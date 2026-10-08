Súlyos üzenetet küldött Kapitány Istvánnak a német energiaóriás vezére: nem vártak tovább, itt a rezsicsökkentés 2.0 – a mostani rendszer „egy elefánt a szobában!"
Miközben Magyarországon a napenergia már rekordarányt képvisel az áramtermelésben, az energiarendszer gerince, a hálózat jelentős fejlesztésre szorul. Guntram Würzberg szerint ennek része kell legyen a rezsicsökkentés átalakítása is – írta a Portfolio.
Újra biztonsági kérdéssé vált az energia, miközben Európában és Magyarországon is jelentősen emelkedtek az energiaköltségek
– mondta Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum konferencián. Szerinte az időjárást nem tudjuk megválasztani, a felkészültségünket viszont igen, ehhez pedig fejleszteni kell a hálózatot, fair árazásra van szükség, és fel kell szabadítani az energiarendszerben rejlő rugalmasságot.
Az energiaárak újra meredeken emelkednek Európában. A villamosenergia-nagykereskedelmi piacon a 2027-es határidős árak január óta 50 százalékkal nőttek, a 150 euró/MWh-s árszint pedig 2023 eleje óta nem látott magasságot jelent. A földgázpiacon még nagyobb volt az elmozdulás: a holland TTF árak január óta 145 százalékkal emelkedtek, elsősorban a Hormuzi-szoros blokádja és a németországi gáztárolók alacsony töltöttsége miatt.
Würzberg szerint az iráni háború februári kezdete óta az Európai Unió mintegy 100 milliárd eurónyi extra összeget fordított energiaimportra úgy, hogy közben az importált energia volumene nem nőtt. A helyzetet tovább nehezítheti a klímaváltozás és az időjárási szélsőségek gyakoribbá válása.
Reménykedünk, de ez nem egy jó stratégia
– fogalmazott.
A magyar energiarendszerben is látványosak a szélsőségek. Áprilisban a túltermelés miatt mínusz 500 euró/MWh-s árak is kialakultak az árampiacon, néhány hónappal később, augusztusban pedig a Duna alacsony vízállása miatt a kormány esti, 17 és 22 óra közötti önkorlátozásra kérte a fogyasztókat, miután a Paksi Atomerőmű közel került a teljes leálláshoz.
„Ezek az incidensek mind tünetek; egy változásban élünk” - mondta az E.ON vezetője.
Ebben tévedett a Fidesz: nem baltával, hanem fűrésszel vágja le Magyar Péter az Orbán-kormány szent teheneit – az árrésstopok után jöhet a rezsicsökkentés és az szja-mentesség kivégzése is
Magyar Péter a hétvégén Kisvárdán belengette az árrésstopok kivezetését, miután véleménye szerint a jelenlegi inflációs környezetben az intézkedés megszüntetése nem okozna áremelkedést. A miniszterelnök bejelentése nem az első és vélhetően nem is az utolsó az Orbán-kormány intézkedései közül, amelyeket apránként szüntetne meg . Feltűnő, hogy mindezt jó előre keretezve, egyenként lépi meg, szemben azzal, amit korábban a Fidesz várt. Nem lennénk meglepve, ha a kamatstop, a védett üzemanyagárak, vagy a fix 3 százalékos vállalati hitel után az előző kormány újabb szent tehenét vágná le Magyar Péter. Végeredményben pedig a rezsicsökkentés, és az anyák szja-mentességére is sorra kerülhet.
Közben egy másik, elsőre nehezen összeegyeztethető folyamat is zajlik: Magyarország a megújuló energia területén rekordot ért el. 2025-ben a megtermelt villamos energia 27 százaléka napenergiából származott, ami Würzberg szerint világcsúcs. 2018-ban még csak 2 százalék volt ez az arány.
A napenergia-kapacitás már megközelíti a 9 GW-ot, a tárolói kapacitás az 1 GW-ot, a szélerőművek kapacitása pedig 330 MW. A gyorsan növekvő termelés mellett azonban a hálózat nem tudott ugyanilyen ütemben megújulni.
A hálózat, az energiarendszer gerince elavult
– mondta Würzberg, hozzátéve, hogy ez nem kizárólag magyar probléma.
