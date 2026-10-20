Kapitány István most jelentette be: döntöttek a rezsicsökkentésről, így fog kinézni 2027-ben – "A számok egyértelműek"

A 2027-es költségvetésben a rezsicsökkentés fenntartására és a lakások korszerűsítésére is jelentős összeget szán a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint 1165 milliárd forint jut a rezsicsökkentésre, miközben egy új programmal 120 ezer magyar család energiaszámláját mérsékelnék 2030-ig.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint 1165 milliárd forintot különítenek el a rezsicsökkentésre a 2027-es költségvetésben / Fotó: AFP

„Mi a magyar embereket választjuk. Bármit is állít a Fidesz, a számok egyértelműek” – jelentette ki a Kapitány István a Faceboora feltöltött videójában, amelyben a a jövő évi büdzsé lakossági intézkedéseit ismertette.

A miniszter szerint a rezsicsökkentés fenntartására 1165 milliárd forintot szán a kormány a 2027-es költségvetésben, emellett pedig otthonkorszerűsítési programot is indítana.

A tárcavezető hozzátette, hogy a rezsicsökkentést a romló európai uniós energiapiaci körülmények között is fenn kívánják tartani.

A videóban egy új otthonkorszerűsítési programot is bejelentett. Ennek célja, hogy 2030-ig 120 ezer magyar családnak segítsen csökkenteni a rezsiszámláját. A lakások korszerűsítése a háztartások energiaköltségeinek mérséklése mellett a magyar építőiparnak is új megrendeléseket hozhat, ami a munkahelyteremtést is segítheti.

Kapitány István: fenntartjuk a rezsicsökkentést

A miniszter a költségvetés egészének céljairól is beszélt. Azt mondta, a gazdaság fejlődésének eredményeit a magyar embereknek is érezniük kell a mindennapokban. A kormány ezért a családok megélhetésére, jólétére, otthonaik felújítására és a gazdaság élénkítésére fordítaná a költségvetési forrásokat, nem pedig az oligarchák gazdagítására.

Kapitány István azt ígérte, hogy ezek a programok is a 2027-es költségvetés részei lesznek. Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter kedden további részleteket ismertetett a jövő évi büdzséről, amelyet a kormány az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevez. A kabinet 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal számol 2027-ben.

A bemutatott tervekben a lakossági támogatások mellett adóváltozások, béremelések és a kiadások átalakítása is szerepel. A kormány szerint a költségvetési mozgástér megteremtéséhez a pazarló kiadások visszafogására is szükség van.