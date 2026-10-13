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Ráugrottak a horrorlázra a kereskedők: a Resident Evil-film premierjére hirtelen megdrágultak a PlayStation-játékok

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A filmes premier körüli felhajtás nemcsak a mozikban, hanem a videójátékok árain is azonnal látszódhat. A Resident Evil esetében több fizikai PlayStation-játék ára éppen a bemutató környékén ugrott meg, miközben a PC-s változatokat akciózták.
Gergely Máté
2026.10.13, 12:01
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Elég volt egy mozifilm ahhoz, hogy néhány nap alatt látványosan megdráguljanak bizonyos Resident Evil-játékok Magyarországon. Az Árukereső.hu adatai szerint éppen a szeptember 17-i filmpremier környékén ugrott meg több népszerű, fizikai konzolos kiadás ára, miközben a PC-s változatok közül több éppen olcsóbb lett. A két irány együtt különösen érdekes képet rajzol ki: míg a digitális piacon akciókkal próbálták meglovagolni a Resident Evil iránt hirtelen megugró érdeklődést, a lemezes PlayStation-játékoknál inkább a magasabb ár lett a válasz.

Ráugrottak a Resident Evil-lázra a kereskedők: a film premierjére hirtelen megdrágultak a PlayStation-játékok
Ráugrottak a horrorlázra a kereskedők: a Resident Evil-film premierjére hirtelen megdrágultak a PlayStation-játékok / Fotó: Nattawit Khomsanit

A Resident Evil 2 remake PS5-ös fizikai változata szeptember 16-án 6990 forintról 8890 forintra drágult, ami 27 százalékos emelkedés. A Resident Evil 3 remake ára 13 százalékkal nőtt, a Resident Evil 4 pedig platformtól függően 10–13 százalékkal került többe. Nem az egész sorozat ára ugrott meg: a változás elsősorban a modernebb, népszerű remake-eket érintette, miközben például a Resident Evil 5, 6 vagy a Revelations ára nem mozdult.

A hype-nak ára van

Önmagában természetesen nem bizonyít manipulációt, hogy egy termék ára akkor emelkedik, amikor hirtelen többen akarják megvenni. A fizikai játékoknál ráadásul véges készletekről beszélünk: ha a filmes premier miatt nő a kereslet, a készlet szűkülése önmagában is felfelé tolhatja az árakat. A vásárló szempontjából azonban ettől még ugyanaz történik: 

pontosan akkor kell többet fizetnie, amikor a franchise iránt a legnagyobb az érdeklődés.

A lemezes PlayStation-játékoknál a kereskedők helyzete különösen kedvező lehet. Még a megemelt bolti ár is alacsonyabb maradhat annál, amennyit a PlayStation Store kér a digitális változatért, főleg ha a Sony éppen nem akciózza az adott címet.

Ráadásul a fizikai példányt kereső vásárló sokszor eleve nem akar digitális játékot. Lehet, hogy gyűjti a lemezeket, tovább akarja adni őket, vagy egyszerűen ragaszkodik ahhoz, hogy a játék fizikailag is a birtokában legyen. Ilyenkor a digitális változat hiába létezik, számára nem valódi helyettesítő termék.

Ez pedig olyan helyzetet teremt, amelyben egy hirtelen megugró érdeklődést könnyebb magasabb árral kihasználni.

PC-n pont fordítva működik

A PC-s piacon közben több Resident Evil-játék digitális kulcsa 12–27 százalékkal olcsóbb lett. Ez azonban nem ellentmondás, hanem a digitális piac teljesen más logikáját mutatja. A Steamen és más online áruházakban bevett gyakorlat, hogy egy film, új játék, évforduló vagy más franchise-esemény köré komplett akciókat szerveznek. 

A cél ilyenkor éppen az, hogy az érdeklődő ne egyetlen játékot vegyen meg, hanem akár több részt vagy egy teljes csomagot.

Digitális példányból ráadásul nincs készlethiány: ugyanazt a játékot gyakorlatilag korlátlan mennyiségben lehet értékesíteni.

A fizikai játékok értéke közben csak nőhet

A Resident Evilnél most látható jelenség azért is érdekes, mert közben maga a videojáték-ipar éppen a fizikai kiadások fokozatos kivezetése felé halad. A Sony korábban bejelentette, hogy 2028-tól az új PlayStation-játékok már kizárólag digitális formában jelennek meg, ami hosszabb távon megszüntetheti azt a versenyt, amely ma még a boltok, a használtpiac és a PlayStation Store között működik. Digitális vásárlásnál ugyanis lényegében egyetlen értékesítési csatorna marad, ahol az akciók időpontját és mértékét is maga a platform tulajdonosa határozza meg.

Ez a mostani áremelkedéseknek is más megvilágítást ad. 

A lemezes Resident Evil-vásárló ma még dönthet úgy, hogy nem fizeti ki a megemelt bolti árat: kereshet másik kereskedőt, használt példányt vagy várhat arra, hogy valaki olcsóbban adja tovább a játékát.

 A teljesen digitális rendszerben ez a menekülőút eltűnik, hiszen a megvásárolt licencet jellemzően nem lehet továbbértékesíteni, kölcsönadni vagy egy másik piactéren olcsóbban beszerezni.

Hogy mekkora jelentősége van a másodlagos piacnak, azt éppen a GTA VI körüli magyar konzolőrület mutatta meg. A PS5 Pro bolti ára már 600 ezer forint környékére emelkedett, miközben a használtpiacon 400–430 ezer forint körül is megjelentek garanciális vagy akár bontatlan példányok. Xbox Series X esetében ennél is nagyobb különbség alakult ki: újonnan közel 400 ezer forintos ajánlatok mellett használtpiaci kereskedőtől 185 ezer forint körüli gépet is lehetett találni.

A fizikai piac tehát nem pusztán nosztalgia. Jelenleg ez az egyik utolsó eszköz, amely valódi árversenyt és menekülési lehetőséget ad a játékosnak. Éppen ezért különösen visszás, amikor egy filmes premier vagy egy nagy játék körüli felhajtás idején a kereskedők a hirtelen megugró keresletet magasabb árakkal használják ki: a vásárló mozgástere ugyan még létezik, de ahogy a lemezes korszak kifut, egyre szűkebb lehet.

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