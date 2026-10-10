Nem csak a kistelepüléseken üresednek ki a praxisok: Budapest is bajban van – A kamara szerint megvan az oka

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025-ben 42 117 orvos rendelkezett érvényes működési nyilvántartással, szemben a 2024-es 43 123 fővel. Ez 2,3 százalékos visszaesést jelent, és megtöri azt a többéves növekedési trendet, amelynek során 2020 és 2024 között az aktív orvosok száma 37 188-ról 43 123-ra emelkedett, vagyis közel 16 százalékkal nőtt. A tavalyi csökkenés önmagában még nem jelentene drámai változást, ugyanakkor arra utal, hogy az egészségügyi rendszerben továbbra is komoly kihívást jelent az orvosok megtartása és az utánpótlás biztosítása, miközben több mint egymillió magyar állampolgár alapellátása látja kárát a betöltetlen háziorvosi praxisoknak.

Tovább csökkent a betöltetlen háziorvosi praxisok száma/Fotó: Shutterstock

Kevesebb a betöltött háziorvosi praxis, mint reméltük

A GKI Gazdaságkutató Zrt. júliusban közzétett elemzése még több mint 762 betöltetlen háziorvosi praxisról számolt be. Az azóta eltelt időben azonban tovább nőtt a betöltetlen körzetek száma. Porpáczy Krisztina egészségügyi államtitkár szerint már 1025 betöltetlen háziorvosi körzet van hazánkban, számuk 2019 márciusa óta 2,4-szeresére nőtt. Mintegy 1,4 millió ember él olyan körzetben, ahol helyettesítéssel biztosítják az ellátást – jelentette be októberben a Háziorvosok Online Szervezetének (HAOSZ) konferenciáján.

A kisebb települések esetében több falu együtt tartozik egy praxishoz, így többszáz településen egyáltalán nincs betöltött orvosi praxis, csak helyettesítés. A betöltetlen praxisoknál az is fontos, hogy mennyi ideje betöltetlenek:

a betöltetlen praxisok 90%-a több mint 1 éve,

74%-a több mint 2 éve,

37%-a több mint 5 éve,

15%-a több mint 10 éve,

3%-a több mint 20 éve betöltetlen.

A probléma az Alföld délkeleti részein és a Közép-Dunántúlon kifejezetten jelentős. A határközeli települések is különösen veszélyeztetettek.

Nógrád megye: a háziorvosi körzetek 27,5%-a betöltetlen.

Békés megye: csaknem minden negyedik praxis betöltetlen.

Jász-Nagykun-Szolnok megye: szintén csaknem minden negyedik praxis betöltetlen.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: nagyjából minden ötödik körzet betöltetlen.

Azonban Budapesten sem csak frissen megüresedett praxisok vannak: az OKFŐ listáján például a XXI., VII., X., XVII. és III. kerületben is találhatók több éve tartósan betöltetlen körzetek.