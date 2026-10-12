Simán megakaszthatják a ferihegyi repülőtéri fejlesztéseket: a bécsi példát követnék a magyar természetvédők
A légi közlekedés napjainkban aranykorát éli. A 2026-os nyár utasszáma globálisan 12 százalékkal felülmúlta a 2019-es, Covid előtti év utasszámát. Jelentős növekedésről számolt be a Budapest Airport is, a ferihegyi repülőtér forgalma és utasszáma is folyamatosan emelkedik. Emiatt számos fejlesztést terveznek a következő években. A repülőtéri gyorsvasút megépítését már korábban bejelentette (még az előző) kormány, és a harmadik terminál alapkövét is letették 2026 februárjában, a cél pedig az évi 30 milliós utasszám. A bővülésnek azonban ellenzői is akadnak, a repülés negatív hatásai miatt. Ennek kapcsán tartott műhelykonferenciát és háttérbeszélgetést a Magyar Természetvédők Szövetsége és a bécsi központú Stay Grounded.
Marton Miklós Magyar Természetvédők Szövetségének programfelelőse kiemelte, hogy a repülésnek vannak negatív hatásai, és ezek nagy mértékben összefüggenek a környezetvédelemmel és a klímaváltozással.
„Komoly aggodalomra ad okot, hogy a budapesti repülőtér, amelynek harmadik éve jogilag rendezetlen a környezetvédelmi engedélye, olyan fejlesztéseket tervez, amely lehetővé tenné akár óriásgépek, sőt katonai repülőgépek fogadását is” – mondta Marton Miklós, aki kijelentette, hogy az MTVSZ továbbra is ellenzi a budapesti repülőtér további bővítését.
Bécsben megakadályozták a repülőtér bővítését
Éppen emiatt lett a műhelykonferencia vendége a bécsi központú Stay Grounded. A szervezet 2016-ban alakult azzal a céllal, hogy megakadályozza a bécsi (schwechati) repülőtér további bővítését. A kezdeményezés azóta kinőtte magát, és már egy 234 tagszervezetből álló nemzetközi hálózatról beszélhetünk. A bécsi projektjük a harmadik kifutópálya elleni hosszú távú társadalmi ellenállás egyik fontos eleme volt. Segített abban, hogy a beruházás ne pusztán helyi zajvédelmi ügyként, hanem a nemzetközi légi közlekedés növekedéséről és klímahatásairól szóló vitaként jelenjen meg.
2017 februárjában az osztrák Szövetségi Közigazgatási Bíróság a klímavédelmi szempontokra is hivatkozva elutasította a harmadik kifutópálya engedélyezését, ami jelentős győzelem volt a bővítést ellenzők számára. A döntést azonban később az osztrák alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte, így a beruházás megkapta az engedélyeket.
A környezetvédelmi szempontból vitatott, hosszú ideig civil ellenállásba ütköző beruházást végül maga a beruházó állította le, gazdasági okokra hivatkozva. A Flughafen Wien 2025 novemberében hivatalosan is bejelentette, hogy nem építik meg a harmadik kifutópályát. Azonban a repülőtér nem mondott le teljesen a növekedési tervekről. Az üzemeltető célja az utaslétszám növelése évi 50 millió utasra, azonban immár új kifutópálya nélkül.
Michaela Leitner, a Stay Gounded munkatársa szerint a légi közlekedés csökkentése egészségvédelmi és klímaigazságossági szempontból is fontos lenne. A szakember kiemelte, hogy kutatási eredmények szerint a légi közlekedés komoly egészségügyi kockázatokkal jár együtt, mivel az iparágban dolgozók és a sokat utazók számára egyaránt egészségtelen a jelentős zajhatás. Hosszú távon a gyakori időeltolódás is kedvezőtlen az emberi szervezet számára.
Ráadásul a repülőterek közelében lakóknál az alvásproblémák és a halláskárosodás is gyakori jelenség, a szennyező anyagok miatt pedig az asthma és tüdőrák kialakulása is gyakoribb. A szakértő hozzátette, hogy ezek a problémák az alacsonyabb jövedelműeket nagyobb arányban érintik, mivel a repülési útvonalak mentén kimutathatóan leesnek az ingatlanárak, így a kevésbé tehetős társadalmi rétegek számára megfizethetőbb a lakhatás a légi folyosók alatt.
Kevesen utaznak repülővel, de ők nagyon sokat
A Stay Grounded álláspontja, hogy a légi közlekedés szabályozása során a klímaigazságosságnak érvényesülni kellene, ugyanis szerintük azok a társadalmi csoportok szenvednek legjobban miatta, akik a legkevésbé járultak hozzá a kibocsátás-növeléshez és a klímaváltozáshoz.
Adataik szerint globálisan a teljes népesség mindössze 2-5 százaléka szokott repülni, és csak kis részük teszi ezt rendszeresen. Vagyis a szennyezés 50 százalékát a világ lakosságának 1 százaléka okozza. Ráadásul az emberek 80 százaléka soha életében nem repül. A népesség 10 százaléka felelős a repülés energiafogyasztásának 75 százalékát.
Érdekesség, hogy Magyarországon a lakosság 11 százaléka repül, miközben az Európai Unió átlagát tekintve ez az arány 23 százalék.
Michaela Leitner elmondta, hogy egy London – New York retúrjárat kibocsátása négyszer akkora, mint egy ember egy éves fenntartható ökológiai lábnyoma. Emiatt pedig a másfél fokos klímacél nem összeegyeztethető a repüléssel.
Hozzátette, hogy a magánrepülők sokkal rosszabbak, 10-30-szor nagyobb a fajlagos kibocsátásuk, mint a kereskedelmi járatok esetében, hiszen jellemzően kevés utast és sokszor rövid távra szállítanak. Mivel ezen utak többsége rövid távú, így kiváltható lenne például vasúttal.
Adónövelésben bíznak a környezetvédők
A Stay Grounded összesítése szerint a légi közlekedési iparág 6-9 százalékkal járul hozzá a globális károsanyag-kibocsátáshoz. Felidézték, hogy 2025. június 19-e volt az a nap, amikor a legtöbb gép egyszerre a levegőben tartózkodott, ez 24 ezer gépet jelentett. 2026 július 23-a pedig az egy nap alatt közlekedő legtöbb járat rekordját tartja.
A Stay Grounded álláspontja szerint a zöld megoldások nem elég zöldek, mert a repülőterek hatékonyságnövelés általi megtakarítását gyorsan felfalja a növekedés. Problémaként jelölték meg, hogy a kerozint nem adóztatják meg a nemzetközi járatok esetében. Erre csak nemzeti szinten van lehetőség, Svájc például már meg is lépte.
A szervezet szerint a nemzetközi légi közlekedésnél erre nincs megfelelő szabályozás, amin mindenképpen változtatni kellene. Úgy gondolják, hogy a repülés jobb adóztatására lenne szükség, az áfa bevezetés illetve az áfa emelése által. Leitner szerint az adónöveléssel drágábbá válna a repülés, és kevésbé lenne vonzó az utasok tömegei számára. Hozzátette, hogy az emelt adóból befolyó összeget vasútfejlesztésre kellene fordítani, ezzel csökkenthető lenne a két közlekedési mód közötti különbség az utazási idők és az árak viszonylatában is. A repülés ugyanis jelenleg mindkettőben kedvezőbb, emiatt választják sokan.