelve, hogy a javaslatot a Fidesz-KDNP nyújtotta be, nem fogdta el a napirendet. Karácsony Gergely ezek után befejezettnek mondta ki az ülést.

Csakhogy ez hangos méltatlankodást váltott ki a Fidesz és Baranyi Krisztina részéről is. Utóbbi a főpolgármester szövetségesi táborába tartozik, de ő is azt nehezményezte, hogy a kerületi polgármestereket meg sem hallgatja a főpolgármester a parkolási botrányról. A IX. kerület vezetőjének azonban ennél egy fokkal erőteljesebb húzása is volt a szuperrövid közgyűlésen.