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Aknazáporba került a magyar rezsicsökkentés, Európa árai kezdenek elszállni és hagyják

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felfelé tart a földgáz ára az európai lakosság számára, a budapesti tarifa még tartja magát a legjobb helyen, de nem tudni, meddig. Szeptemberben az áramrezsi is nőtt a földrész lakosai többsége számára.
VG
2026.10.07, 06:01
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Nyitott, hogy meddig marad a kedvezményes, rezsicsökkentett magyarországi lakossági áram- és gázár a legalacsonyabb az Európai Unión belül. Szeptemberben még tartotta e kedvező helyét a finnországi VaasaETT legújabb elemzése szerint. Ez az egységár azonban 2022 augusztusa óta már csak az átlagos fogyasztásként meghatározott mennyiségre vonatkozik, az azon felüli tételnek magasabb a bruttó végfelhasználói ára. A túllépés nagyságával arányosan nő a háztartások átlagos tarifája, és persze a végszámlája is.

rezsi
A gázrezsi megugrik túlfogyasztás esetén/AFP  AFP

A Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) hónapról hónapra egy 20 százalékos felhasználás-túllépést feltételezve számolja ki a hipotetikus átlagárat. Ez az áram esetében a rezsicsökkentetthez képest bő 15 százalékos növekedést ad, míg a gáznál több mint kétszerest. Ám még ezek az árak is rendkívül alacsonyak. 

A kilowattóránként 27 eurócent körüli uniós, illetve teljes európai átlagos lakossági áramár a hazai, „felvizezett" áramárnál nagyjából kétszer és félszer, a 11,7 eurócent körüli gázár pedig kétszer nagyobb. A probléma az, hogy miközben az alacsony hatósági árakra rá is szorul a hazai lakosság nagy része, a rezsicsökkentés fenntartása pedig hatalmas terhet ró a költségvetésre. 

A hatályos jogszabályok szerint az év végéig még biztosan él az átszámolva 10,35 eurócentes áram- és 2,84 eurócentes bruttó végfelhasználói gázár, de az új kormány az eddigi nyilatkozatok szerint hajlik arra, hogy belenyúljon a rezsicsökkentésbe. Ennek a kíméletes és fokozatos módja lehet a Világgazdaság egy hónapja született cikke szerint az átlagfogyasztás mennyiségének csökkentése, vagy a sávos tarifák bevezetése, esetleg a kettő kombinációja.

Máshol is besegítenek a lakosságnak, csak kevesebbet

Ettől a lakosság még nem lenne magára hagyva, ahogyan nem volt magára hagyva a piaci energiaárak elszabadulása idején a legtöbb európai ország lakossága sem. Sok helyen ideiglenes adókedvezménnyel vagy ártámogatással segítették a háztartásokat. E kedvezményeket azóta visszavonták.

A lakosság által fizetett áram- és gázárak európai összehasonlításakor kissé a befagyasztott magyarországi árak is mozognak, mert a fővárosok árait a VaasaETT euróban veti össze, vagyis jelentkezik a forint és az euró árfolyamváltozásának a hatása. A két termék árának a mozgása, valamint az adott tarifákban lévő adók nagyságának a változása azonban csak a többi főváros bruttó végfelhasználói árát mozgatja, a budapestiét nem. A piaci okok miatt például

  • a stockholmi lakosok éves összehasonlításban 11 százalékos drágulást szenvedtek el,
  • az amszterdamiak 8,
  • a koppenhágaiak,
  • a nicosiaiak és a tallinniak 7 százalékost.

 A bűnös minden esetben magának a villamos energiának az áremelkedése volt. Mintegy tíz további fővárosban volt drágulás, és csak egyben alig észrevehető csökkenés.

Mindenütt nőtt a gázrezsi, mert drágult maga a gáz is

Hasonló történt a földgáz tarifájával is. A szeptember átlagosan 3 százalékos emelkedést hozott, a VaasaETT ezen diagramján nincs egyetlen csökkenés sem.

Legjobban, 17 százalékkal Tallinnban nőtt a bruttó végfelhasználói egységár, amelyet 9 százalékkal Brüsszel és 6 százalékkal Bécs követett. A gáz ára az év ezen szakában szezonális és piaci okból is emelkedik: közeleg a fűtési idény, és még tölteni kell a földalatti gáztárolókat. Az Európai Unió földalatti gáztárolóinak töltöttsége a 73 százalékot közelíti az európai statisztikákat közlő AGSI szerint, Magyarország 76,4 százalékon áll.

 

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áram
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VaasaETT
gáz
rezsicsökkentés
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