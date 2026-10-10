Nem csak a kistelepüléseken üresednek ki a praxisok: Budapest is bajban van – A kamara szerint megvan az oka
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025-ben 42 117 orvos rendelkezett érvényes működési nyilvántartással, szemben a 2024-es 43 123 fővel. Ez 2,3 százalékos visszaesést jelent, és megtöri azt a többéves növekedési trendet, amelynek során 2020 és 2024 között az aktív orvosok száma 37 188-ról 43 123-ra emelkedett, vagyis közel 16 százalékkal nőtt. A tavalyi csökkenés önmagában még nem jelentene drámai változást, ugyanakkor arra utal, hogy az egészségügyi rendszerben továbbra is komoly kihívást jelent az orvosok megtartása és az utánpótlás biztosítása, miközben több mint egymillió magyar állampolgár alapellátása látja kárát a betöltetlen háziorvosi praxisoknak.
Kevesebb a betöltött háziorvosi praxis, mint reméltük
A GKI Gazdaságkutató Zrt. júliusban közzétett elemzése még több mint 762 betöltetlen háziorvosi praxisról számolt be. Az azóta eltelt időben azonban tovább nőtt a betöltetlen körzetek száma. Porpáczy Krisztina egészségügyi államtitkár szerint már 1025 betöltetlen háziorvosi körzet van hazánkban, számuk 2019 márciusa óta 2,4-szeresére nőtt. Mintegy 1,4 millió ember él olyan körzetben, ahol helyettesítéssel biztosítják az ellátást – jelentette be októberben a Háziorvosok Online Szervezetének (HAOSZ) konferenciáján.
A kisebb települések esetében több falu együtt tartozik egy praxishoz, így többszáz településen egyáltalán nincs betöltött orvosi praxis, csak helyettesítés. A betöltetlen praxisoknál az is fontos, hogy mennyi ideje betöltetlenek:
- a betöltetlen praxisok 90%-a több mint 1 éve,
- 74%-a több mint 2 éve,
- 37%-a több mint 5 éve,
- 15%-a több mint 10 éve,
- 3%-a több mint 20 éve betöltetlen.
A probléma az Alföld délkeleti részein és a Közép-Dunántúlon kifejezetten jelentős. A határközeli települések is különösen veszélyeztetettek.
- Nógrád megye: a háziorvosi körzetek 27,5%-a betöltetlen.
- Békés megye: csaknem minden negyedik praxis betöltetlen.
- Jász-Nagykun-Szolnok megye: szintén csaknem minden negyedik praxis betöltetlen.
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye: nagyjából minden ötödik körzet betöltetlen.
Azonban Budapesten sem csak frissen megüresedett praxisok vannak: az OKFŐ listáján például a XXI., VII., X., XVII. és III. kerületben is találhatók több éve tartósan betöltetlen körzetek.
Különösen nehéz a hátrányos helyzetű régiók praxisainak betöltése
A Magyar Orvosi Kamara szerint általános probléma, ami a fiatalok háziorvosi pályára lépését első körben és jelentősen gátolja, hogy a háziorvosi bértábla közel 300 ezer forinttal alacsonyabb a más szakorvosi bértáblához képest. Ez főleg a fiatalabb életkorban jelentős különbséggel jár: egy kezdő háziorvos 300 ezer Ft-os bruttó bértámogatást kap. Ugyanígy megnehezíti, főleg a vidéki, kistelepüléseken élő és dolgozó kollégák sorsát a praxisközösségek eltérő bértámogatása, mert az előbb elmondott, amúgy is alacsony bért csak ún. szoros praxisközösségben kaphatja meg a dolgozó kolléga. Ha nem sikerül más kollégákkal összefognia, ennek 30, jobb esetben 80%-át kapja csak meg. Mindezt 6 év orvosi egyetem, majd 2+1 éves háziorvosi szakképzés után.
A vidéki, különösen a hátrányos helyzetű régiók praxisainak betöltését nehezíti, hogy a háziorvosok a gyógyítás mellett komoly vállalkozási, menedzsment- és adminisztratív terheket – például az elromlott eszközök pótlását vagy a szakdolgozói hiány kezelését – is kénytelenek maguk viselni, miközben a jelenlegi támogatási rendszer nem tesz érdemi különbséget egy fővárosi és egy szegényebb kistelepülési praxis között – emeli ki a Kamara.
A fiatal orvosok ma már ritkán köteleződnek el egy életre egyetlen helyen, és a puszta egyszeri letelepedési támogatások nem nyújtanak elégséges ösztönzést. Ahhoz, hogy a fiatalokat ezekre a településekre lehessen vonzani – akár néhány éves időtartamra –, komplex intézkedéscsomagra lenne szükség, a háziorvosok és szakdolgozók bérelőnyén, valamint a magasabb praxisfinanszírozáson túl rugalmasabb indikátorrendszerre, plusz személyzetre, telemedicinális háttérre és szociális támogatásra.
Ami a fiatalok számára fontos: az előre tervezhető életpályamodell, a szakmai karrier lehetősége, a valós kompetenciák és a szakmai munkavégzés, a megfelelő bérezés, a hátrányos helyzetű településeken dolgozó alapellátók kiemelt támogatása, a valódi team munka, megfelelő és korszerű eszközök és rendelők, a kollegiális szakmai segítségnyújtás, a megoldott helyettesítés és szabadság.
