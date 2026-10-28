Az Otthon Start után itt az újabb kellemetlen meglepetés: köszönőviszonyban sincs a most bejelentett adó mértéke ahhoz, amiről korábban Magyar Péterék beszéltek – ekkora lesz valójában a sarc januártól

Tegnap este jelent meg a reklámadó új szabályozásáról szóló törvényjavaslat, amelynek részletei alighanem hidegzuhanyként érhették a hazai reklám- és médiapiac szereplőit. Az Otthon Start kivezetése körüli minapi kormányzati kommunikációs káosz után ezúttal a reklámadó kapcsán derült ki, hogy a benyújtott törvényjavaslatban ismertetett adókulcsok köszönőviszonyban sincsenek a korábban beharangozott számokkal.

A reklámadó most nyilvánosságra hozott számai köszönőviszonyban sincsenek a korábban beharangozott számokkal. / Fotó: Panya_photo

Árbevételük függvényében fizetik majd a reklámadót a cégek

A 2027. január 1-jétől ismét kivetésre kerülő reklámadó ráadásul komoly többletterhet jelenthet a hazai médiavállalatoknak, egyelőre azonban nem világos, hogy a globális technológiai óriásokra milyen szabályok vonatkoznak majd. A Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a médiavállalatoknak éves reklámbevételük alapján, sávosan kell majd adózniuk.

Az alig néhány napja ismertetett 3,75 százalékos egységes adókulcs helyett az alábbi sávos rendszer léphet életbe január 1-jétől:

500 millió forintos éves reklámbevételig: 0 százalék,

500 millió és 10 milliárd forint közötti bevételrészre: 2,5 százalék,

10 és 40 milliárd forint közötti bevételrészre: 4,5 százalék,

40 milliárd forint fölötti bevételrészre: 7,5 százalék.

A korábbi bejelentésekhez képest tehát jelentős az eltérés, ám a médiavállalatok számára ennél is fontosabb, hogy az újabb közteher miként befolyásolja a működésüket, és a szabályozás valóban azonos feltételeket teremt-e a hazai és a külföldi piaci szereplők számára.

A hazai médiapiac szereplői fizethetik meg a reklámadó árát

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) a 24.hu-nak adott reakciójában felhívta a figyelmet, hogy a hazai reklámköltések közel 40 százaléka globális technológiai vállalatokhoz kerül. Ezek a cégek jellemzően más uniós tagállamokból értékesítik szolgáltatásaikat, ezért egyelőre kérdéses, hogy a magyar reklámadó milyen módon és mennyire hatékonyan lesz alkalmazható rájuk. Ez különösen a hazai médiavállalatok versenyképessége szempontjából jelenthet problémát.

A magyarországi szereplők ugyanis már jelenleg is fizetnek társasági adót, helyi iparűzési adót, áfát és foglalkoztatási közterheket, amelyekre a reklámadó újabb teherként rakódik rá.

A szakmai szervezet szerint az adónem egyik legsúlyosabb sajátossága, hogy nem a nyereséget, hanem a reklámbevételt terheli, ami lényegében azt jelenti, hogy egy médiavállalatnak akkor is reklámadót kell fizetnie, ha veszteségesen működik.