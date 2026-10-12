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A Roszatom szisztematikus lejáratásáról beszélnek: már nyugati cégekről megy a találgatás, rendelésre szállítják a cikkeket –„méltóképpen értékelni fogják von der Leyen lobbiját"

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Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az Európai Bizottság vezetése áll a Paks II. atomerőmű elleni információs kampány mögött. A szolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen Magyar Pétert is rá akarja venni a Roszatom kiszorítására.
VG
2026.10.12, 18:10
Frissítve: 2026.10.12, 18:11
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Az Európai Bizottság vezetését vádolja a Paks II. atomerőmű elleni lejárató kampány megszervezésével az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR). Az orosz hírszerzés szerint Brüsszel azt akarja elérni, hogy Magyar Péter kormánya feladja a Roszatommal folytatott együttműködést, és egy nyugati vállalat vegye át az orosz állami cég helyét.

Paks II., paksi atomerőmű, építkezés roszatom
Az Európai Bizottság elnökének tulajdonítja a Roszatom magyarországi kiszorításának tervét az orosz Külső Hírszerző Szolgálat / Fotó: AFP /  AFP

Az Európai Bizottság vezetését vádolja a Paks II. atomerőmű elleni lejárató kampány megszervezésével az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR). A hétfőn kiadott közlemény szerint a kampány célja, hogy 

a Tisza-kormány feladja az orosz Roszatommal folytatott békés célú atomenergia-együttműködést, és a magyarországi beruházásban egy nyugati vállalat váltsa fel az orosz állami céget.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség által ismertetett közlemény szerint az információs kampány fő szócsöve a Politico Europe, amelyet az SZVR „a Brüsszel által ellenőrzött” lapként jellemzett. A szolgálat állítása szerint Ben Makuch újságírót szemelték ki „fő provokátornak”. A közlemény nem mutat be olyan bizonyítékokat, amelyek alátámasztanák a Brüsszelnek tulajdonított kampány megszervezését.

Az orosz hírszerzés szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyértelmű utasítást adott munkatársainak.

Ursula von der Leyen egyértelműen megfogalmazta stábja számára azt a feladatot, hogy rákényszerítse Magyar Péter kormányát az Oroszországgal folytatott békés célú atomenergia-együttműködés feladására

– áll a közleményben.

Az SZVR azt állítja, hogy az bizottsági elnök a Roszatom magyarországi eltávolításával és egy nyugati vállalat helyzetbe hozásával saját érdekeit is szolgálná. A szolgálat szerint az uniós vezetés figyelmen kívül hagyja a magyarok érdekeit, és olyan választás elé állítja az országot, amelyben vagy enged a szerinte Brüsszelből gerjesztett „információs felhajtásnak”, vagy kiáll saját energiaellátási érdekei mellett.

A közlemény a nyugati atomenergetikai vállalatok versenyképességét is kétségbe vonta. Az SZVR szerint „az eurobürokraták nyíltan elismerték, hogy az európai gyártók képtelenek tisztességesen versenyezni a Roszatommal a nukleáris energiapiacon”. Ebből a szolgálat azt a következtetést vonja le, hogy a Paks II. bármilyen más konstrukcióban kevésbé lenne hatékony és biztonságos. Ez az orosz hírszerzés állítása, nem független műszaki értékelés.

Ezért veszélyes játék, amit Magyar Péter Paks 2-vel űz: a Roszatomnak adott igazat a finnekkel szemben a választottbíróság

Kisebb győzelmet aratott a Roszatom a finnországi projektjének meghiúsulása után. Szombaton jelent az ítélet, amelyről az orosz vállalat úgy nyilatkozott, hogy a finn Fennovoima jogellenesen szüntette meg a tervezett észak-finnországi erőmű építésére vonatkozó szerződést 2022-ben. A per magyar szempontból is figyelmet érdemel, bár a magyar kormány támogatja a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását, Paks 2 beruházás sorsa egyelőre bizonytalan. Magyar Péter is többször fenntartásait fejezte ki, a döntés a beruházás folytatásáról év végéig születik meg.

A vita közvetlen magyarországi tétje, hogy a Magyar Péter vezette kormány folytatja-e a beruházást a jelenlegi feltételekkel. A miniszterelnök korábban kétségeket fogalmazott meg a Roszatom szerződéses teljesítésével kapcsolatban, és jelezte, hogy a projektet teljes körűen átvilágítják. A kormányfő szerint az eredeti határidők már nem tarthatók, a költségek pedig akár az eredeti összeg duplájára is emelkedhetnek.

A Roszatom ezzel szemben azt állítja, hogy a munka felgyorsult, és a vállalat tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett ütemtervhez. Alekszej Lihacsov, az orosz vállalat vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy készek válaszolni az új magyar vezetés kérdéseire. A magyar kormány és az orosz vállalat között ugyanakkor továbbra is kérdés, miként rendezik a beruházás előrehaladásával, a költségekkel és a szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos vitákat.

A Roszatom beszállítója körül is vita alakult ki

A Paks II. körüli nemzetközi vitában a Politico korábban az orosz kivitelező egyik alvállalkozójának ügyét is feldolgozta. A portál az Orgenergosztroj nevű orosz vállalat körüli problémákról írt, és olyan dokumentumokra hivatkozott, amelyek szerint a cég jelentős előleget kapott, miközben magyar alvállalkozóknak is tartozott. A Roszatom erre úgy reagált, hogy a hivatkozott dokumentumok elavultak, a felmerült problémákat pedig már rendezték.

A Roszatom és a finn Fennovoima közötti jogvita szintén ráirányította a figyelmet az orosz vállalat külföldi beruházásaira. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választottbírósága a Roszatom közlése szerint jogellenesnek minősítette a finn fél 2022-es szerződésbontását a tervezett Hanhikivi-1 atomerőmű ügyében. A finn projekt meghiúsulása és a paksi beruházás körüli bizonytalanság egyaránt azt mutatja, hogy az orosz atomenergetikai vállalat európai szerepvállalása nem csupán műszaki, hanem politikai és szerződéses viták tárgya is.

Politico: mások előtt bevédte a Paks II beruházás egyik orosz beszállítóját a Roszatom, de a kulisszák mögött a szakítás volt terítéken – ismét ízekre szedték az erőműépítést Brüsszelben

Rábukkant a Paks II egyik orosz beszállítója körüli, múlt évi, zavaros történet részleteire a Politico. A megbízó Roszatom szerint már minden rendben, de a társaság többet nem akar mondani, ahogyan az érintett beszállító sem.

 

Energiaválság

Energiaválság
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