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Kapitány István most jelentette be: döntöttek a rezsicsökkentésről, így fog kinézni 2027-ben – "A számok egyértelműek"

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A kormány a háztartások terheinek enyhítésével indokolja a rezsicsökkentés fenntartását és a lakások felújításának támogatását. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint 1165 milliárd forintot különítenek el a rezsicsökkentésre a 2027-es költségvetésben.
Nemes Tamás
2026.10.20, 14:24
Frissítve: 2026.10.20, 15:03
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A 2027-es költségvetésben a rezsicsökkentés fenntartására és a lakások korszerűsítésére is jelentős összeget szán a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint 1165 milliárd forint jut a rezsicsökkentésre, miközben egy új programmal 120 ezer magyar család energiaszámláját mérsékelnék 2030-ig.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterenergia rezsicsökkentés
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint 1165 milliárd forintot különítenek el a rezsicsökkentésre a 2027-es költségvetésben / Fotó: AFP

„Mi a magyar embereket választjuk. Bármit is állít a Fidesz, a számok egyértelműek” – jelentette ki a Kapitány István a Faceboora feltöltött videójában, amelyben a a jövő évi büdzsé lakossági intézkedéseit ismertette.

A miniszter szerint a rezsicsökkentés fenntartására 1165 milliárd forintot szán a kormány a 2027-es költségvetésben, emellett pedig otthonkorszerűsítési programot is indítana. 

A tárcavezető hozzátette, hogy a rezsicsökkentést a romló európai uniós energiapiaci körülmények között is fenn kívánják tartani.

A videóban egy új otthonkorszerűsítési programot is bejelentett. Ennek célja, hogy 2030-ig 120 ezer magyar családnak segítsen csökkenteni a rezsiszámláját. A lakások korszerűsítése a háztartások energiaköltségeinek mérséklése mellett a magyar építőiparnak is új megrendeléseket hozhat, ami a munkahelyteremtést is segítheti.

Kapitány István: fenntartjuk a rezsicsökkentést

A miniszter a költségvetés egészének céljairól is beszélt. Azt mondta, a gazdaság fejlődésének eredményeit a magyar embereknek is érezniük kell a mindennapokban. A kormány ezért a családok megélhetésére, jólétére, otthonaik felújítására és a gazdaság élénkítésére fordítaná a költségvetési forrásokat, nem pedig az oligarchák gazdagítására.

Kapitány István azt ígérte, hogy ezek a programok is a 2027-es költségvetés részei lesznek. Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter kedden további részleteket ismertetett a jövő évi büdzséről, amelyet a kormány az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevez. A kabinet 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal számol 2027-ben.

A bemutatott tervekben a lakossági támogatások mellett adóváltozások, béremelések és a kiadások átalakítása is szerepel. A kormány szerint a költségvetési mozgástér megteremtéséhez a pazarló kiadások visszafogására is szükség van.

Orbán Viktor keményen bírálta a költségvetést

A volt miniszterelnök a Facebookon baloldalinak nevezte a 2027-es költségvetést, és azt állította, hogy az véget vet a munkaalapú gazdaság korszakának. Bírálta a vállalkozásokat érintő változásokat, valamint a családtámogatási és otthonteremtési intézkedéseket is.

Orbán Viktor a 14. havi nyugdíj következő részének elmaradását szintén kifogásolta, a rezsicsökkentésről azonban úgy fogalmazott, hogy az fennmaradhat. A volt kormányfő szerint a költségvetés elhibázott gazdaságpolitikát képvisel, amelynek végén mindenki rosszul járhat.

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Élesen bírálta a Tisza-kormány költségvetését a volt miniszterelnök, aki szerint a gazdaságpolitikai változások a munkahelyeket és a családok támogatását is veszélyeztetik. Orbán Viktor a 14. havi nyugdíj következő részének elmaradását is kifogásolta, és arra figyelmeztetett, hogy szerinte végül mindenki rosszul jár.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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