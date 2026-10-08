Ilyen kivételezésről nem is álmodtak a magyar Revolut-felhasználók: sorra kapják vissza a pénzüket, nagy kaszálásnak tűnik – mégsem lehetnek nyugodtak

Több Revolut-felhasználó is arról számolt be október 8-án reggel, hogy egymás után érkeztek az értesítések a telefonjára a korábbi kártyás vásárlások sztornózásáról a Revb portálon megjelentek szerint. A jelenséget a Revolut közösségi Facebook-csoportjában is jelezték, emellett több képernyőképet is kapott az oldal az érintett tranzakciókról.

Furcsa visszatérítéseket tapasztalhattak a magyar Revolut-felhasználók (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Nem kereskedőhöz kötött a jelenség, a Revolut válogatás nélkül visszatérített

A visszavont vásárlások között egészen különböző tranzakciók vannak. Sztornózott a rendszer

Pennyben, Rossmannban,

Lidlben és a dm-ben történt vásárlásokat, de

Nemzeti Dohánybolthoz kapcsolódó, illetve más típusú hazai tranzakciók is érintettek.

A beszámolók alapján nem egyetlen üzletláncnál jelentkezik a probléma.

A jelenség azért is érdekes, mert az érintett vásárlások több, egymástól teljesen független kereskedőnél történtek.

Ez alapján kevésbé valószínű, hogy egyetlen kereskedő vagy fizetési szolgáltató hibája áll a háttérben. Ezt erősítheti az is, hogy egyelőre más bankok ügyfelei nem számoltak be hasonló problémáról.

A Revolut oldalán jelenleg minden rendszer működőképesként jelenik meg, vagyis a bank egyelőre nem jelzett nyilvános rendszerhibát.

A felhasználói beszámolók között Visa, Mastercard és Maestro kártyák is szerepelnek, és az eddigi jelzések alapján minden érintett tranzakció magyarországi vásárlás volt.

Nem érdemes elkölteni a visszakapott pénzt

Bár elsőre úgy tűnhet, mintha a Revolut egyszerűen visszaadná a korábbi vásárlások árát, az érintett összegeket egyelőre nem érdemes elkölteni. Nagy valószínűséggel ugyanis csak átmenetileg jelentek meg újra a számlákon.

A háttérben az állhat, hogy kártyás vásárláskor a bank először zárolja az összeget az ügyfél számláján. A tényleges tranzakció elszámolása később történik meg, amikor a kereskedő benyújtja az elszámolást.

Ha a bank rendszere valamilyen okból nem tudja megfelelően összepárosítani az elszámolást az eredeti zárolással, a zárolás egy idő után feloldódhat. Ilyenkor az ügyfél azt láthatja, hogy a korábban elköltött pénz ismét rendelkezésre áll.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vásárlás ingyenessé vált: a kereskedő ettől még jogosult a vételárra.

Ha a Revolut mint finctech szolgáltató oldalán történt az elszámolási probléma, a rendszer helyreállítása után az érintett összegeket várhatóan ismét levonják a számlákról.