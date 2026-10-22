Már hivatalos: lezárult a gigantikus magyarországi bevásárlóközpont felvásárlása, fejlesztéseket jelentett be az új tulajdonos – ez vár a sokak által látogatott outletre

Lezárult a biatorbágyi Premier Outlet Budapest tulajdonosváltása: a Futureal-csoport hivatalosan is megvásárolta Magyarország legnagyobb outletközpontját. Futó Gábor ingatlanvállalata ezzel új irányt vesz, és a fejlesztések mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez a már működő, bevételt termelő kereskedelmi ingatlanok megszerzésére. A Premier Outlet üzemeltetése egyelőre változatlan marad, az új tulajdonos azonban már a bérlői kínálat és a vásárlói élmény fejlesztését tervezi.

Hivatalos: új tulajdonosa van a Premier Outletnek, Futó Gábor cége megvásárolta a bevásárlóközpontot / Fotó: Futureal

Hivatalosan is a Futureal-csoport tulajdonába került a biatorbágyi Premier Outlet Budapest. A társaság október 22-i közleménye szerint lezárult a magyar outletpiac meghatározó bevásárlóközpontjának felvásárlása, amely egyúttal új fejezetet nyit az ingatlanvállalat hazai működésében. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy a Futó Gábor és Futó Péter érdekeltségébe tartozó Futureal Commercial 1. Ingatlanforgalmazó Zártkörű Befektetési Alap megszerezheti a bevásárlóközpontot a német tulajdonostól.

A korábbi tulajdonosi körhöz tartozó DWS Grundbesitz GmbH az ingatlant korábban 92,5 millió euróra, azaz több mint 33 milliárd forintra értékelte.

Új stratégiába kezd Futó Gábor ingatlanvállalata

A felvásárlás nem egyszerű portfólióbővítés: a Futureal közlése szerint stratégiai fordulatot jelent a cégcsoport magyarországi tevékenységében. A társaság eddig elsősorban ingatlanfejlesztőként volt jelen a hazai piacon, a jövőben azonban nagyobb hangsúlyt helyez a már működő, stabil bevételt termelő ingatlanok megvásárlására. Ezeknél aktív vagyonkezeléssel és fejlesztésekkel kívánja növelni a befektetések értékét.

Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapítója és tulajdonosa szerint az áprilisi választások óta jelentősen megnőtt a nemzetközi befektetők érdeklődése Magyarország iránt, ezért a társaság is kedvezőbb ingatlanpiaci környezetre számít. „A Premier Outlet Budapest megvásárlása az első jelentős lépés ebbe az irányba” – fogalmazott Futó Gábor.

A vállalat különösen fontosnak tartja a Premier Outlet és a XI. kerületi Etele Plaza együttműködésében rejlő lehetőségeket.

A két bevásárlóközpont eltérő vásárlói igényeket szolgál ki, így a Futureal szerint egymást kiegészítve erősíthetik a cégcsoport kiskereskedelmi pozícióit.