A visszaváltott sörösdoboz két hónap múlva, újjászületve újból a boltban lehet
Megkétszerezte, évi 28 ezer tonnára növelte a visszaváltott italcsomagolások – például PET-palackok, sörösdobozok – feldolgozási kapacitását az Alteo. A napokban bejelentett hír szerint a társaság felavatta az évi 14 ezer tonna kapacitású kistarcsai feldolgozó-üzemét, amely a régebben működő kőbányai létesítménye mintájára épült. A beruházó az Alteóhoz tartozó FE-Ggoup Invest Zrt. Volt, a helyszín az Alteo Circular Kft. telephelye.
A PET-palack is egy új anyagáram kiindulópontja
A Világgazdaság érdeklődött a társaságnál a beruházás üzleti és más részleteiről. A kistarcsai projekt költségét és a hulladékhasznosítás gazdaságosságát azonban nem tudtuk meg, mert ezeket az adatokat a tőzsdei társaság nem szokta nyilvánosságra hozni telephelyi bontásban. (Nyilvános adatok szerint az FE-Group 2024-ben 381 milliós, 2025-ben 624 millió forintos adózott eredményt ért el, míg a telephely tulajdonosa, az Alteo Circular a 2024-ben 858 millió forintos adózott eredményét egy évre rá 832 milliós veszteségre rontotta.)
A válasz alapján azonban ráláthattunk a kötelező visszaváltási rendszerben összegyűjtött (DRS) hulladék útjába PET-palackok és fém italosdobozok útjára.
Az már a közleményből kiderült, hogy a teljesen automatizált kistarcsai üzemben nagy mennyiségű italcsomagolás válogatható, előkezelhető és bálázható. Azon keresztül, hogy az üzemben a hulladékot értékes anyagárammá alakítják át, az Alteo összekapcsolja a hulladékgazdálkodást a másodnyersanyag-piaccal. Vagyis a begyűjtött csomagolási hulladék nem egy folyamat végpontja, hanem egy új anyagáram kiindulópontja.
Szintén a közlemény írja, hogy az Alteo 2030-ra a hazai szervetlenhulladék-gazdálkodás terén piacvezetővé kíván válni. Mindazonáltal – mint a cégtől megtudtuk – nem nála landol a Mohu által összegyűjtött összes italosdoboz és palack, továbbá a két hulladék-üzeme inem fogad más italcsomagolást azon kívül, mint ami a DRS rendszerben érkezik. Vagyis van még tere a növekedésnek. Főleg, mivel a Mohu 2026 első felében
- 748 millió PET-palackot,
- 656 millió fém italos dobozt és
- 111 millió üvegpalackot
gyűjtött össze. Ez együtt közel 68 ezer tonna tiszta nyersanyag a Humusz Szövetség becslése szerint. Hasonló második féléves adatot feltételezve évi 136 ezer tonnánál járunk, vagyis a két Alteo-üzem kapacitásának közel háromszorosánál. (A feldolgozandó és az üzemből kikerülő anyag tömege csak nagyvonalúan vethető össze, mert az előbbi nagyobb lehet az eljárás után keletkező hasznos nyersanyagénál.
Mi kerül ki az Alteo két üzeméből?
A beérkező fém italosdobozokból kohókész alumíniumbála készül. A kohókész alumíniumbálát részben a Mohu, részben az Alteo Circular értékesíti Németországban. A Mohu azt írja, hogy a megfelelően válogatott és tisztán gyűjtött fémből olyan, új italosldoboz is készülhet, amely akár 60 nap múlva megjelenik a boltokban, továbbá lehet belőle konzervdoboz, vagy háztartási fémeszköz.
Készül az Alteónál emellett háromszínű PET, színenként külön bálázva, valamint fólia – tudtuk meg. Ezek további sorsáról a Világgazdaság nem kapott tájékoztatást, de a Szelektiv.hu szerint a legértékesebb, tiszta fóliagranulátumból ismét italos palackot fújnak. Az uniós és hazai szabályozások értelmében a Magyarországon forgalomba hozott PET-palackoknak kötelezően tartalmazniuk kell egy minimális újrahasznosított mennyiséget.
Ha az alapanyag nem elég tiszta, vagy színe nem megfelelő új italos flakonhoz, akkor textilipari szálak, csomagolószalagok, műanyag dobozok, fóliák vagy autóalkatrészek készülnek belőle.
A Mol Petrolkémia tiszaújváros telephelyén épülő műanyagfeldolgozó évi 40 ezer tonna vegyes műanyaghulladék feldolgozására lesz képes. Az általa átalakított, nagy értékű vegyipari termékeket és alapanyagokat a Mol petrolkémiai üzemében fogják feldolgozni. A beruházás 2024-ben indult és 1,3 milliárd forintba kerül.