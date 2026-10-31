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Pedagógusbérek: Magyar Péter folytatja a Fidesz-kormányok béremelését, de van egy nagy különbség

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A Fidesz-kormányok által végrehajtott, több éven át tartó jelentős béremelések után a Magyar Péter vezette kormány is folytatja a pedagógusok fizetésének felzárkóztatását, igaz, a korábbiaknál lényegesen szerényebb mértékben. A 2027-es költségvetési tervezet megnevezte az emelés mértékét, a tanárok mellett a nevelő-oktató munkát segítő dolgozók nagyobb fizetésre számíthatnak.
Lengyel Gabriella
2026.10.31, 16:55
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További jelentős lépésekkel folytatódik a pedagógusok bérrendezése - olvasható a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslatban. A péntek éjszaka benyújtott törvényjavaslat szerint 2027-től átlagosan öt és fél százalékos fizetésemelésben részesülnek a pedagógusok és oktatók, az intézkedés 164 ezer dolgozót érint, a költségvetési ráfordítás pedig 120 milliárd forint - írja az MTI. 

pedagógusbérek
                  Az előző kormányzat idején megkezdett pedagógusbérek emelése folytatódik/Shutterstock

Elindul a nevelő-oktató munkát segítők bérrendezése is, ők a pedagógusokénál is magasabb, 15 százalékos emelést kapnak. Az összesen 76 ezer alkalmazott - többek között pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák, könyvtárosok, szabadidő-szervezők - fizetését 61 milliárd forintból emelik meg.

A béremelés már 2024-ben elkezdődött

A pedagógusok illetményének mostani emelése egy többlépcsős bérrendezési folyamat következő állomása. 

  • 2024-ben átlagosan 32,2 százalékkal növekedtek a tanári, tanítói bérek, 
  • ezt 2025-ben további 21,2 százalékos emelés követte, majd idén januárban újabb tíz százalékos többletet biztosítottak számukra.

A 2026. évi tanárbéremelésről szóló rendelet szerint

  •  a pedagógusok kezdő illetménye jelenleg gyakornoki fokozatban bruttó 705 ezer forint. 
  • Pedagógus I kategóriában bruttó 718 ezer forint és 1,4 millió forint között mozognak a fizetések, 
  • pedagógus II. fokozatban bruttó 725 ezer forint és 1,49 millió forint között kereshetnek a tanárok. 
  • A hivatalos bértábla szerint a mesterpedagógusok bruttó bére 785 ezer forint és 1,79 millió forint között alakul, a legmagasabb, 
  • kutatótanári szinten pedig 915 ezer forinttól 1,93 millió forintig terjedhet az alapfizetés összege.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter múlt heti bejelentése szerint a kormány továbbra is garantálni fogja, hogy a pedagógusbérek elérjék a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát, mindezt teljes egészében hazai költségvetési forrásból fogják finanszírozni.

A nevelő-oktató munkát segítő (noks) alkalmazottak fizetésének emelését ugyancsak régóta szorgalmazták a tanári érdekképviseletek. A noks-dolgozók helyzetéről Magyar Péter miniszterelnök is beszélt az Országgyűlésben múlt héten. A jövő évi költségvetési tervekről szólva azt mondta, átlagkeresettel számolva, az adócsökkentéssel együtt egy pedagógiai asszisztens havonta körülbelül 51 ezer forinttal fog több pénzt kapni jövőre, mint eddig. A kormányfő azzal indokolt: az iskolák mindennapjai ezeknek a szakembereknek a munkájára is épül, noks-dolgozók segítik a pedagógust, foglalkoznak a több figyelmet igénylő gyermekekkel, azonban az elmúlt 16 évben bérük rendezését újra és újra elhalasztották. A pénteken benyújtott törvényjavaslatban köznevelési célú humánszolgáltatásra és működési támogatásra összesen 727,38 milliárd forint szerepel, ami 107,3 milliárd forinttal magasabb a 2026-os összegnél.

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