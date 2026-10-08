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Mozgalmas hetek következnek a parlamentben: október 19-én a költségvetést is módosíthatják

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Fontos tájékoztatást adott az Országgyűlés alelnöke. Hamarosan elfogadhatja a parlament a 2026-os központi költségvetés módosítását. Megvan a teljes, kéthetes program.
VG
2026.10.08, 16:44
Frissítve: 2026.10.08, 16:47
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A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását − mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően.

Mozgalmas hetek következnek a parlamentben
Mozgalmas hetek következnek a parlamentben / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Dönthet a parlament a költségvetés módosításáról

Október 19-én, hétfőn az Országgyűlés megemlékezik a magyar-bolgár barátság napjáról és a magyar-székely egység napjáról, napirend előtt pedig várhatóan ismét felszólal a miniszterelnök. Ezt követően a 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításának zárószavazását követően a kéthetes ülést kérdésekkel és azonnali kérdésekkel zárja a parlament.

A parlamenti programról részletesen

A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-i nemzeti gyásznap kapcsán, majd a napirend előtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök.

Az interpellációkat és az azonnali kérdéseket követően megvitatják a törvényalkotási bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól.

Az Országgyűlés az idei évi költségvetés módosításához, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztéshez, a büntetőjogi tárgyú törvények módosításához, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításhoz, a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításához, illetve a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséghez kapcsolódó törvénymódosításhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáival zárhatja a hétfői napot.

Az indítványokról kedden szavaznak a képviselők, akiknek aznap Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyében is dönteniük kell.

Kedden a parlament második körben újra szavaz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa korábban meg nem választott tagjairól, majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyetteseit. Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket.
Ezt követően a parlament lefolytathatja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények módosítását kezdeményező javaslatok általános vitáját. A tervek szerint megtárgyalja a plénum a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről, illetve a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló indítványokat.

A szerdai ülésnap a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának, illetve ezek elfogadásának együttes általános vitájával kezdődik.

A parlament szintén együttes általános vitában tárgyalhatja meg a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint a Magyar Távirati Iroda létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokat.
Napirendre kerül a környezet védelmének általános szabályairól, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvények, valamint az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő jogszabályok módosítását kezdeményező előterjesztés.

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