Ez már sok volt: Felcsútról tették helyre alaposan a Tisza-kormányt, van egy kis gond a tao-térkép milliárdjaival – ez a valóság Puskás Akadémia szerint

Éles hangú közleményben bírálta a kormány által közzétett támogatási összesítést a Puskás Akadémia. A klub szerint a felcsúti alapítványnál feltüntetett mintegy 45 milliárd forint egy részéből további tíz sportszervezetet támogattak, ezért az adatok önmagukban félrevezető képet adnak.

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„Megtévesztő a kormány tao-térképe!” – ezzel a felütéssel tett közzé közleményt Facebook-oldalán a Puskás Akadémia. A szervezet azt kifogásolja, ahogyan a kormány bemutatta az elmúlt másfél évtized társaságiadó-kedvezményből származó sporttámogatásait.

A közlemény szerint az összesítés mintegy 1408 milliárd forint elosztását mutatja be, a sajtóbeszámolók mégis jellemzően a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványhoz kapcsolódó, 15 év alatt kapott mintegy 45 milliárd forintos támogatást emelik ki.

Az akadémia szerint a közzététel módja nincs összhangban a kormányzati tájékoztatóban megfogalmazott céllal, amely szerint az adatok nyilvánosságra hozatala nem a sportszervezetek megbélyegzését szolgálja. Úgy fogalmaztak: az adatok „nem kellően árnyalt és manipulatívan csoportosított” bemutatása „hergelésre alkalmas”.

A Puskás Akadémia hangsúlyozta, hogy saját támogatási adatai eddig is nyilvánosak voltak. Közölték, hogy minden évben, a jogszabályoknak megfelelően közzétették, mennyi tao-támogatást kaptak magáncégektől a Magyar Labdarúgó Szövetség engedélyével, és azt milyen sportfejlesztési programokra fordították.

A bírálatuk központi eleme ugyanakkor az, hogy a feltüntetett támogatások egy része más szervezetekhez került tovább. Közlésük szerint a forrásokból a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer további tíz sportszervezetét is segítették, a külhoni magyar sportközösségek utánpótlás-nevelését támogatva.

Az akadémia arra is hivatkozott, hogy maga a kormányzati anyag is jelzi: a listákból nem állapítható meg minden esetben a támogatások végső kedvezményezettje, mert a szövetségek és az akadémiák továbbadhatják a kapott összegeket.

Saját szakmai feladataikra és létesítményeik építésére a teljes, 1408 milliárd forintos támogatási összeg 2–2,5 százaléka jutott. A közlemény ugyanakkor nem részletezte, hogy a felcsúti alapítványnál feltüntetett mintegy 45 milliárd forintból pontosan mekkora összeget továbbítottak más sportszervezeteknek.