Simán megakaszthatják a ferihegyi repülőtéri fejlesztéseket: a bécsi példát követnék a magyar természetvédők

A légi közlekedés napjainkban aranykorát éli. A 2026-os nyár utasszáma globálisan 12 százalékkal felülmúlta a 2019-es, Covid előtti év utasszámát. Jelentős növekedésről számolt be a Budapest Airport is, a ferihegyi repülőtér forgalma és utasszáma is folyamatosan emelkedik. Emiatt számos fejlesztést terveznek a következő években. A repülőtéri gyorsvasút megépítését már korábban bejelentette (még az előző) kormány, és a harmadik terminál alapkövét is letették 2026 februárjában, a cél pedig az évi 30 milliós utasszám. A bővülésnek azonban ellenzői is akadnak, a repülés negatív hatásai miatt. Ennek kapcsán tartott műhelykonferenciát és háttérbeszélgetést a Magyar Természetvédők Szövetsége és a bécsi központú Stay Grounded.

A bécsi példát követnék a magyar természetvédők: simán megakaszthatják a ferihegyi repülőtéri fejlesztéseket / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Marton Miklós Magyar Természetvédők Szövetségének programfelelőse kiemelte, hogy a repülésnek vannak negatív hatásai, és ezek nagy mértékben összefüggenek a környezetvédelemmel és a klímaváltozással.

„Komoly aggodalomra ad okot, hogy a budapesti repülőtér, amelynek harmadik éve jogilag rendezetlen a környezetvédelmi engedélye, olyan fejlesztéseket tervez, amely lehetővé tenné akár óriásgépek, sőt katonai repülőgépek fogadását is” – mondta Marton Miklós, aki kijelentette, hogy az MTVSZ továbbra is ellenzi a budapesti repülőtér további bővítését.

Bécsben megakadályozták a repülőtér bővítését

Éppen emiatt lett a műhelykonferencia vendége a bécsi központú Stay Grounded. A szervezet 2016-ban alakult azzal a céllal, hogy megakadályozza a bécsi (schwechati) repülőtér további bővítését. A kezdeményezés azóta kinőtte magát, és már egy 234 tagszervezetből álló nemzetközi hálózatról beszélhetünk. A bécsi projektjük a harmadik kifutópálya elleni hosszú távú társadalmi ellenállás egyik fontos eleme volt. Segített abban, hogy a beruházás ne pusztán helyi zajvédelmi ügyként, hanem a nemzetközi légi közlekedés növekedéséről és klímahatásairól szóló vitaként jelenjen meg.

2017 februárjában az osztrák Szövetségi Közigazgatási Bíróság a klímavédelmi szempontokra is hivatkozva elutasította a harmadik kifutópálya engedélyezését, ami jelentős győzelem volt a bővítést ellenzők számára. A döntést azonban később az osztrák alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte, így a beruházás megkapta az engedélyeket.