Ez most már biztos: visszatért Magyarországra a ruházati lánc, szemtelenül a Primark gigaboltja közelében nyitott új üzletet – de van egy nagy csavar

Újabb üzlettel bővült az Orsay magyarországi hálózata: a női divatmárka a budapesti Arena Mallban nyitott boltot. A bevásárlóközpont közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint ruházati lánc üzlete már fogadja a vásárlókat.

A képen az Orsay ruházati lánc egyik üzlete (illusztráció)

Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Ruházati láncok háborúja? Az Orsay a Primark gigaboltjának plázáját választotta

A helyszín különösen érdekes, hiszen az Arena Mallban működik a Primark magyarországi üzlete is, amelynek korábbi megnyitását jelentős érdeklődés kísérte. Az Orsay így egy olyan bevásárlóközpontban próbálhatja erősíteni a pozícióját, ahol a nemzetközi divatkereskedelem két eltérő üzleti modellje találkozik.

Az új bolt ugyanakkor önmagában még nem jelent országos terjeszkedést. A márka a Covid-19 járvány utáni, 2022-es kivonulása után fokozatosan tért vissza a magyar fizikai kiskereskedelembe, és egyelőre nem ismert, hogy további üzletnyitásokat tervez-e, illetve milyen ütemben bővítené a hálózatát.

A jelenlegi magyarországi üzletek között az Arena Mall mellett

a budapesti Pólus Centerben, valamint

Békéscsabán, a Csaba Centerben működő boltok szerepelnek.

A márka 2024-ben a Duna Plaza bevásárlóközpontban is újranyitott, ezzel jelezve, hogy nem mondott le teljesen a hazai hagyományos kiskereskedelmi jelenlétről. Csakhogy ekkor már egészen más volt a márka mögötti háttér, köszönhetően a koronvírus-világjárvány hatásainak.

A Covid-járvány miatt vonult ki a magyar piacról az Orsay

Az Orsay korábban jóval nagyobb hálózattal volt jelen Magyarországon: a márka fénykorában 33 üzletet működtetett az országban. A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek azonban súlyosan érintették a vállalatot, amely 2022 nyarán bezárta magyarországi üzleteit, és kivonult a fizikai kiskereskedelmi piacról.

A háttérben nem kizárólag a magyarországi működés nehézségei álltak. A nemzetközi vállalat is komoly pénzügyi problémákkal küzdött: az Orsay GmbH 2022 elején fizetésképtelenségi eljárásba került, miközben a járvány, a megváltozott vásárlási szokások és a gazdasági bizonytalanság a divatkereskedelmet is nyomás alá helyezte.

A védjegyeket és a kapcsolódó szellemi tulajdont 2022-ben a Gordon Brothers befektetési és szerkezetátalakítási vállalat szerezte meg, majd még ugyanabban az évben továbbadta a márkát egy cseh magánbefektetőnek.

Az Orsay International keretében folytatódott a márka újjászervezése, immár a korábbi üzlethálózat teljes újjáépítése helyett az online értékesítésre és az új piaci lehetőségekre is támaszkodva.