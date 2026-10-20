Valamit már érezhetnek Kapitány Istvánék, ez látszik a számokból: durván felhizlalták a rezsicsökkentés keretét, csaknem 1200 milliárdot mozgósít a kormány – ennyire elszállnak majd az árak?
Jelentősen megugró közműköltségekkel számolhat a kormány a következő évben: a 2027-es költségvetés tervezete szerint az idei 792,5 milliárd forint után jövőre már 1165 milliárd forintot fordítana a rezsicsökkentés fenntartására. Ez közel 47 százalékos növekedést jelent. A keretből a lakossági áram- és földgázárak mellett a távhőszolgáltatás, a vízellátás és a hulladékszállítás díjának alacsonyan tartását is finanszíroznák. A jelentős többletforrás ugyanakkor egyelőre nem árulja el, pontosan mekkora drágulással számol a kabinet, ahogy azt sem, hogy 2027-ben változnak-e a lakossági tarifák vagy a kedvezményezettek köre. A megemelt keretről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter nyilatkozott.
A részletekbe azért bele lehet nyúlni
A rezsicsökkentés fenntartása ugyanis önmagában nem zárja ki a lakossági tarifák mérsékelt emelését. Ezt indokolhatja az is, hogy a háztartási energiaárak 2014 óta lényegében változatlanok, vagyis még az inflációt sem követték, így reálértéken évről évre csökkentek. Egy kisebb áremelés tehát önmagában nem lenne indokolatlan, ráadásul ezzel a rezsicsökkentés alapelve sem feltétlenül sérülne.
A rezsicsökkentés úgy is fenntartható, ha szűkül a kedvezményes hatósági tarifákra jogosultak köre, vagy csökken az alacsonyabb áron felhasználható energia mennyisége. A jogosultsági feltételek szigorítása mellett társadalmi igazságossági érvek is felhozhatók: kérdéses ugyanis, indokolt-e ugyanolyan mértékben támogatni a magas jövedelmű, nagy alapterületű ingatlanban élő háztartásokat, mint az alacsonyabb keresetű családokat. Hasonló megfontolások alapján mérsékelhető lenne a kedvezményes áron elfogyasztható áram és földgáz mennyisége, illetve a távhőszolgáltatás állami támogatása is. Mindez azonban azt jelentené, hogy a rezsicsökkentés ugyan megmaradna, de a jelenleginél szűkebb körben vagy kisebb mértékben biztosítana kedvezményt a háztartásoknak.
E szűkítést az Orbán-kormány a 2022-es energiaválság idején egyébként már meglépte az átlagfogyasztás intézményének bevezetésével.
Az abban megadott mennyiségnél többet használók a többletért magasabb tarifát kötelesek fizetni. Döntését az Orbán-kormány később, a piaci áram- és gázárak csökkenésével sem vonta vissza. (Igaz, a választások viszont közeledtek.) Az átlagfogyasztás éves, kilowattóránkénti mennyisége a földgáz esetében 1729 köbméter, az áramnál 2523 kilowaattóra.
Nem lenne meglepő tehát, ha az új kormány kíméletesen tovább csökkentené az átlagfogyasztás mennyiségét. Drasztikusan azonban nem intézkedhet, hiába érvelnek gazdasági szakértők a rezsicsökkentés fenntartása ellen. A fő akadály a lakosság többségének erősen korlátozott fizetőképessége. Először tehát a lakossági jövedelmeknek kell nőniük, ahhoz pedig javulnia kell a gazdaság hatékonyságának.
Extra alacsony tarifával fizetjük a rezsit
Pillanatnyilag fillérekért, a következő bruttó egységárak mellett jutnak a hazai háztartások és kisvállalkozások az érintett szolgáltatásokhoz:
- az áram alapára: 36 forint/kWh
- az áram átlagfogyasztásból kilépőknek: 70,1 forint/kWh
- a gáz alapára: 102 forint/köbméter
- a limitből kilépőknek: 747-767 forint/ köbméter.
Kapnak továbbá kedvezményt a nagycsaládosok, és olcsóbban jutnak energiához a fűtési idényben a hőszivattyút használók. A hazai egységárak az Európai Unióban hosszú ideje a legalacsonyabbak, és európai szinten is csak az ukrajnai szabályozás kedvez jobban a lakosságnak.
Semmi nem ígéri, hogy esne az áram és a gáz világpiaci ára
Bár az energiahordozók ára jelenleg is felfelé tart, nem tudni, hogy a 2027-es előrejelzések mely összetevője tette annyira borúlátóvá a költségvetés rezsiadatának meghatározóit, hogy számottevően megnövelték a tervezett rezsikeretet. Vélhetőleg egyszerre több tényező is. Például nem látszik annak a jele, hogy véget érne az ukrajnai háború, így viszont maradnak az Oroszország elleni szankciók és vele a geopolitikai feszültségek, kockázatok. Márpedig ekkor Magyarország 2027 októberétől nem vásárolhat orosz olajat és gázt , az új forrású import pedig drágább lehet a mostaninál. Szintén felfelé kényszeríti az árakat az a konfliktus is – és ennek sem látszik még a vége –, amelyet az Egyesült Államok generált azzal, hogy háborút indított Irán ellen.