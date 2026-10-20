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Nekimentek Magyar Péterék új adójának: az egész magyar gazdaság megérezheti – súlyos következményekre figyelmeztet az ágazat

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Újabb vitát váltott ki a 2027-es költségvetés egyik tervezett intézkedése. A reklámadó visszavezetése nemcsak a közvetlenül érintett vállalkozások működését befolyásolhatja, hanem a magyar gazdaság egészére is hatással lehet. A szakmai szervezetek szerint a várható költségvetési bevételek mellett a lehetséges veszteségeket is mérlegelni kellene.
Zováthi Domokos
2026.10.20, 15:01
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A reklámadó visszavezetése a teljes magyar gazdaságra kedvezőtlen hatással lehet, és a hazai médiavállalkozások versenyképességét is ronthatja – figyelmeztetett a Magyar Reklámszövetség és több társszakmai szervezete keddi közleményében. A szakmai érdekképviseletek Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagáltak, amely szerint 2027-től 3,75 százalékos reklámadót vezetnének be.

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A csökkenő reklámberuházások mérsékelhetik a fogyasztást és a vállalati növekedést ösztönző hatásokat / Fotó: Grusho Anna

A szervezetek szerint a reklámadóval kapcsolatban alapvető félreértés, hogy a jelenlegi nulla százalékos kulcs miatt a reklám- és médiaipar szereplői ne fizetnének adót. A vállalkozások ugyanis ugyanúgy teljesítik társaságiadó-, helyiiparűzésiadó- és áfafizetési kötelezettségeiket, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterheket, mint más gazdasági szereplők.

A reklámadó ezzel szemben egy további, árbevétel-alapú különadó, amelyet a vállalkozásoknak akkor is meg kellene fizetniük, ha veszteségesen működnek. Ez különösen a reklámbevételekből fenntartott hazai tartalomszolgáltatók számára jelenthet problémát, amelyek működését és üzleti fenntarthatóságát közvetlenül érintheti a többletteher.

A globális technológiai vállalatok helyzete is kérdéses

A Magyar Reklámszövetség egyik legfontosabb kifogása, hogy egyelőre nem látható, miként vonatkozna az új különadó a globális technológiai vállalatokra. Ezek a szereplők a magyarországi reklámköltések közel 40 százalékát vonzzák, szolgáltatásaikat azonban jellemzően más európai uniós tagállamokból értékesítik, és nem magyar adóalanyként működnek.

A szakmai szervezetek szerint ezért fennáll a veszélye annak, hogy az új adó a magyar médiavállalkozások versenyhátrányát növeli a nemzetközi technológiai óriásokkal szemben. Ráadásul a versenyképességi probléma akkor is fennmaradhat, ha a globális szereplők végül teljesítik a reklámadóval kapcsolatos fizetési kötelezettségeiket.

Többet veszíthet a gazdaság, mint amennyit a költségvetés nyer?

A kormány bejelentése szerint a reklámadó visszavezetése évente 14 milliárd forintos többletbevételt jelenthet az államkasszának. A Magyar Reklámszövetség nem vitatja ennek a becslésnek a nagyságrendjét, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy egy adó gazdasági hatását nem lehet kizárólag a közvetlen költségvetési bevételével mérni. A szervezet megbízásából a PwC Magyarország által készített korábbi hatástanulmány szerint

minden reklámra fordított egy forint mintegy hat forinttal járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez.

A reklámköltések ugyanis ösztönzik a fogyasztást, erősítik a vállalatok közötti versenyt, támogatják az innovációt, valamint közvetlenül és közvetve munkahelyeket és adóbevételeket teremtenek.

Ha a különadó miatt a vállalkozások visszafogják reklámkiadásaikat, annak következményei a reklám- és médiaiparon kívül is jelentkezhetnek. A csökkenő reklámberuházások mérsékelhetik a fogyasztást és a vállalati növekedést ösztönző hatásokat, ami végső soron

  • a GDP alakulását
  • és az állam egyéb adóbevételeit

is kedvezőtlenül befolyásolhatja. A reklámköltések gazdasági hozzájárulásáról szóló korábbi kutatási eredmény ugyanakkor önmagában nem jelenti azt, hogy a reklámadó bevezetése közvetlenül ekkora veszteséget okozna. A tényleges hatás megállapításához külön vizsgálatra lenne szükség.

