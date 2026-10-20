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Reklámadó: a Google-t és a Metát is megadóztatná a Tisza-kormány? – az államtitkár szerint a külföldi platformokra is ki lehet vetni a több milliárdos sarcot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Google-ra, a Metára és más külföldi digitális platformokra is kivetné a 2027-ben visszatérő reklámadót a Tisza-kormány. A jelenleg nulla százalékos reklámadó-kulcs 3,75 százalékra emelkedik, az intézkedéstől pedig több mint 14 milliárd forintos bevételt vár a kabinet.
VG
2026.10.20, 19:15
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A Google és a Meta sem kerülheti el a 2027-ben visszatérő magyar reklámadót – legalábbis a Tisza-kormány bejelentései szerint nem nagyon lesz kibúvó. A Pénzügyminisztérium keddi háttérbeszélgetésén Kövesdy Attila adóügyekért felelős államtitkár már egyértelműen arról beszélt, hogy a 3,75 százalékos reklámadót a külföldi digitális platformokra is ki akarják vetni. A kabinet több mint 14 milliárd forintos bevételt vár az intézkedéstől.

Reklámadó: a Google-t és a Metát is megadóztatná a Tisza-kormány
Reklámadó: a Google-t és a Metát is megadóztatná a Tisza-kormány / Fotó: Tada Images

A reklámadó önmagában nem egy új találmány: Magyarországon jelenleg is létezik, a kulcsa azonban 0 százalék, így tényleges fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy 2027-től ezt 3,75 százalékra emelik. A miniszterelnök már akkor külön említette a magyar hirdetési piacból jelentős bevételt szerző globális technológiai vállalatokat, köztük a Google-t és a Metát.

A keddi háttérbeszélgetésen azonban ennél is tovább ment a kormány: Kövesdy Attila szerint 

a kabinet úgy látja, hogy a reklámadót a külföldi platformokra is ki lehet vetni. 

Az államtitkár arra is emlékeztetett, hogy korábban már volt jogvita a nagy technológiai cégekkel, amelyek végül teljesítették az adóval kapcsolatos kötelezettségeiket – írja a Portfólió.

Ez azért kulcskérdés, mert a magyar online reklámpiac jelentős része nem magyar médiavállalatoknál, hanem olyan nemzetközi platformoknál csapódik le, mint a Google és a Meta. Ha a külföldi szolgáltatókat nem sikerülne bevonni a rendszerbe, a reklámadó terhének jóval nagyobb része a hazai médiára és reklámpiaci szereplőkre jutna.

A Google-lal már egyszer eljutottak az uniós bíróságig

A kormánynak valóban van mire hivatkoznia. A Google Ireland és a magyar adóhatóság korábbi vitája egészen az Európai Unió Bíróságáig jutott. A 2020-ban lezárt ügyben azt vizsgálták, hogy összeegyeztethető-e az uniós joggal, ha Magyarország reklámadó-kötelezettséghez kapcsolódó bejelentkezést ír elő egy másik tagállamban – ebben az esetben Írországban – letelepedett szolgáltatónak.

Az uniós bíróság ebben a kérdésben Magyarországnak kedvező döntést hozott: kimondta, hogy 

az uniós joggal önmagában nem ellentétes, ha a külföldön letelepedett reklámszolgáltatót magyarországi reklámadó-kötelezettségével összefüggő bejelentkezésre kötelezik. 

Ugyanakkor a korábbi magyar szabályozás szankciórendszerét jogsértőnek találta, mert a külföldi szolgáltatókra rövid idő alatt aránytalanul magas bírságokat lehetett kiszabni.

Vagyis a korábbi ítélet nem azt mondta ki, hogy a Google nem adóztatható Magyarországon reklámtevékenysége után. Éppen ellenkezőleg: a külföldi szolgáltatók bevonását önmagában nem zárta ki az uniós jog, a kifogás az alkalmazott büntetési rendszerre vonatkozott.

Több mint 14 milliárdot várnak a reklámadóból

A Tisza-kormány számításai szerint a 3,75 százalékos kulcs több mint 14 milliárd forintos többletbevételt hozhat a költségvetésnek. Ez része annak az adócsomagnak, mellyel a kabinet a nagyobb vállalatoktól és a magasabb jövedelmű vagyonnal rendelkező szereplőktől több százmilliárd forintos többletbefizetést vár. A társasági adó emelése önmagában 240 milliárd forinttal javíthatja az egyenleget, míg a kiskereskedelmi, biztosítási és reklámadó együttesen 54 milliárd forintos pluszt hozhat.

A reklámpiac ugyanakkor már jelezte, hogy nem örül a változásnak. 

A Magyar Reklámszövetség szerint a reklámadó visszavezetése nemcsak a média- és reklámipar szereplőit érintheti, hanem közvetve a teljes gazdaságra negatív hatással lehet. A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi 0 százalékos reklámadó nem jelenti azt, hogy a szektor szereplői egyébként ne fizetnének adókat Magyarországon.

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