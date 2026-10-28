Az Otthon Start után itt az újabb kellemetlen meglepetés: köszönőviszonyban sincs a most bejelentett adó mértéke ahhoz, amiről korábban Magyar Péterék beszéltek – ekkora lesz valójában a sarc januártól
Tegnap este jelent meg a reklámadó új szabályozásáról szóló törvényjavaslat, amelynek részletei alighanem hidegzuhanyként érhették a hazai reklám- és médiapiac szereplőit. Az Otthon Start kivezetése körüli minapi kormányzati kommunikációs káosz után ezúttal a reklámadó kapcsán derült ki, hogy a benyújtott törvényjavaslatban ismertetett adókulcsok köszönőviszonyban sincsenek a korábban beharangozott számokkal.
Árbevételük függvényében fizetik majd a reklámadót a cégek
A 2027. január 1-jétől ismét kivetésre kerülő reklámadó ráadásul komoly többletterhet jelenthet a hazai médiavállalatoknak, egyelőre azonban nem világos, hogy a globális technológiai óriásokra milyen szabályok vonatkoznak majd. A Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a médiavállalatoknak éves reklámbevételük alapján, sávosan kell majd adózniuk.
Az alig néhány napja ismertetett 3,75 százalékos egységes adókulcs helyett az alábbi sávos rendszer léphet életbe január 1-jétől:
- 500 millió forintos éves reklámbevételig: 0 százalék,
- 500 millió és 10 milliárd forint közötti bevételrészre: 2,5 százalék,
- 10 és 40 milliárd forint közötti bevételrészre: 4,5 százalék,
- 40 milliárd forint fölötti bevételrészre: 7,5 százalék.
A korábbi bejelentésekhez képest tehát jelentős az eltérés, ám a médiavállalatok számára ennél is fontosabb, hogy az újabb közteher miként befolyásolja a működésüket, és a szabályozás valóban azonos feltételeket teremt-e a hazai és a külföldi piaci szereplők számára.
A hazai médiapiac szereplői fizethetik meg a reklámadó árát
A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) a 24.hu-nak adott reakciójában felhívta a figyelmet, hogy a hazai reklámköltések közel 40 százaléka globális technológiai vállalatokhoz kerül. Ezek a cégek jellemzően más uniós tagállamokból értékesítik szolgáltatásaikat, ezért egyelőre kérdéses, hogy a magyar reklámadó milyen módon és mennyire hatékonyan lesz alkalmazható rájuk. Ez különösen a hazai médiavállalatok versenyképessége szempontjából jelenthet problémát.
A magyarországi szereplők ugyanis már jelenleg is fizetnek társasági adót, helyi iparűzési adót, áfát és foglalkoztatási közterheket, amelyekre a reklámadó újabb teherként rakódik rá.
A szakmai szervezet szerint az adónem egyik legsúlyosabb sajátossága, hogy nem a nyereséget, hanem a reklámbevételt terheli, ami lényegében azt jelenti, hogy egy médiavállalatnak akkor is reklámadót kell fizetnie, ha veszteségesen működik.
A szakmai szervezet kifogásolta azt is, egyelőre nem tisztázott, hogy a kormány miként kívánja megadóztatni a magyar hirdetési piac jelentős részét lefedő nemzetközi platformokat.
Amennyiben ezekre a cégekre nem sikerül ugyanolyan hatékonyan érvényesíteni az új szabályokat, a reklámadó elsősorban a magyar médiapiaci szereplők költségeit növelheti, tovább rontva versenyhelyzetüket a globális versenytársakkal szemben.
A reklámadót 2014-ben a Fidesz-kormány vezette be, 2019 óta azonban a gyakorlatban nulla százalékos adókulcs mellett működött a rendszer. A 2027. január 1-jére tervezett változtatással így több mint hét év után ismét tényleges fizetési kötelezettség keletkezhet.
A Világgazdaság az ügyben megkereste a Metát és a Google-t is; arra voltunk kíváncsiak, hogy a két technológiai óriás magyarországi reklámbevételeire kiterjedhet-e az új adó, illetve annak esetleges költségeit áthárítanák-e a hazai hirdetőkre.
Amint megérkezik a digitális duopólium reakciója, cikkünket frissítjük.