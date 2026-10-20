Nekimentek Magyar Péterék új adójának: az egész magyar gazdaság megérezheti – súlyos következményekre figyelmeztet az ágazat

A reklámadó visszavezetése a teljes magyar gazdaságra kedvezőtlen hatással lehet, és a hazai médiavállalkozások versenyképességét is ronthatja – figyelmeztetett a Magyar Reklámszövetség és több társszakmai szervezete keddi közleményében. A szakmai érdekképviseletek Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagáltak, amely szerint 2027-től 3,75 százalékos reklámadót vezetnének be.

A csökkenő reklámberuházások mérsékelhetik a fogyasztást és a vállalati növekedést ösztönző hatásokat / Fotó: Grusho Anna

A szervezetek szerint a reklámadóval kapcsolatban alapvető félreértés, hogy a jelenlegi nulla százalékos kulcs miatt a reklám- és médiaipar szereplői ne fizetnének adót. A vállalkozások ugyanis ugyanúgy teljesítik társaságiadó-, helyiiparűzésiadó- és áfafizetési kötelezettségeiket, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterheket, mint más gazdasági szereplők.

A reklámadó ezzel szemben egy további, árbevétel-alapú különadó, amelyet a vállalkozásoknak akkor is meg kellene fizetniük, ha veszteségesen működnek. Ez különösen a reklámbevételekből fenntartott hazai tartalomszolgáltatók számára jelenthet problémát, amelyek működését és üzleti fenntarthatóságát közvetlenül érintheti a többletteher.

A globális technológiai vállalatok helyzete is kérdéses

A Magyar Reklámszövetség egyik legfontosabb kifogása, hogy egyelőre nem látható, miként vonatkozna az új különadó a globális technológiai vállalatokra. Ezek a szereplők a magyarországi reklámköltések közel 40 százalékát vonzzák, szolgáltatásaikat azonban jellemzően más európai uniós tagállamokból értékesítik, és nem magyar adóalanyként működnek.

A szakmai szervezetek szerint ezért fennáll a veszélye annak, hogy az új adó a magyar médiavállalkozások versenyhátrányát növeli a nemzetközi technológiai óriásokkal szemben. Ráadásul a versenyképességi probléma akkor is fennmaradhat, ha a globális szereplők végül teljesítik a reklámadóval kapcsolatos fizetési kötelezettségeiket.

Többet veszíthet a gazdaság, mint amennyit a költségvetés nyer?

A kormány bejelentése szerint a reklámadó visszavezetése évente 14 milliárd forintos többletbevételt jelenthet az államkasszának. A Magyar Reklámszövetség nem vitatja ennek a becslésnek a nagyságrendjét, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy egy adó gazdasági hatását nem lehet kizárólag a közvetlen költségvetési bevételével mérni. A szervezet megbízásából a PwC Magyarország által készített korábbi hatástanulmány szerint

minden reklámra fordított egy forint mintegy hat forinttal járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez.

A reklámköltések ugyanis ösztönzik a fogyasztást, erősítik a vállalatok közötti versenyt, támogatják az innovációt, valamint közvetlenül és közvetve munkahelyeket és adóbevételeket teremtenek.