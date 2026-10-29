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Ez már sok volt: Felcsútról tették helyre alaposan a Tisza-kormányt, van egy kis gond a tao-térkép milliárdjaival – ez a valóság Puskás Akadémia szerint

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Megtévesztőnek nevezte a Tisza-kormány tao-térképét a felcsúti klub, mert szerintük az összesítés fontos körülményeket hagy figyelmen kívül. A Puskás Akadémia közölte, hogy a feltüntetett mintegy 45 milliárd forintos támogatás egy részéből további tíz sportszervezetet is segítettek.
VG
2026.10.29, 11:57
Frissítve: 2026.10.29, 12:20
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Éles hangú közleményben bírálta a kormány által közzétett támogatási összesítést a Puskás Akadémia. A klub szerint a felcsúti alapítványnál feltüntetett mintegy 45 milliárd forint egy részéből további tíz sportszervezetet támogattak, ezért az adatok önmagukban félrevezető képet adnak.

Puskás Akadémia
Ez már sok volt: Felcsútról tették helyre alaposan a Tisza-kormányt, van egy kis gond a tao-térkép milliárdjaival – ez a valóság Puskás Akadémia szerint / Fotó: Puskás Akadémia / Facebook

„Megtévesztő a kormány tao-térképe!” – ezzel a felütéssel tett közzé közleményt Facebook-oldalán a Puskás Akadémia. A szervezet azt kifogásolja, ahogyan a kormány bemutatta az elmúlt másfél évtized társaságiadó-kedvezményből származó sporttámogatásait.

A közlemény szerint az összesítés mintegy 1408 milliárd forint elosztását mutatja be, a sajtóbeszámolók mégis jellemzően a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványhoz kapcsolódó, 15 év alatt kapott mintegy 45 milliárd forintos támogatást emelik ki.

Az akadémia szerint a közzététel módja nincs összhangban a kormányzati tájékoztatóban megfogalmazott céllal, amely szerint az adatok nyilvánosságra hozatala nem a sportszervezetek megbélyegzését szolgálja. Úgy fogalmaztak: az adatok „nem kellően árnyalt és manipulatívan csoportosított” bemutatása „hergelésre alkalmas”.

A Puskás Akadémia hangsúlyozta, hogy saját támogatási adatai eddig is nyilvánosak voltak. Közölték, hogy minden évben, a jogszabályoknak megfelelően közzétették, mennyi tao-támogatást kaptak magáncégektől a Magyar Labdarúgó Szövetség engedélyével, és azt milyen sportfejlesztési programokra fordították.

A bírálatuk központi eleme ugyanakkor az, hogy a feltüntetett támogatások egy része más szervezetekhez került tovább. Közlésük szerint a forrásokból a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer további tíz sportszervezetét is segítették, a külhoni magyar sportközösségek utánpótlás-nevelését támogatva.

Az akadémia arra is hivatkozott, hogy maga a kormányzati anyag is jelzi: a listákból nem állapítható meg minden esetben a támogatások végső kedvezményezettje, mert a szövetségek és az akadémiák továbbadhatják a kapott összegeket.

Saját szakmai feladataikra és létesítményeik építésére a teljes, 1408 milliárd forintos támogatási összeg 2–2,5 százaléka jutott. A közlemény ugyanakkor nem részletezte, hogy a felcsúti alapítványnál feltüntetett mintegy 45 milliárd forintból pontosan mekkora összeget továbbítottak más sportszervezeteknek.

A támogatások felhasználását bemutatva az akadémia felsorolta a felcsúti sportközpont létesítményeit: 

  • a saját középiskolát, 
  • a fiú- és leánykollégiumot, 
  • a négyezer férőhelyes stadiont 
  • és a sportcsarnokot. 

Kiemelték, hogy az iskola az akadémián kívülről érkező diákokat is fogad.

Közlésük szerint több száz növendékük kapott meghívót a korosztályos válogatottak keretébe, tíz játékost adtak a férfi-, négyet pedig a női felnőttválogatottnak. U19-es csapatuk a legutóbbi két idényben Európa legjobb 32 ifjúsági együttese közé jutott, felnőttcsapatuk pedig többször kiharcolta az európai kupaindulást.

Hozzátették: a legutóbbi férfi felnőttválogatott keretébe hét, az U21-es együttesébe hat, a Puskás Akadémián nevelkedett labdarúgót hívtak meg. Évek óta vezetik az MLSZ produktivitási listáját is.

A közlemény végén azt hangsúlyozták, hogy 

a nagy sportklubok közül egyedül ők tartanak fenn saját középiskolát, stadionjuk pedig tao-forrásokból épült, míg más nagyegyesületek stadionjai központi költségvetési támogatásból létesültek. 

A Puskás Akadémia szerint a kormány által nyilvánosságra hozott adatokat mindezek figyelembevételével kell értékelni. 

Korábban megírtuk, hogy alakítja át a kormány a magyar sport finanszírozását, de egyelőre több kérdést vet fel a bejelentés, mint amennyit megválaszol. A tao megszüntetésének indokai között olyan előírások is szerepelnek, amelyek már eddig is kötelezőek voltak és az új támogatások elosztásának szabályai sem ismertek egyelőre.

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