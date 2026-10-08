Súlyos üzenetet küldött Kapitány Istvánnak a német energiaóriás vezére: nem vártak tovább, itt a rezsicsökkentés 2.0 – a mostani rendszer „egy elefánt a szobában!"

Miközben Magyarországon a napenergia már rekordarányt képvisel az áramtermelésben, az energiarendszer gerince, a hálózat jelentős fejlesztésre szorul. Guntram Würzberg szerint ennek része kell legyen a rezsicsökkentés átalakítása is – írta a Portfolio.

Az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója szerint Magyarországon is át kell gondolni, hogyan működik a rezsicsökkentés / Fotó: Csomor Ádám

Újra biztonsági kérdéssé vált az energia, miközben Európában és Magyarországon is jelentősen emelkedtek az energiaköltségek

– mondta Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián. Szerinte az időjárást nem tudjuk megválasztani, a felkészültségünket viszont igen, ehhez pedig fejleszteni kell a hálózatot, fair árazásra van szükség, és fel kell szabadítani az energiarendszerben rejlő rugalmasságot.

Az energiaárak újra meredeken emelkednek Európában. A villamosenergia-nagykereskedelmi piacon a 2027-es határidős árak január óta 50 százalékkal nőttek, a 150 euró/MWh-s árszint pedig 2023 eleje óta nem látott magasságot jelent. A földgázpiacon még nagyobb volt az elmozdulás: a holland TTF árak január óta 145 százalékkal emelkedtek, elsősorban a Hormuzi-szoros blokádja és a németországi gáztárolók alacsony töltöttsége miatt.

Würzberg szerint az iráni háború februári kezdete óta az Európai Unió mintegy 100 milliárd eurónyi extra összeget fordított energiaimportra úgy, hogy közben az importált energia volumene nem nőtt. A helyzetet tovább nehezítheti a klímaváltozás és az időjárási szélsőségek gyakoribbá válása.

Reménykedünk, de ez nem egy jó stratégia

– fogalmazott.

A magyar energiarendszerben is látványosak a szélsőségek. Áprilisban a túltermelés miatt mínusz 500 euró/MWh-s árak is kialakultak az árampiacon, néhány hónappal később, augusztusban pedig a Duna alacsony vízállása miatt a kormány esti, 17 és 22 óra közötti önkorlátozásra kérte a fogyasztókat, miután a Paksi Atomerőmű közel került a teljes leálláshoz.

„Ezek az incidensek mind tünetek; egy változásban élünk” - mondta az E.ON vezetője.

Ebben tévedett a Fidesz: nem baltával, hanem fűrésszel vágja le Magyar Péter az Orbán-kormány szent teheneit – az árrésstopok után jöhet a rezsicsökkentés és az szja-mentesség kivégzése is Magyar Péter a hétvégén Kisvárdán belengette az árrésstopok kivezetését, miután véleménye szerint a jelenlegi inflációs környezetben az intézkedés megszüntetése nem okozna áremelkedést. A miniszterelnök bejelentése nem az első és vélhetően nem is az utolsó az Orbán-kormány intézkedései közül, amelyeket apránként szüntetne meg . Feltűnő, hogy mindezt jó előre keretezve, egyenként lépi meg, szemben azzal, amit korábban a Fidesz várt. Nem lennénk meglepve, ha a kamatstop, a védett üzemanyagárak, vagy a fix 3 százalékos vállalati hitel után az előző kormány újabb szent tehenét vágná le Magyar Péter. Végeredményben pedig a rezsicsökkentés, és az anyák szja-mentességére is sorra kerülhet.

Közben egy másik, elsőre nehezen összeegyeztethető folyamat is zajlik: Magyarország a megújuló energia területén rekordot ért el. 2025-ben a megtermelt villamos energia 27 százaléka napenergiából származott, ami Würzberg szerint világcsúcs. 2018-ban még csak 2 százalék volt ez az arány.