Amíg ezek a feltételek részben vagy egészében hiányoznak, addig a fiatalok nem nagyon fogják ezt a pályát választani.
A háziorvosok kapacitása is véges
Háziorvosi ellátás nélkül a betegek a magasabb ellátási szinteket terhelik már első megjelenéskor is, és pont a háziorvos kapuőri szerepe vész el. Jelenleg a háziorvosok a hozzájuk forduló esetek zömét helyben megoldják, kezelik és jó esetben meg is gyógyítják a betegeket, bármiféle szakorvosi szakvélemény igénybevétele nélkül is. Amennyiben e háziorvos a rendszerből kimarad, ez a további szintek túlterhelését okozza – hangsúlyozza a Magyar Orvosi Kamara.
Hivatalosan ma hazánkban a betöltetlen praxisoknak is van minden esetben helyettes orvosa, akinek elvileg teljes ellátást kellene adnia a hozzá fordulóknak. De a háziorvosok ellátási “kapacitása” is véges, és ha túl sok az ellátandó beteg, a saját praxis ellátása is minőségi romlást mutat. Így a valóság az, hogy a helyettesített területek ellátása az esetek többségében nem azonos színvonalú a teljes munkaidőben, saját háziorvos által ellátott praxisokéval összehasonlítva. A tartósan háziorvos nélkül maradó településeken a lakosság közvetlen ellátáshoz és gondozáshoz való hozzáférése jelentősen romlik, ami közvetve a teljes ellátórendszert túlterheli.
Megfelelő helyi alapellátás és kapuőri funkció hiányában a krónikus betegségek szűrése, időben történő felismerése és folyamatos gondozása elmarad, ez pedig a betegek állapotának romlásához és akut szövődmények kialakulásához vezet. Mivel az érintett lakosok nem tudják a megszokott módon igénybe venni az alapellátást, kénytelenek a sürgősségi osztályokat vagy a kórházi rendszert felkeresni olyan problémákkal is, amelyeket megelőző vagy rendszeres háziorvosi gondozással helyben kezelni lehetne.
A Kamara kiemeli, hogy a 40 év alatti háziorvosok száma mindössze 400 körüli, a 70 év felettieké eléri az 1400-at, ezért nincs reális esély a tartósan üres körzetek betöltésére a jelenlegi keretek között. Az alapellátásban elmaradnak a bérek a szakrendelői és kórházi fizetésektől, a hiányzó pluszforrások miatt nem akarnak saját praxist vásárolni a fiatalok. A megmaradt szakmai tartalékot jelentő orvosokat csak rugalmasabb foglalkoztatással, praxisteamekkel, praxis-összevonásokkal és a deprivált régiók kiemelt bérezésével lehetne bevonni.
A kötelező ügyelet bevezetését Budapest is megérezte
A főváros, a vidéki nagyvárosok és a megyei jogú városok esete minimálisan eltér. Az itteni praxisok magas áron cseréltek eddig gazdát. Ebben azonban hirtelen fordulatot és változást hozott, és ez leginkább a fővárosra igaz, a kötelező háziorvosi ügyeleti rendszer bevezetése.
A fővárosban központi ügyeleti rendszer volt, a háziorvosoknak nem kellett szerepet vállalniuk az ügyeleti szolgálatban – ennek sok idősebb, kórházból és szakrendelőből érkező, már pályája végén lévő, illetve sok gyermeket tervező fiatal kolléga örült, és ha drágábban is, de inkább itt vettek maguknak praxist, hogy békésebb, kiszámíthatóbb életük lehessen.
Ezt szüntette meg a kötelező ügyeleti szolgálat bevezetése a fővárosi háziorvosok körében. Sok idős kolléga nem vállalta – és továbbra sem vállalja az ügyeletben való részvételt, és bizony, a fővárosban az országos átlagnál nagyobb mértékű volt az ugrás a betöltetlen praxisok számának hirtelen emelkedésében.
Szinte a főváros is utolérte az országos átlagot, már itt is minden nyolcadik körzet áll orvos nélkül, míg országos szinten minden hatodikban nincs orvos. Ebből is látható, hogy a háziorvosi praxisok tartós betöltetlensége már régóta nem csak a kistelepülések és az elmaradottabb kistérségek problémája: Budapesten is tucatjával halmozódtak fel a tartósan betöltetlen körzetek.
Bár az alapprobléma gyökere – az orvostársadalom elöregedése és a szakma utánpótlásának hiánya – országos szinten azonos, a fővárosban sajátos szociológiai és gazdasági tényezők nehezítik a helyzetet. Míg vidéken a praxisok betöltetlensége elsősorban a földrajzi elkülönültségből, az infrastruktúra hiányából és a kistelepülési életformából fakadó hátrányokból adódik, addig Budapesten a magánellátás elszívó ereje, a magas megélhetési költségek és az elavult intézményi/finanszírozási keretek jelentik a fő akadályt. A fővárosban a betegek ritkábban maradnak ellátatlanul – mivel a helyettesítések helyben könnyebben megszervezhetők –, de ez a rendszer a meglévő háziorvosok túlterheltségéhez és a betegellátás személytelenebbé válásához vezet.