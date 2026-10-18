A visszaváltott sörösdoboz két hónap múlva, újjászületve újból a boltban lehet

Megkétszerezte, évi 28 ezer tonnára növelte a visszaváltott italcsomagolások – például PET-palackok, sörösdobozok – feldolgozási kapacitását az Alteo. A napokban bejelentett hír szerint a társaság felavatta az évi 14 ezer tonna kapacitású kistarcsai feldolgozó-üzemét, amely a régebben működő kőbányai létesítménye mintájára épült. A beruházó az Alteóhoz tartozó FE-Ggoup Invest Zrt. Volt, a helyszín az Alteo Circular Kft. telephelye.

Az Alteo piacvezető lenne egy hulladékgazdálkodási szegmensben, a fókusz a PET-palackon/Fotó: Feith Sándor

A PET-palack is egy új anyagáram kiindulópontja

A Világgazdaság érdeklődött a társaságnál a beruházás üzleti és más részleteiről. A kistarcsai projekt költségét és a hulladékhasznosítás gazdaságosságát azonban nem tudtuk meg, mert ezeket az adatokat a tőzsdei társaság nem szokta nyilvánosságra hozni telephelyi bontásban. (Nyilvános adatok szerint az FE-Group 2024-ben 381 milliós, 2025-ben 624 millió forintos adózott eredményt ért el, míg a telephely tulajdonosa, az Alteo Circular a 2024-ben 858 millió forintos adózott eredményét egy évre rá 832 milliós veszteségre rontotta.)

A válasz alapján azonban ráláthattunk a kötelező visszaváltási rendszerben összegyűjtött (DRS) hulladék útjába PET-palackok és fém italosdobozok útjára.

Az már a közleményből kiderült, hogy a teljesen automatizált kistarcsai üzemben nagy mennyiségű italcsomagolás válogatható, előkezelhető és bálázható. Azon keresztül, hogy az üzemben a hulladékot értékes anyagárammá alakítják át, az Alteo összekapcsolja a hulladékgazdálkodást a másodnyersanyag-piaccal. Vagyis a begyűjtött csomagolási hulladék nem egy folyamat végpontja, hanem egy új anyagáram kiindulópontja.

Szintén a közlemény írja, hogy az Alteo 2030-ra a hazai szervetlenhulladék-gazdálkodás terén piacvezetővé kíván válni. Mindazonáltal – mint a cégtől megtudtuk – nem nála landol a Mohu által összegyűjtött összes italosdoboz és palack, továbbá a két hulladék-üzeme inem fogad más italcsomagolást azon kívül, mint ami a DRS rendszerben érkezik. Vagyis van még tere a növekedésnek. Főleg, mivel a Mohu 2026 első felében

748 millió PET-palackot,

656 millió fém italos dobozt és

111 millió üvegpalackot

gyűjtött össze. Ez együtt közel 68 ezer tonna tiszta nyersanyag a Humusz Szövetség becslése szerint. Hasonló második féléves adatot feltételezve évi 136 ezer tonnánál járunk, vagyis a két Alteo-üzem kapacitásának közel háromszorosánál. (A feldolgozandó és az üzemből kikerülő anyag tömege csak nagyvonalúan vethető össze, mert az előbbi nagyobb lehet az eljárás után keletkező hasznos nyersanyagénál.