Itt vannak a 2027-es költségvetés vesztesei: durva adóemelést vetett ki rájuk a Tisza-kormány, 400 milliárddal fizethetnek többet – ezt a cégek nem köszönik meg

Jelentősen nőnek a vállalkozások terhei 2027-ben: a Tisza-kormány több mint 400 milliárd forintnyi többletbevételt vár a már számszerűsített adóemelésekből, miközben több további intézkedés pontos hatása még nem ismert. Emelkedik a kiskereskedelmi adó, szigorodik a cégautóadó, visszatér a reklámadó, és megszűnik az árrésstop is.

Hatásvizsgálatot követelnek a kormánytól

A Magyar Reklámszövetség ezért arra kéri a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra a reklámadó visszavezetéséről készített részletes nemzetgazdasági hatásvizsgálatot. A szervezet szerint ennek ki kellene térnie

  • a várható GDP-hatásra,
  • a reklámköltések alakulására
  • és a közvetett költségvetési következményekre

is. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, hogy támogatják az egészségügyi ellátás fejlesztését, a kórházi várólisták csökkentését és az állami kommunikációs kiadások jelentős mérséklését. Álláspontjuk szerint azonban a társadalmilag fontos célok sem teszik szükségtelenné a finanszírozásukra választott eszközök gazdasági következményeinek vizsgálatát. További bizonytalanságot jelent, hogy a reklámadóról szóló jogszabály hatálya évek óta nem teljesen egyértelmű. A hirdetők és megrendelők számára továbbra is kérdéses, hogy saját tulajdonú reklámfelületeik használata miatt maguk is adóalanynak minősülnek-e.

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Fotó: Panya_photo

Már a korábbi kormány reklámadóját is ellenezték

A reklámadó nem új intézkedés Magyarországon. A Fidesz-kormány 2014. július 1-jén vezette be a különadót, amely ellen a Magyar Reklámszövetség már akkor tiltakozott. A szervezet az elmúlt több mint egy évtizedben többször kezdeményezett szakmai egyeztetéseket, és az Európai Bizottsághoz is eljuttatta észrevételeit.

Az adó alkalmazását 2019-től több alkalommal felfüggesztették, a nulla százalékos kulcs érvényességét pedig jellemzően évente hosszabbították meg.

A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei 2026 májusában még üdvözölték, hogy a Tisza-kormány a nulla százalékos kulcs fenntartása mellett döntött. A mostani bejelentés azonban ismét napirendre helyezte a szakmai szervezetek korábbi kifogásait. A szervezet hangsúlyozta, hogy továbbra is a reklámadó végleges kivezetését tartja kívánatosnak, és jelezte, hogy kész egyeztetni a kormánnyal a magyar reklám- és médiapiac versenyképességét érintő kérdésekről.

Valami nagyon megváltozott a reklámokban: „Aki nem tudja ezt jól kihasználni, azt megelőzi a saját ügyfele” – így forgat fel az AI egy egész iparágat

Egy reklámfilm elkészítéséhez hagyományosan akár több tucat emberre, forgatási helyszínekre, színészekre, technikai stábra és hosszú utómunkára lehet szükség, a mesterséges intelligencia azonban alapjaiban írhatja át ezt a modellt. Az AI segítségével egyes produkcióknál 50–70 százalékkal csökkenhetnek a gyártási költségek, az egyszerűbb videók pedig akár a hagyományos ár tizedéből is elkészülhetnek. A Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek szerint közben nemcsak a reklámfilmgyártás, hanem az egész reklámszakma átalakulhat: bizonyos munkák iránt jelentősen visszaeshet a kereslet, miközben teljesen új tudás válik értékessé.

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