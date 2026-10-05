Deviza
EUR/HUF367,38 -0,29% USD/HUF327,55 +0,07% GBP/HUF432,9 -0,13% CHF/HUF394,32 -0,24% PLN/HUF83,82 -0,21% RON/HUF68,77 -0,36% CZK/HUF15,02 -0,36% EUR/HUF367,38 -0,29% USD/HUF327,55 +0,07% GBP/HUF432,9 -0,13% CHF/HUF394,32 -0,24% PLN/HUF83,82 -0,21% RON/HUF68,77 -0,36% CZK/HUF15,02 -0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 872,44 +1,3% MTELEKOM2 578 +2,3% MOL4 980 +2,64% OTP40 700 +1,12% RICHTER12 300 +0,57% OPUS261,5 +4,39% ANY6 230 +1,14% AUTOWALLIS120,5 +0,42% WABERERS4 300 0% BUMIX9 155,53 +1% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 137,97 +1,68% BUX141 872,44 +1,3% MTELEKOM2 578 +2,3% MOL4 980 +2,64% OTP40 700 +1,12% RICHTER12 300 +0,57% OPUS261,5 +4,39% ANY6 230 +1,14% AUTOWALLIS120,5 +0,42% WABERERS4 300 0% BUMIX9 155,53 +1% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 137,97 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Ezekben a percekben jelentette be a Tisza-kormány: öt hónap után megvan a munkaügyi államtitkár – három hétig ültek a kinevezésén

Nagy bajban az önkormányzatok: a miniszternél jártak a polgármesterek, jelképes adócsökkentést kaphatnak 2027-ben – csak akkor tud segíteni az önkormányzatoknak, ha azok a „csőd szélére sodródnak”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fontos megbeszélésen vettek részt a megyei jogú városok polgármesterei. A Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultáción számos aktuális témában születtek javaslatok. Kiderült, hogy a települések csak abban az esetben kaphatnak támogatást, amennyiben a csőd szélén állnak a szolidaritási hozzájárulás összege pedig csak jelképes mértékben csökkenne.
Nagy Krisztián
2026.10.05, 18:51
Frissítve: 2026.10.05, 18:52
Szóljon hozzá!

Hétfőn 25 megyei jogú város polgármestere egyeztethetett dr. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, a konzultáció során pedig számos javaslat született − közölte egy Facebook-bejegyzésben dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

A polgármesterek dr. Lőrincz Viktóriával egyeztettek
A polgármesterek dr. Lőrincz Viktóriával egyeztettek / Fotó: Facebook / dr. Cser-Palkovics András

Pintér Bence, Győr polgármestere a találkozó után arról számolt be, hogy a legfontosabb kérdés az önkormányzatok finanszírozása volt, azonban véleménye szerint nem kaptak megnyugtató válaszokat.

Győr polgármestere szerint szűk esztendő jön

A Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára arról tájékoztatotta a városvezetőket, hogy az idei évben Budapesten túl más önkormányzatok megsegítésére csak akkor van lehetőség, hogyha az adott települést a csőd fenyegeti. Kiderült továbbá az is, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke a jövő évben csak jelképes mértékben csökkenne.

A Pénzügyminisztérium által felvázolt javaslat újabb szűk esztendőt jelent az önkormányzatoknak

− hangsúlyozta Pintér Bence, majd hozzátette, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter jelezte, hogy a költségvetési tárgyalások során ennél jobb pozíciókat szeretne kiharcolni az önkormányzatoknak.

A politikus figyelmeztetett, hogy a városvezetők nem tartják elégségesnek a Pénzügyminisztérium által ismertetett javaslatokat, az önkormányzati rendszer pedig az összeomlás szélén áll.

A polgármesterek javaslatokkal érkeztek

Dr. Cser-Palkovics András beszámolt arról, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. Különösen annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben.

A 2026-os évre vonatkozóan a polgármesterek kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. 

Indítványozták azt is, hogy a kormány 2027-ben jelentősen csökkentse a szolidaritási hozzájárulás mértékét, amelyet az előző évi helyi iparűzési adóbevétel legfeljebb 15 százalékában maximalizálnának.

Kérték továbbá, hogy a megyei jogú városok 2027-ben annyi költségvetési támogatást kapjanak közösségi közlekedésre, mint Budapest, valamint javasolták a közétkeztetést terhelő áfa 5 százalékra csökkentését. Ezenkívül a polgármesterek az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben az infláció mérétkéhez kötnék, valamint az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből fedeznék.

Kecskeméten már nagy a baj

Ahogy azt korábban a Világgazdaság megírta, a kecskeméti önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetbe került, ezért Szemereyné Dr. Pataki Klaudia, a település polgármestere költségcsökkentő intézkedéseket jelentett be.

A politikus hangsúlyozta, hogy a takarékoskodást önmagukon kezdik, így öt helyett egy alpolgármester lesz, a szakbizottságok száma ötre csökken, és átgondolják a nem kötelező feladatok körét is.

Kiderült az is, hogy felülvizsgálnák a tanácsnoki rendszert is. A polgármester szerint a korábban meghatározott feladat- és hatásköröket mérlegelve kell eldönteni, hogy szükséges-e. A városi intézmények és vállalatok működését kapcsán konkrét összevonásokat vagy bezárásokat egyelőre nem nevezett meg. Az önként vállalt feladatokra fordított forrásokból a kötelező feladatok ellátására csoportosítanának át pénzt. Ennek célja a működés biztonságának fenntartására szolgáló fedezet biztosítása. A polgármester további tájékoztatást ígért az átalakítás lépéseiről.

A döntés hátterében feltehetően a település nehéz anyagi helyzete áll. Szemereyné Dr. Pataki Klaudia már júniusban jelezte, hogy

  • Kecskemét helyi adóbevétele 2025-ben több mint 500 millió forinttal csökkent, 
  • és a 2026. májusi adófeltöltésnél is folytatódott a visszaesés

A város mozgásterét a szolidaritási hozzájárulás is szűkíti, ugyanis Kecskemétnek 2026-ra 7,6 milliárd forintos kötelezettséget állapítottak meg.

Energiaválság

Energiaválság
1962 cikk
Szóljon hozzá!
polgármesterek
konzultáció
településfejlesztés
szolidaritási hozzájárulás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu