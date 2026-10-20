Ez már nagyon kellemetlen: a pedagógusok sem elégedettek Magyar Péter béremelésével, a kormányfő azonnal visszaszólt nekik

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) egy Facebook-bejegyzésben reagált a 2027-es költségvetés tervezetében szereplő, közszférát érintő béremelésekre. A szervezet hiányolja az idei évre beígért pénzt és kevesli a jövő évre vonatkozó fizetéseket is.

A pedagógusoknak is üzent Magyar Péter / Fotó: AFP

„És hol van az idénre beharangozott emelés?” − fogalmaztak a pedagógusok, akik szerint egy, az ígértnél nyilvánvalóan lényegesen alacsonyabb mértékű béremelés kozmetikázott bejelentése történt.

Nem elégedettek a pedagógusok

A kormányfő hétfőn jelentette be, hogy 2027-től a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörökben dolgozó 76 ezer alkalmazott, köztük a pedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok és dajkák nettó keresete átlagosan 21,5 százalékkal emelkedik. A PDSZ szerint ez átlagosan havi 51 ezer forinttal jelent többet, ráadásul több okból nem kiszámítható az emelés pontos mértéke.

Nem ismert a 2027-es garantált bérminimum, holott az ehhez igazodó fizetéseknél ez jelenti a számítás kiindulópontját. Az idei összeggel készített példaszámítás így nem mutatná meg a következő évi tényleges változást. Az elosztás módja is tisztázatlan, mivel eltérő helyzetből indulnak a minimálbért, a garantált bérminimumot, illetve az utóbbinál tíz százalékkal magasabb bért keresők. Az átlagos nettó növekedésből nem derül ki, hogy az egyes csoportok mekkora bruttó emelésre számíthatnak. A nettó kereset növekedésének egy része adócsökkentésből eredhet. 2027-től a minimálbér esetében kilenc százalékra csökkenne a személyi jövedelemadó, és a 680 ezer forint alatti jövedelmek adóterhe is mérséklődne, a kormányzat bejelentése alapján. Ez azt jelenti, hogy a hazavitt összeg változása önmagában nem árulja el, mennyivel emelik a bruttó fizetést. Az egyéni adókedvezmények szintén befolyásolják a nettó keresetet. Vagyis azonos bruttó bérből két dolgozó eltérő összeget kaphat kézhez, ezért egyetlen nettó adatból nem lehet minden érintettre érvényes bruttó béremelést visszaszámolni.

A pedagógusok azért is lehetnek csalódottak, mivel a Tisza Párt a választási kampány során nem ezt ígérte.

A hivatalos programban a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók számára 25 százalékos béremelésről, a pedagógusoknak pedig többéves, kiszámítható bérfelzárkóztatásról volt szó. A bejelentésekkel kapcsolatban a rendvédelmi dolgozók és a kulturális dolgozók is nemtetszésüknek adtak hangot. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete hétfő délután a Miniszterelnökség előtt demonstrált a tervezet ellen.

Az elégedettlenek hangját Magyar Péter is meghallotta, ám a miniszterelnök szerint nekik „érdemes azokkal összehasonlítani magukat, ahol mondjuk nem lesz béremelés”.

Az érdekképviselet azonban pozitívumként értékelte, hogy az emelés nemcsak a státusztörvény hatálya alá tartozó, nevelést és oktatást segítő dolgozókat érintené. A munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett munkavállalók is részesülnének belőle, a közoktatásban és a szakképzésben egyaránt.