Ez már nagyon kellemetlen: a pedagógusok sem elégedettek Magyar Péter béremelésével, a kormányfő azonnal visszaszólt nekik
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) egy Facebook-bejegyzésben reagált a 2027-es költségvetés tervezetében szereplő, közszférát érintő béremelésekre. A szervezet hiányolja az idei évre beígért pénzt és kevesli a jövő évre vonatkozó fizetéseket is.
„És hol van az idénre beharangozott emelés?” − fogalmaztak a pedagógusok, akik szerint egy, az ígértnél nyilvánvalóan lényegesen alacsonyabb mértékű béremelés kozmetikázott bejelentése történt.
Nem elégedettek a pedagógusok
A kormányfő hétfőn jelentette be, hogy 2027-től a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörökben dolgozó 76 ezer alkalmazott, köztük a pedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok és dajkák nettó keresete átlagosan 21,5 százalékkal emelkedik. A PDSZ szerint ez átlagosan havi 51 ezer forinttal jelent többet, ráadásul több okból nem kiszámítható az emelés pontos mértéke.
- Nem ismert a 2027-es garantált bérminimum, holott az ehhez igazodó fizetéseknél ez jelenti a számítás kiindulópontját. Az idei összeggel készített példaszámítás így nem mutatná meg a következő évi tényleges változást.
- Az elosztás módja is tisztázatlan, mivel eltérő helyzetből indulnak a minimálbért, a garantált bérminimumot, illetve az utóbbinál tíz százalékkal magasabb bért keresők. Az átlagos nettó növekedésből nem derül ki, hogy az egyes csoportok mekkora bruttó emelésre számíthatnak.
- A nettó kereset növekedésének egy része adócsökkentésből eredhet. 2027-től a minimálbér esetében kilenc százalékra csökkenne a személyi jövedelemadó, és a 680 ezer forint alatti jövedelmek adóterhe is mérséklődne, a kormányzat bejelentése alapján. Ez azt jelenti, hogy a hazavitt összeg változása önmagában nem árulja el, mennyivel emelik a bruttó fizetést.
- Az egyéni adókedvezmények szintén befolyásolják a nettó keresetet. Vagyis azonos bruttó bérből két dolgozó eltérő összeget kaphat kézhez, ezért egyetlen nettó adatból nem lehet minden érintettre érvényes bruttó béremelést visszaszámolni.
A pedagógusok azért is lehetnek csalódottak, mivel a Tisza Párt a választási kampány során nem ezt ígérte.
A hivatalos programban a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók számára 25 százalékos béremelésről, a pedagógusoknak pedig többéves, kiszámítható bérfelzárkóztatásról volt szó. A bejelentésekkel kapcsolatban a rendvédelmi dolgozók és a kulturális dolgozók is nemtetszésüknek adtak hangot. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete hétfő délután a Miniszterelnökség előtt demonstrált a tervezet ellen.
Az elégedettlenek hangját Magyar Péter is meghallotta, ám a miniszterelnök szerint nekik „érdemes azokkal összehasonlítani magukat, ahol mondjuk nem lesz béremelés”.
Az érdekképviselet azonban pozitívumként értékelte, hogy az emelés nemcsak a státusztörvény hatálya alá tartozó, nevelést és oktatást segítő dolgozókat érintené. A munka törvénykönyve hatálya alá kiszervezett munkavállalók is részesülnének belőle, a közoktatásban és a szakképzésben egyaránt.
A nyugdíjasok és családosok sem jártak jól
Habár a kampány során Magyar Péter soha nem látott adócsökkentést és bőkezű családtámogatásokat ígért, jövőre mégis sokan rosszabbul járhatnak. Kiderült, hogy a kormány ugyan megtartaná a 25 év alattiak, valamint a három- és kétgyermekes anyák szja-mentességét, ám a 40 és 50 év közötti anyák esetében ez nem kerülne bevezetésre, illetve csal bruttó egymillió forintig járna a kedvezmény.
Orbán Viktor egy másik ígérete, a 14. havi nyugdíj kitejesztése szintén nem valósulhat meg, így 2027-ban továbbra is egy heti összeget kapnak az érintettek. Helyette érkezik a nyugdíjas Szép-kártya, valamint a nyugdíjminimumot 28 500 forintról 120 000 forintra emelik.
A családi pótlék megduplázása bár jól hangzik, azonban a teljes képet vizsgálva nem mindenki jár majd jól a tervezett változásokkal. A családi pótlék jelenleg:
- egy gyermek esetében 12 200 forint,
- két gyermeknél gyermekenként 13 300 forint,
- három gyermeknél gyermekenként 16 000 forint.
Tehát a duplázással 12 200, 26 600 és 48 000 forinttal kaphatnak többet a családok. Viszont azok az édesanyák, akik jövőre szja-mentesek lettek volna, ennél jóval nagyobb összeget buknak.
Például egy átlagkeresettel bejelentett kétgyermekes édesanya, akinek a bruttó fizetése 740 ezer forint, 111 ezer forinttal kapna többet kézhez jövőre. Azaz a dupla családi pótlék mellett is 85 ezer forintot bukik a kormány döntése nyomán.
Egy minimálbéres édesanya esetében pedig, aki 48 ezer forint szja befizetés alól mentesülhetne, csak arra elegendő az intézkedés, hogy összegészében reálértéken ne veszítsen.