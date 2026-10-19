Kiakadtak a rendőrök Magyar Péterre: nem erre számítottak − „ez zs tervnek is rossz”

Magyar Péter hétfőn ismertette a 2027-es büdzsé tervezetét, amit az „igazságosság és fejlődés” költségvetésének nevezett, azonban ezzel nem mindenki ért egyet. A bejelentésekből kiderült, hogy 2027-ben legalább 603 ezer állami alkalmazott bére emelkedik, ami összesen 677 milliárd forintos költségvetési ráfordítást jelent, de a különböző ágazatokban eltérő mértékben növekednek majd a fizetések. A rendvédelmi dolgozók úgy tűnik nem elégedettek a kormány döntésével.

A rendvédelmi dolgozók nem elégedettek a 2027-es költségvetéssel / Fotó: Ladóczki Balázs

A Tisza Párt választási programjában a rendvédelemben dolgozók számára kiszámítható bérrendszer és életpályamodell bevezetését, továbbá a szolgálatilakás-program elindítását ígérte.

A rendvédelmi dolgozók húzták a rövidebbet

A rendvédelmi szerveknél, köztük a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a büntetés-végrehajtásban 84 ezer alkalmazott fizetését átlagosan 15 százalékkal emelik meg − írta Pósfai Gábor belügyminiszter egy Facebook-bejegyzésben, valamint azt is közölte, hogy a magasabb fizetéssel rendelkezők átlagosan 13 százalékra, míg az alacsonyabb bérsávba esők akár több mint 20 százalékra számíthatnak.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak (RIASZ) és a nem hivatásos belügyi munkavállalók bére egységesen 15 százalékkal emelkedik.

A hírt az Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) éles kritikával fogadta: „Ez nem A, nem B, de csak nem is C terv. Ezt titkolták ennyire?!” − olvasható egy bejegyzésben.

A rendvédelmi dolgozók egy része már hónapok óta a kormány bérrendezést célzó intézkedéseinek bejelentésére vár, azonban sokan nem elégedettek a béremelés tervezett mértékével és csoportos leszerelésekről beszélnek, valamint arra is rámutattak, hogy más ágazatokban jelentősebb fizetésemelésre lehet számítani.

Ettől a járőrök még az idén leszerelnek. A közbiztonságnak teljesen annyi. Minden ágazat többet kap

− írta egy hozzászóló, míg egy másik bejegyzés szerzője szerint nem várható nagyobb visszaszerelési hullám és a pálya sem vált vonzóbbá.

A feszült helyzetet fokozza az is, hogy a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörökben dolgozók nettó keresete átlagosan 21,5 százalékkal emelkedik Magyar Péter bejelentése értelmében. A KRSZ oldalán többen ezt úgy értelmezték, hogy a kormány más ágazatokat részesít előnyben a rendvédelemmel szemben.

Két éve egy fillér béremelés nem volt. Most kétszámjegyű béremelés, adócsökkentés, a családipótlék duplázása

−írta a kormányfő Pósfai Gábor bejegyzése alá, így próbálva csillapítani a hangulatot, amivel látszólag ellenkező hatást váltott ki.