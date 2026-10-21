Pósfai Gábor magyarázkodik, miután nekiestek a rendőrök: szerinte ettől nagyobb béremelést most nem lehet adni – „Ez egy óriási erőfeszítés”
Magyar Péter hétfőn ismertette a 2027-es büdzsé tervezetét, amit az „igazságosság és fejlődés” költségvetésének nevezett, azonban ezzel nem mindenki ért egyet. A bejelentésekből kiderült, hogy 2027-ben legalább 603 ezer állami alkalmazott bére emelkedik, ami összesen 677 milliárd forintos költségvetési ráfordítást jelent, de a különböző ágazatokban eltérő mértékben növekednek majd a fizetések. A reendőrök és rendvédelmi dolgozók, úgy tűnik, nem elégedettek a kormány döntésével.
A bejelentés szerint a rendvédelmi szerveknél, köztük a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a büntetés-végrehajtásban 84 ezer alkalmazott fizetését átlagosan 15 százalékkal emelik meg. A a magasabb fizetéssel rendelkezők átlagosan 13 százalékra, míg az alacsonyabb bérsávba esők akár több mint 20 százalékra számíthatnak. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak (RIASZ) és a nem hivatásos belügyi munkavállalók bére egységesen 15 százalékkal emelkedik.
Kiakadtak a rendőrök: nem erre számítottak − „ez zs tervnek is rossz”
A hírt a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) éles kritikával fogadta: „Ez nem A, nem B, de csak nem is C terv. Ezt titkolták ennyire?!” − olvasható egy bejegyzésben.
A rendvédelmi dolgozók egy része már hónapok óta a kormány bérrendezést célzó intézkedéseinek bejelentésére vár, azonban sokan nem elégedettek a béremelés tervezett mértékével és csoportos leszerelésekről beszélnek, valamint arra is rámutattak, hogy más ágazatokban jelentősebb fizetésemelésre lehet számítani.
A belügyminiszter elmagyarázta a döntés hátterét
Pósfai Gábor belügyminiszter a Telex kérdésére kiemelte, hogy a rendvédelemben hosszú évek óta nem volt hasonló mértékű átfogó illetményemelés.
„Tudom, hogy voltak, akik többet vártak, de a mostani gazdasági helyzetben a 15 százalék egy óriási erőfeszítés az ország részéről. Ez az emelés, amit most nyújtunk, minden belügyi dolgozót, azaz több mint 80 ezer embert érint. A differenciálás alapvető fontosságú szempont volt, így az alacsonyabb illetményszinten a 20 százalékot is meghaladja az emelés, míg a magasabb, vezetői szinten ez a szám 13 százalék. Ehhez a 2008 óta – vagyis immár 18 éve – változatlan illetményalapot tíz százalékkal emeltük meg. A múltban ehhez direkt nem nyúltak hozzá, pedig ettől függ az egész kereset” – foglalta össze a tárcavezető.
Pósfai hozzátette, hogy preferált szervezeti pótlékot vezetnek be, ami régi és jogos igény. Ez a jelenlegi tervek szerint a rendőrségnél a bűnügyi és közrendvédelmi területeket érinti a központi régióban, vagyis Budapestet és Pest megyét, ahol a legnagyobb a létszámhiány.
„Az állománytól elfogadok minden kritikát, az elmúlt két évtized döntéshozóitól viszont kevésbé, mert miattuk alakult ki ez a mostani állapot. Azt is természetesen elfogadom, hogy voltak, akik többet vártak, viszont 4-5 hónap alatt nem lehet rendezni hosszú évek mulasztását, de most közösen tettünk egy határozott lépést a megoldás felé” – zárta gondolatait Pósfai Gábor.