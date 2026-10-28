A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben, és speciális szabályok vonatkoznak majd rá: tilos lesz alkoholos befolyásoltság esetén rollert használni, tilos lesz második személyt szállítani rajta – jelentette be Magyar Péter Facebook-oldalán. A változások a járdahasználatot és a megengedett sebességet is érintik, a végleges rendelet előtt azonban még egyszer kikérik a lakosság véleményét.

Rollerek: módosítaná a kormány a KRESZ-t, durva szigorítások jönnek – kiderült, melyik rollerhez kell majd jogosítvány és bukósisak / Fotó: Mehes Daniel

Új szabályokat vezetne be a kormány az elektromos rollerek használatára – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közlése szerint a döntést széles körű szakmai egyeztetés és több mint 300 ezer ember véleményének megismerése előzte meg. A kormány célja, hogy az elektromos rollerek önálló járműkategóriaként jelenjenek meg a KRESZ-ben, és a használatukra egyértelmű, a teljesítményükhöz igazodó előírások vonatkozzanak.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a rendelet még nem végleges: kihirdetése előtt újabb társadalmi egyeztetést tartanak, így a tervezett szabályokról ismét elmondhatják véleményüket az érintettek.

Két kategóriába sorolnák az elektromos rollereket

A kormány javaslata különbséget tesz a kis és nagy teljesítményű elektromos rollerek között.

Kis teljesítményű rollernek az a jármű minősülne, amely legfeljebb 25 kilométer/órás sebességre képes. Az ilyen eszközöket 14 éves kortól lehetne használni, a 18 év alattiaknak pedig kötelezővé válna a fejvédő viselése.

Nagy teljesítményű motoros rollernek számítana minden olyan eszköz, amelynek legnagyobb sebessége meghaladja a 25 kilométer/órát. Ezek használatát már 16 éves kortól engedélyeznék, de legalább AM kategóriás, vagyis a segédmotoros kerékpárokhoz szükséges jogosítványhoz kötnék. A bukósisak viselése életkortól függetlenül minden használó számára kötelező lenne. A nagy teljesítményű rollerek megengedett legnagyobb sebességét 40 kilométer/órában határoznák meg.

A bérelhető elektromos rollerekre külön korlátozás vonatkozna: ezek legfeljebb 20 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnének.