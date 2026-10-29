Próbálja csillapítani az elégedetlen rendőröket a kormány: újabb pénzügyi könnyítéseket ígérnek – de nem mindenkinek
A rendvédelmi dolgozók elégedetlensége az elmúlt hetekben látványosan erősödött. A Független Rendőr Szakszervezet szerint a 2027-re bejelentett, átlagosan 15 százalékos béremelés nem elegendő az állomány megtartásához. Az érdekképviselet korábbi felmérésében részt vevő mintegy kilencezer dolgozó legalább 50 százalékos illetményemelést tartana szükségesnek. A hangulat javítására és az elégedetlenkedők csitítására most újabb könnyítést jelentett be Pósfai Gábor és Ruszin-Szendi Romulusz.
A hét elején derült ki, hogy év végén kivezeti a kormány a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatását, amelyet tavaly vezettek be, és idén már több mint százezren vehettek igénybe. Pósfai Gábor belügyminiszter kedden elmondta, más típusú segítséget terveznek helyette, miközben a rendvédelmi szervek működését és feladatmegosztását is átalakítják. Az idei évben 186 ezren élhettek a lehetőséggel, többségük a teljes, egymillió forintos összeghez jutott hozzá. A korábbi konstrukció ugyanakkor eleve nem garantálta a juttatás hosszú távú fennmaradását: a szabályozás szerint a támogatás csak abban az évben volt igénybe vehető, amelyben a szükséges forrás rendelkezésre állt a központi költségvetésben – írtuk korábban.
Kevésnek tartják a béremelést a rendőrök
Miként a Világgazdaság is beszámolt róla, a rendvédelmi szerveknél, köztük a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a büntetés-végrehajtásban 84 ezer alkalmazott fizetését átlagosan 15 százalékkal emelik meg. A magasabb fizetéssel rendelkezők átlagosan 13 százalékra, míg az alacsonyabb bérsávba esők akár több mint 20 százalékra számíthatnak. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak (RIASZ) és a nem hivatásos belügyi munkavállalók bére egységesen 15 százalékkal emelkedik. Az ajánlat nem nyerte el az érintettek tetszését, a hírt a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) éles kritikával fogadta: „Ez nem A, nem B, de csak nem is C terv. Ezt titkolták ennyire?!” − kommentálták egy bejegyzésben.
Két lépcsőben változtatnak a szolgálati járandóságon
Csütörtök reggel közös vidóban jelentett be két újabb könnyítést a rendvédelmi és a honvédelmi miniszter, rendőrök és katonák számára régóta sérelmes szabályozást változtatna meg a kormány. A miniszterek szerint az előző kormányzat által 2012-ben bevezetett szabályok régóta elégedetlenséget okoznak az érintettek körében. A bejelentés szerint
- 2027-től eltörlik a szolgálati járandóság mellett megszerezhető kereset felső határát. Ez azt jelenti, hogy az érintettek a járandóságuk elvesztésének veszélye nélkül vállalhatnak magasabb jövedelemmel járó munkát.
- A második intézkedés 2028-ban lépne életbe, amikor megszüntetnék a szolgálati járandóságot jelenleg terhelő 15 százalékos csökkentést.
Ruszin-Szendi Romulusz ugyanakkor világossá tette, hogy a költségvetés jelenleg nem teszi lehetővé a második intézkedés azonnali bevezetését. „A költségvetés idén és jövőre nem áll rendelkezésre, de ’28-tól kigazdálkodjuk közösen” – fogalmazott a honvédelmi miniszter.
A rendőrök ennél jóval többet várnak a Pósfai Gábor vezette tárcától
A bejelentés hátterében komoly feszültségek húzódnak meg. A rendvédelmi dolgozók számára 2027-re tervezett, átlagosan 15 százalékos béremelés csalódást okozott az érdekképviseletek körében. A Független Rendőr Szakszervezet korábbi felmérésében részt vevő mintegy kilencezer dolgozó legalább 50 százalékos illetményemelést tartana szükségesnek. Pósfai Gábor maga is elismerte az RTL-nek adott interjújában, hogy megérti az állomány csalódottságát. A belügyminiszter a költségvetés szűkös lehetőségeivel indokolta a 15 százalékos emelést, amelyet a bérrendezés első lépésének nevezett.
A problémát súlyosbítja a rendvédelmi szervek létszámhiánya. A miniszter szerint országosan mintegy kilencezer ember hiányzik az ágazatból, ebből Budapesten kétezer rendőrre lenne szükség. Bár a visszaszerelés lehetőségének megnyitása óta több mint 1200-an jelezték visszatérési szándékukat, eddig valamivel több mint négyszázan álltak ismét szolgálatba.
A mostani bejelentés ugyanakkor nem az aktív állomány bérezését érinti, hanem elsősorban a már szolgálati járandóságban részesülőknek jelent könnyítést.
A kormány tehát egy másfél évtizedes sérelmet igyekszik orvosolni, miközben a jelenleg szolgálatot teljesítő rendőrök legfontosabb követelése, az érdemi bérrendezés továbbra is nyitott kérdés. Pongó Géza, a szakszervezet főtitkára az Indexnek arról is beszélt, hogy a rendőrök akár utcára is vonulhatnak, bár egyelőre a tárgyalások folytatásában bíznak.