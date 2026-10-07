Itt van Kármán András vallomása az Orbán-kormány gazdaságpolitikájáról: elárulta a pénzügyér, hogy mi ment nagyon félre – 2027-ben jöhet a fordulat

Kármán András a Budapest Economic Forumon tartott előadása elején a magyar gazdaság elmúlt évekbeli lemaradását elemezte. A pénzügyminiszter jelezte: arra keresi a választ, hogy Magyarország miért szakadt le a régiós felzárkózásban, és milyen változtatásokra van szükség a folyamat újraindításához – tudósít a Portfolio.

A pénzügyminiszter szerint a magyar lemaradás a korábban sikeres gazdasági modell kifulladását jelzi. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

„A külső gazdasági környezet valamennyi régiós országot hasonlóan érintette”, de arról, hogy 2022 decembere óta egy fillér uniós forrás nem érkezett Magyarországra, diszkréten hallgat a pénzügyminiszter

A tárcavezető kifejtette: Magyarország gazdasága 2022 második negyedéve óta összesen mindössze 0,7 százalékkal nőtt. Ugyanezen idő alatt

Szlovákia GDP-je 5,7,

Lengyelországé 9,5,

Horvátországé pedig 12,5

százalékkal bővült – jegyezte meg Kármán András, aki szerint utóbbi ország teljesítményéhez az euró bevezetése is jelentősen hozzájárult. A pénzügyminiszter úgy látja, a külső gazdasági környezet valamennyi régiós országot hasonlóan érintette, ezért arra következtetett, hogy a magyar lemaradás a korábban sikeres gazdasági modell kifulladását jelzi.

Kármán András ugyankkor sikeresnek nevezte az Orbán-kormányok 2010-es években folytatott, foglalkoztatás-központú gazdaságpolitikáját.

Szerinte azonban ez a modell az évtized végére elérte a korlátait, mivel a munkaerőpiacra már jóval kevesebb új embert lehet bevonni, a demográfiai folyamatok pedig tovább szűkítik a rendelkezésre álló tartalékokat.

A magyar növekedést az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a munka és a tőke termelésbe vonása hajtotta, a hatékonyság azonban a régió legalacsonyabb szintjei között maradt – közölte a tárcavezető. Ez szerinte a bérek felzárkózását is korlátozza, mivel hosszabb távon a béremelkedés lehetőségeit a munka termelékenységének javulása határozza meg.

A pénzügyminiszter ezért a következő időszak egyik legsürgetőbb feladatának a termelékenység növelését nevezte.

Ehhez technológiai és szervezési fejlesztésekre, valamint olyan szabályozási környezetre van szükség, amely a hatékony és innovatív vállalkozások felé tereli a tőkét, megkönnyíti új szereplők piacra lépését és erősíti a versenyt. Kármán szerint az elmúlt években ez sok esetben nem történt meg.