Ráugrottak a horrorlázra a kereskedők: a Resident Evil-film premierjére hirtelen megdrágultak a PlayStation-játékok
Elég volt egy mozifilm ahhoz, hogy néhány nap alatt látványosan megdráguljanak bizonyos Resident Evil-játékok Magyarországon. Az Árukereső.hu adatai szerint éppen a szeptember 17-i filmpremier környékén ugrott meg több népszerű, fizikai konzolos kiadás ára, miközben a PC-s változatok közül több éppen olcsóbb lett. A két irány együtt különösen érdekes képet rajzol ki: míg a digitális piacon akciókkal próbálták meglovagolni a Resident Evil iránt hirtelen megugró érdeklődést, a lemezes PlayStation-játékoknál inkább a magasabb ár lett a válasz.
A Resident Evil 2 remake PS5-ös fizikai változata szeptember 16-án 6990 forintról 8890 forintra drágult, ami 27 százalékos emelkedés. A Resident Evil 3 remake ára 13 százalékkal nőtt, a Resident Evil 4 pedig platformtól függően 10–13 százalékkal került többe. Nem az egész sorozat ára ugrott meg: a változás elsősorban a modernebb, népszerű remake-eket érintette, miközben például a Resident Evil 5, 6 vagy a Revelations ára nem mozdult.
A hype-nak ára van
Önmagában természetesen nem bizonyít manipulációt, hogy egy termék ára akkor emelkedik, amikor hirtelen többen akarják megvenni. A fizikai játékoknál ráadásul véges készletekről beszélünk: ha a filmes premier miatt nő a kereslet, a készlet szűkülése önmagában is felfelé tolhatja az árakat. A vásárló szempontjából azonban ettől még ugyanaz történik:
pontosan akkor kell többet fizetnie, amikor a franchise iránt a legnagyobb az érdeklődés.
A lemezes PlayStation-játékoknál a kereskedők helyzete különösen kedvező lehet. Még a megemelt bolti ár is alacsonyabb maradhat annál, amennyit a PlayStation Store kér a digitális változatért, főleg ha a Sony éppen nem akciózza az adott címet.
Ráadásul a fizikai példányt kereső vásárló sokszor eleve nem akar digitális játékot. Lehet, hogy gyűjti a lemezeket, tovább akarja adni őket, vagy egyszerűen ragaszkodik ahhoz, hogy a játék fizikailag is a birtokában legyen. Ilyenkor a digitális változat hiába létezik, számára nem valódi helyettesítő termék.
Ez pedig olyan helyzetet teremt, amelyben egy hirtelen megugró érdeklődést könnyebb magasabb árral kihasználni.
PC-n pont fordítva működik
A PC-s piacon közben több Resident Evil-játék digitális kulcsa 12–27 százalékkal olcsóbb lett. Ez azonban nem ellentmondás, hanem a digitális piac teljesen más logikáját mutatja. A Steamen és más online áruházakban bevett gyakorlat, hogy egy film, új játék, évforduló vagy más franchise-esemény köré komplett akciókat szerveznek.
A cél ilyenkor éppen az, hogy az érdeklődő ne egyetlen játékot vegyen meg, hanem akár több részt vagy egy teljes csomagot.
Digitális példányból ráadásul nincs készlethiány: ugyanazt a játékot gyakorlatilag korlátlan mennyiségben lehet értékesíteni.
A fizikai játékok értéke közben csak nőhet
A Resident Evilnél most látható jelenség azért is érdekes, mert közben maga a videojáték-ipar éppen a fizikai kiadások fokozatos kivezetése felé halad. A Sony korábban bejelentette, hogy 2028-tól az új PlayStation-játékok már kizárólag digitális formában jelennek meg, ami hosszabb távon megszüntetheti azt a versenyt, amely ma még a boltok, a használtpiac és a PlayStation Store között működik. Digitális vásárlásnál ugyanis lényegében egyetlen értékesítési csatorna marad, ahol az akciók időpontját és mértékét is maga a platform tulajdonosa határozza meg.
Ez a mostani áremelkedéseknek is más megvilágítást ad.
A lemezes Resident Evil-vásárló ma még dönthet úgy, hogy nem fizeti ki a megemelt bolti árat: kereshet másik kereskedőt, használt példányt vagy várhat arra, hogy valaki olcsóbban adja tovább a játékát.
A teljesen digitális rendszerben ez a menekülőút eltűnik, hiszen a megvásárolt licencet jellemzően nem lehet továbbértékesíteni, kölcsönadni vagy egy másik piactéren olcsóbban beszerezni.
Hogy mekkora jelentősége van a másodlagos piacnak, azt éppen a GTA VI körüli magyar konzolőrület mutatta meg. A PS5 Pro bolti ára már 600 ezer forint környékére emelkedett, miközben a használtpiacon 400–430 ezer forint körül is megjelentek garanciális vagy akár bontatlan példányok. Xbox Series X esetében ennél is nagyobb különbség alakult ki: újonnan közel 400 ezer forintos ajánlatok mellett használtpiaci kereskedőtől 185 ezer forint körüli gépet is lehetett találni.
A fizikai piac tehát nem pusztán nosztalgia. Jelenleg ez az egyik utolsó eszköz, amely valódi árversenyt és menekülési lehetőséget ad a játékosnak. Éppen ezért különösen visszás, amikor egy filmes premier vagy egy nagy játék körüli felhajtás idején a kereskedők a hirtelen megugró keresletet magasabb árakkal használják ki: a vásárló mozgástere ugyan még létezik, de ahogy a lemezes korszak kifut, egyre szűkebb lehet.