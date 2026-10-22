Végre jó hírt kapott Kapitány István: óriási befektető érkezik Dél-Magyarország központjába, de titkolják, kiről van szó – több száz új munkahelyet teremt

Új nemzetközi vállalat települ Pécsre, ahol egy önkormányzati tulajdonú irodaház felújításával és bérlésével teremti meg működése feltételeit. A beruházás első körben 230 munkahelyet hozhat, miközben a magyar gazdaságban a fejlesztések visszaesése miatt különösen felértékelődnek az új befektetések.

Kapitány István is fellélegezhet, hiszen külföldi vállalat költözik egy pécsi önkormányzati épületbe, ahol egyetemisták százai kaphatnak munkát / Fotó: AFP

Új nemzetközi befektetővel állapodott meg a pécsi önkormányzat: a vállalat üzleti szolgáltató központot nyit a városban, és első körben 230 dolgozót venne fel. A cég nevét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, a megállapodás hivatalosan október 21-én lépett életbe.

Jelentős beruházás indul Pécsett

A pécsi közgyűlés október 20-án, zárt ülésen döntött az ügyről a vállalat kérésére. Ruzsa Csaba gazdasági alpolgármester a Pannon Televíziónak elmondta, hogy szerinte a társaság informatikai, pénzügyi és műszaki végzettségű munkatársakat keres. A felvétel a tervek szerint jövő ősszel indulhat, az új központban dolgozók 80-90 százaléka pedig egyetemista lehet. A vállalat üzleti tervei alapján később akár 300 főre is emelkedhet a létszám.

A beruházáshoz a város egy 2139 négyzetméteres, önkormányzati tulajdonú irodaházat ad bérbe. Az épületet a cég újítja fel, a munkálatok értéke megközelíti a 460 millió forintot. A fejlesztés többek között a liftek és a tűzvédelmi rendszer korszerűsítését is érinti. A bérbeadás a tervek szerint több mint tíz évre szól, a felújítás költségeit pedig a bérleti konstrukcióban számolják el.

Ruzsa Csaba szerint a bérleti díj négyzetméterenként 14 euró, ami az általa említett, 360 forintos euróárfolyammal számolva közel 5000 forintnak felel meg. Az önkormányzat így egy régebbi ingatlan hasznosításával jut bevételhez, miközben a felújítás költségeit a bérlő vállalja.

A városvezetés célja, hogy a Pécsi Tudományegyetemen végző fiatalok helyben találjanak munkát. Az alpolgármester szerint a magasabb képzettséget és nyelvtudást igénylő állások segíthetik ezt, ezért további hasonló befektetői megállapodásokat is szeretnének tető alá hozni.

Az új projekt olyan időszakban érkezik, amikor országosan gyengén teljesítenek a beruházások.

A Központi Statisztikai Hivatal augusztusi adatai szerint 2026 második negyedévében a beruházások volumene nyers adatok alapján 9,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, az előző negyedévhez viszonyítva pedig szezonálisan kiigazítva 4,3 százalékos volt a csökkenés. A visszaeséshez elsősorban a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás gyenge teljesítménye járult hozzá.