Az E.ON a magyar áramhálózat mintegy 50 százalékáért felel, ami 88 ezer kilométernyi hálózatot jelent. A társaságnak körülbelül 4 millió villamosenergia- és gázhálózati ügyfele van, miközben a Magyarországon működő 330 ezer napelemes rendszerből több mint 200 ezer az E.ON hálózatához kapcsolódik. A vállalat 2022 óta 690 milliárd forintot fordított a hálózat fejlesztésére.
A társaság tevékenysége három fő területre osztható: a hálózatok fejlesztésére és üzemeltetésére, a kiskereskedelemre, valamint a fogyasztói megoldásokra. Utóbbiak azt célozzák, hogy a vállalatok és a háztartások hatékonyabban termelhessék, tárolhassák és használhassák fel az energiát.
Würzberg a konferencián a kormány döntését is méltatta, amiért az uniós forrásokból jelentős összeget biztosít hálózatfejlesztésre.
Az E.ON ebből 2030-ig 2323 MW új hálózati csatlakozási kapacitást hoz létre, elsősorban új megújulóenergia-termelő kapacitások számára. Emellett 13,5 milliárd forint jut okosmérők telepítésére, és 2028 végéig 237 ezer új okosmérőt helyeznek üzembe Magyarországon.
Az E.ON szerint a beruházásokhoz kiszámítható és stabil szabályozási környezetre, valamint a költségeket tükröző díjakra is szükség van. Würzberg külön kiemelte, hogy a csatlakozási díjak 2021 óta befagyasztva vannak, és fontosnak nevezte a hálózatok Robin Hood-adó alóli mentességét.
A vállalat szerint az uniós források minden négy, tervezett E.ON-beruházási forintból egy forintot tesznek ki.
A rezsicsökkentés az „elefánt a szobában”
Az E.ON vezetője szerint azonban nem lehet csak a hálózatfejlesztésről beszélni, mert az energia árának kérdése is alapvető.
„Az energia költsége nem tűnik el, hanem átalakul” – mondta, utalva arra, hogy Magyarországon az európai összevetésben rendkívül alacsony lakossági energiaárak mellett kiemelkedően magas vállalati árak alakultak ki.
A magyar háztartási villamosenergia-ár az Európai Unióban a legalacsonyabb, 0,11 euró/MWh az uniós 0,29 euró/MWh-s átlaggal szemben, miközben a hazai vállalatok által fizetett áramár a negyedik legmagasabb az EU-ban. Würzberg szerint ebben a rendszerben „az elefánt a szobában az ársapka, a rezsicsökkentés”. Az E.ON vezérigazgatója ennek kapcsán egy „rezsicsökkentés 2.0” irányát is felvázolta.
A családokat védjük, ne a kilowattórákat
– mondta.
Az elképzelés lényege szerint nem általánosan kellene alacsonyan tartani az energia árát, hanem elsősorban azokat a háztartásokat kellene támogatni, amelyek valóban rászorulnak. Emellett a vállalatokat tehermentesíteni kellene a hálózati költségek kizárólagos viselése alól úgy, hogy minden hálózathasználó részt vegyen a költségek viselésében.
A harmadik elem egy olyan okos tarifarendszer lenne, amely díjazza a megtakarítást, és a fogyasztást a bőséges termelés időszakai felé tereli. Würzberg szerint erre már az okosmérők is lehetőséget adnak.
Az E.ON vezetője szerint tehát egyszerre három területen kellene változtatni: a hálózatot EU-forrásokkal kell fejleszteni, fair szabályozási és árazási rendszerre van szükség, valamint fel kell szabadítani az energiarendszer rugalmasságát tárolókapacitásokkal, okosmérőkkel és a fogyasztók aktívabb bevonásával.
Az időjárást nem tudjuk megválasztani, de a felkészültségünket igen
– fogalmazott Würzberg.
Az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója végül arról beszélt, hogy az energiaszektor szerepe alapvetően megváltozott.
„Nagyon érdekes időket élünk; amikor több évtizede elkezdtem a pályám, akkor az energiaszektor még nagyon unalmasnak számított, és mindenki az autóiparban akart dolgozni; ez mára alapvetően megváltozott” - zárta előadását.
Aknazáporba került a magyar rezsicsökkentés, Európa árai kezdenek elszállni és hagyják
Felfelé tart a földgáz ára az európai lakosság számára, a budapesti tarifa még tartja magát a legjobb helyen, de nem tudni, meddig. Szeptemberben az áramrezsi is nőtt a földrész lakosai többsége számára.