Nagy bajban az önkormányzatok: a miniszternél jártak a polgármesterek, jelképes adócsökkentést kaphatnak 2027-ben – csak akkor tud segíteni az önkormányzatoknak, ha azok a „csőd szélére sodródnak”

Hétfőn 25 megyei jogú város polgármestere egyeztethetett dr. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, a konzultáció során pedig számos javaslat született − közölte egy Facebook-bejegyzésben dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

A polgármesterek dr. Lőrincz Viktóriával egyeztettek / Fotó: Facebook / dr. Cser-Palkovics András

Pintér Bence, Győr polgármestere a találkozó után arról számolt be, hogy a legfontosabb kérdés az önkormányzatok finanszírozása volt, azonban véleménye szerint nem kaptak megnyugtató válaszokat.

Győr polgármestere szerint szűk esztendő jön

A Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára arról tájékoztatotta a városvezetőket, hogy az idei évben Budapesten túl más önkormányzatok megsegítésére csak akkor van lehetőség, hogyha az adott települést a csőd fenyegeti. Kiderült továbbá az is, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke a jövő évben csak jelképes mértékben csökkenne.

A Pénzügyminisztérium által felvázolt javaslat újabb szűk esztendőt jelent az önkormányzatoknak

− hangsúlyozta Pintér Bence, majd hozzátette, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter jelezte, hogy a költségvetési tárgyalások során ennél jobb pozíciókat szeretne kiharcolni az önkormányzatoknak.

A politikus figyelmeztetett, hogy a városvezetők nem tartják elégségesnek a Pénzügyminisztérium által ismertetett javaslatokat, az önkormányzati rendszer pedig az összeomlás szélén áll.

A polgármesterek javaslatokkal érkeztek

Dr. Cser-Palkovics András beszámolt arról, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. Különösen annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben.

A 2026-os évre vonatkozóan a polgármesterek kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros.

Indítványozták azt is, hogy a kormány 2027-ben jelentősen csökkentse a szolidaritási hozzájárulás mértékét, amelyet az előző évi helyi iparűzési adóbevétel legfeljebb 15 százalékában maximalizálnának.

Kérték továbbá, hogy a megyei jogú városok 2027-ben annyi költségvetési támogatást kapjanak közösségi közlekedésre, mint Budapest, valamint javasolták a közétkeztetést terhelő áfa 5 százalékra csökkentését. Ezenkívül a polgármesterek az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben az infláció mérétkéhez kötnék, valamint az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből fedeznék.