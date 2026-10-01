Robbanás történt egy nagy magyar üzemben: lángok csaptak fel, tűzoltók érkeztek a helyszínre

Porrobbanás történt a Falco szombathelyi üzemében, ahol a robbanást követően lángok is felcsaptak. A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és eloltották a tüzet – írta a vaol.hu.

A tűzoltók gyorsan a helyszínre értek a porrobbanás után / Fotó: VAOL

A lap információi szerint az esetben senki nem sérült meg. Egyelőre arról nem közöltek részleteket, hogy pontosan mi okozta a porrobbanást, illetve keletkezett-e jelentősebb anyagi kár az üzemben.

A VAOL azt is felidézte, hogy a szombathelyi Falcónál korábban már okozott problémát porrobbanás. A mostani esetnél a tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat. További részleteket egyelőre nem közöltek az incidensről.

Mi az a porrobbanás?

Porrobbanás akkor alakulhat ki, amikor nagy koncentrációban éghető, finom por kerül a levegőbe, majd azt valamilyen gyújtóforrás belobbantja. Faipari üzemekben a fapor és a fűrészpor is jelenthet ilyen veszélyt: a levegőben lebegő apró részecskék rendkívül gyors égése hirtelen nyomásnövekedést, vagyis robbanást idézhet elő.

Szegeden is robbanások ráztak meg egy üzemet

Szinte a szombathelyi esettel egy időben Szegeden is komoly ipari tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A Medikémia Zrt. Zsámbok-Réti sori telephelyén egy üzemcsarnok gyulladt ki, a helyszínről pedig több robbanást is lehetett hallani. A lángok az egész csarnokra átterjedtek, a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy ember megsérült. Fontos ugyanakkor, hogy a szegedi esetet nem porrobbanásként azonosították, így a két incidens között egyelőre nincs ismert összefüggés.