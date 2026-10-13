Elég volt egy mozifilm ahhoz, hogy néhány nap alatt látványosan megdráguljanak bizonyos Resident Evil-játékok Magyarországon. Az Árukereső.hu adatai szerint éppen a szeptember 17-i filmpremier környékén ugrott meg több népszerű, fizikai konzolos kiadás ára, miközben a PC-s változatok közül több éppen olcsóbb lett. A két irány együtt különösen érdekes képet rajzol ki: míg a digitális piacon akciókkal próbálták meglovagolni a Resident Evil iránt hirtelen megugró érdeklődést, a lemezes PlayStation-játékoknál inkább a magasabb ár lett a válasz.

Ráugrottak a horrorlázra a kereskedők: a Resident Evil-film premierjére hirtelen megdrágultak a PlayStation-játékok / Fotó: Nattawit Khomsanit

A Resident Evil 2 remake PS5-ös fizikai változata szeptember 16-án 6990 forintról 8890 forintra drágult, ami 27 százalékos emelkedés. A Resident Evil 3 remake ára 13 százalékkal nőtt, a Resident Evil 4 pedig platformtól függően 10–13 százalékkal került többe. Nem az egész sorozat ára ugrott meg: a változás elsősorban a modernebb, népszerű remake-eket érintette, miközben például a Resident Evil 5, 6 vagy a Revelations ára nem mozdult.

A hype-nak ára van

Önmagában természetesen nem bizonyít manipulációt, hogy egy termék ára akkor emelkedik, amikor hirtelen többen akarják megvenni. A fizikai játékoknál ráadásul véges készletekről beszélünk: ha a filmes premier miatt nő a kereslet, a készlet szűkülése önmagában is felfelé tolhatja az árakat. A vásárló szempontjából azonban ettől még ugyanaz történik:

pontosan akkor kell többet fizetnie, amikor a franchise iránt a legnagyobb az érdeklődés.

A lemezes PlayStation-játékoknál a kereskedők helyzete különösen kedvező lehet. Még a megemelt bolti ár is alacsonyabb maradhat annál, amennyit a PlayStation Store kér a digitális változatért, főleg ha a Sony éppen nem akciózza az adott címet.

Ráadásul a fizikai példányt kereső vásárló sokszor eleve nem akar digitális játékot. Lehet, hogy gyűjti a lemezeket, tovább akarja adni őket, vagy egyszerűen ragaszkodik ahhoz, hogy a játék fizikailag is a birtokában legyen. Ilyenkor a digitális változat hiába létezik, számára nem valódi helyettesítő termék.

Ez pedig olyan helyzetet teremt, amelyben egy hirtelen megugró érdeklődést könnyebb magasabb árral kihasználni.