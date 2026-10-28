Rollerek: módosítaná a kormány a KRESZ-t, durva szigorítások jönnek – kiderült, melyik rollerhez kell majd jogosítvány és bukósisak
A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben, és speciális szabályok vonatkoznak majd rá: tilos lesz alkoholos befolyásoltság esetén rollert használni, tilos lesz második személyt szállítani rajta – jelentette be Magyar Péter Facebook-oldalán. A változások a járdahasználatot és a megengedett sebességet is érintik, a végleges rendelet előtt azonban még egyszer kikérik a lakosság véleményét.
Új szabályokat vezetne be a kormány az elektromos rollerek használatára – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közlése szerint a döntést széles körű szakmai egyeztetés és több mint 300 ezer ember véleményének megismerése előzte meg. A kormány célja, hogy az elektromos rollerek önálló járműkategóriaként jelenjenek meg a KRESZ-ben, és a használatukra egyértelmű, a teljesítményükhöz igazodó előírások vonatkozzanak.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a rendelet még nem végleges: kihirdetése előtt újabb társadalmi egyeztetést tartanak, így a tervezett szabályokról ismét elmondhatják véleményüket az érintettek.
Két kategóriába sorolnák az elektromos rollereket
A kormány javaslata különbséget tesz a kis és nagy teljesítményű elektromos rollerek között.
- Kis teljesítményű rollernek az a jármű minősülne, amely legfeljebb 25 kilométer/órás sebességre képes. Az ilyen eszközöket 14 éves kortól lehetne használni, a 18 év alattiaknak pedig kötelezővé válna a fejvédő viselése.
- Nagy teljesítményű motoros rollernek számítana minden olyan eszköz, amelynek legnagyobb sebessége meghaladja a 25 kilométer/órát. Ezek használatát már 16 éves kortól engedélyeznék, de legalább AM kategóriás, vagyis a segédmotoros kerékpárokhoz szükséges jogosítványhoz kötnék. A bukósisak viselése életkortól függetlenül minden használó számára kötelező lenne. A nagy teljesítményű rollerek megengedett legnagyobb sebességét 40 kilométer/órában határoznák meg.
A bérelhető elektromos rollerekre külön korlátozás vonatkozna: ezek legfeljebb 20 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnének.
A járdahasználatot is szigorítják, utast sem lehet majd szállítani
A tervezet a rollerek közlekedésének helyét is szabályozná. A nagy teljesítményű elektromos rollerekkel minden esetben tilos lenne a járdán közlekedni. A kisebb teljesítményű eszközöknél is csak akkor engedélyeznék a járdahasználatot, ha nincs más megfelelő közlekedési lehetőség, például kerékpárút.
A kormány két további általános tilalmat is bevezetne.
Az elektromos rollereket alkoholos befolyásoltság alatt nem lehetne használni,
és tilos lenne rajtuk második személyt szállítani. Ezek az előírások mindkét teljesítménykategóriára vonatkoznának.
Több mint 300 ezren mondtak véleményt az új szabályokról
Magyar Péter a szigorítás szükségességét az elektromos rollerek gyors elterjedésével és a balesetek számának növekedésével indokolta. A miniszterelnök szerint az elmúlt években az elektromos rollerek mindennapos közlekedési eszközzé váltak Magyarországon, miközben a hatályos szabályozás nem kezeli őket önálló járműkategóriaként.
A kormányfő külön kitért a fiatalok körében előforduló súlyos balesetekre. Elmondása szerint
a sürgősségi osztályokon dolgozó orvosok rendszeresen találkoznak rollerezés közben megsérült tizenévesekkel, akik közül többen maradandó sérüléseket szenvednek.
A kormány ezért nyáron társadalmi párbeszédet indított a közlekedésbiztonságról, amelynek egyik központi kérdése az elektromos rollerek szabályozása volt.
Magyar Péter közlése szerint kevesebb mint két hónap alatt több mint 300 ezren mondták el véleményüket. Emellett reprezentatív közvélemény-kutatást is készítettek, szakemberekkel egyeztettek, és áttekintették más európai országok szabályozását.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány nem az elektromos rollerek használatának ellehetetlenítésére törekszik. Elismerte, hogy ezek az eszközök hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tehetik a közlekedést, de szerinte a használatukat egyértelmű biztonsági feltételekhez kell kötni.