Valamit már érezhetnek Kapitány Istvánék, ez látszik a számokból: durván felhizlalták a rezsicsökkentés keretét, csaknem 1200 milliárdot mozgósít a kormány – ennyire elszállnak majd az árak?

Jelentősen megugró közműköltségekkel számolhat a kormány a következő évben: a 2027-es költségvetés tervezete szerint az idei 792,5 milliárd forint után jövőre már 1165 milliárd forintot fordítana a rezsicsökkentés fenntartására. Ez közel 47 százalékos növekedést jelent. A keretből a lakossági áram- és földgázárak mellett a távhőszolgáltatás, a vízellátás és a hulladékszállítás díjának alacsonyan tartását is finanszíroznák. A jelentős többletforrás ugyanakkor egyelőre nem árulja el, pontosan mekkora drágulással számol a kabinet, ahogy azt sem, hogy 2027-ben változnak-e a lakossági tarifák vagy a kedvezményezettek köre. A megemelt keretről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter nyilatkozott.

A rezsicsökkentés marad, drága lesz, a részleteket még nem ismerjük (Képünk illusztráció)/Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

A részletekbe azért bele lehet nyúlni

A rezsicsökkentés fenntartása ugyanis önmagában nem zárja ki a lakossági tarifák mérsékelt emelését. Ezt indokolhatja az is, hogy a háztartási energiaárak 2014 óta lényegében változatlanok, vagyis még az inflációt sem követték, így reálértéken évről évre csökkentek. Egy kisebb áremelés tehát önmagában nem lenne indokolatlan, ráadásul ezzel a rezsicsökkentés alapelve sem feltétlenül sérülne.

A rezsicsökkentés úgy is fenntartható, ha szűkül a kedvezményes hatósági tarifákra jogosultak köre, vagy csökken az alacsonyabb áron felhasználható energia mennyisége. A jogosultsági feltételek szigorítása mellett társadalmi igazságossági érvek is felhozhatók: kérdéses ugyanis, indokolt-e ugyanolyan mértékben támogatni a magas jövedelmű, nagy alapterületű ingatlanban élő háztartásokat, mint az alacsonyabb keresetű családokat. Hasonló megfontolások alapján mérsékelhető lenne a kedvezményes áron elfogyasztható áram és földgáz mennyisége, illetve a távhőszolgáltatás állami támogatása is. Mindez azonban azt jelentené, hogy a rezsicsökkentés ugyan megmaradna, de a jelenleginél szűkebb körben vagy kisebb mértékben biztosítana kedvezményt a háztartásoknak.

E szűkítést az Orbán-kormány a 2022-es energiaválság idején egyébként már meglépte az átlagfogyasztás intézményének bevezetésével.

Az abban megadott mennyiségnél többet használók a többletért magasabb tarifát kötelesek fizetni. Döntését az Orbán-kormány később, a piaci áram- és gázárak csökkenésével sem vonta vissza. (Igaz, a választások viszont közeledtek.) Az átlagfogyasztás éves, kilowattóránkénti mennyisége a földgáz esetében 1729 köbméter, az áramnál 2523 kilowaattóra.