Reklámadó: a Google-t és a Metát is megadóztatná a Tisza-kormány? – az államtitkár szerint a külföldi platformokra is ki lehet vetni a több milliárdos sarcot
A Google és a Meta sem kerülheti el a 2027-ben visszatérő magyar reklámadót – legalábbis a Tisza-kormány bejelentései szerint nem nagyon lesz kibúvó. A Pénzügyminisztérium keddi háttérbeszélgetésén Kövesdy Attila adóügyekért felelős államtitkár már egyértelműen arról beszélt, hogy a 3,75 százalékos reklámadót a külföldi digitális platformokra is ki akarják vetni. A kabinet több mint 14 milliárd forintos bevételt vár az intézkedéstől.
A reklámadó önmagában nem egy új találmány: Magyarországon jelenleg is létezik, a kulcsa azonban 0 százalék, így tényleges fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy 2027-től ezt 3,75 százalékra emelik. A miniszterelnök már akkor külön említette a magyar hirdetési piacból jelentős bevételt szerző globális technológiai vállalatokat, köztük a Google-t és a Metát.
A keddi háttérbeszélgetésen azonban ennél is tovább ment a kormány: Kövesdy Attila szerint
a kabinet úgy látja, hogy a reklámadót a külföldi platformokra is ki lehet vetni.
Az államtitkár arra is emlékeztetett, hogy korábban már volt jogvita a nagy technológiai cégekkel, amelyek végül teljesítették az adóval kapcsolatos kötelezettségeiket – írja a Portfólió.
Ez azért kulcskérdés, mert a magyar online reklámpiac jelentős része nem magyar médiavállalatoknál, hanem olyan nemzetközi platformoknál csapódik le, mint a Google és a Meta. Ha a külföldi szolgáltatókat nem sikerülne bevonni a rendszerbe, a reklámadó terhének jóval nagyobb része a hazai médiára és reklámpiaci szereplőkre jutna.
A Google-lal már egyszer eljutottak az uniós bíróságig
A kormánynak valóban van mire hivatkoznia. A Google Ireland és a magyar adóhatóság korábbi vitája egészen az Európai Unió Bíróságáig jutott. A 2020-ban lezárt ügyben azt vizsgálták, hogy összeegyeztethető-e az uniós joggal, ha Magyarország reklámadó-kötelezettséghez kapcsolódó bejelentkezést ír elő egy másik tagállamban – ebben az esetben Írországban – letelepedett szolgáltatónak.
Az uniós bíróság ebben a kérdésben Magyarországnak kedvező döntést hozott: kimondta, hogy
az uniós joggal önmagában nem ellentétes, ha a külföldön letelepedett reklámszolgáltatót magyarországi reklámadó-kötelezettségével összefüggő bejelentkezésre kötelezik.
Ugyanakkor a korábbi magyar szabályozás szankciórendszerét jogsértőnek találta, mert a külföldi szolgáltatókra rövid idő alatt aránytalanul magas bírságokat lehetett kiszabni.
Vagyis a korábbi ítélet nem azt mondta ki, hogy a Google nem adóztatható Magyarországon reklámtevékenysége után. Éppen ellenkezőleg: a külföldi szolgáltatók bevonását önmagában nem zárta ki az uniós jog, a kifogás az alkalmazott büntetési rendszerre vonatkozott.
Több mint 14 milliárdot várnak a reklámadóból
A Tisza-kormány számításai szerint a 3,75 százalékos kulcs több mint 14 milliárd forintos többletbevételt hozhat a költségvetésnek. Ez része annak az adócsomagnak, mellyel a kabinet a nagyobb vállalatoktól és a magasabb jövedelmű vagyonnal rendelkező szereplőktől több százmilliárd forintos többletbefizetést vár. A társasági adó emelése önmagában 240 milliárd forinttal javíthatja az egyenleget, míg a kiskereskedelmi, biztosítási és reklámadó együttesen 54 milliárd forintos pluszt hozhat.
A reklámpiac ugyanakkor már jelezte, hogy nem örül a változásnak.
A Magyar Reklámszövetség szerint a reklámadó visszavezetése nemcsak a média- és reklámipar szereplőit érintheti, hanem közvetve a teljes gazdaságra negatív hatással lehet. A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi 0 százalékos reklámadó nem jelenti azt, hogy a szektor szereplői egyébként ne fizetnének adókat Magyarországon.