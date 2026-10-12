Ez most már biztos: visszatért Magyarországra a ruházati lánc, szemtelenül a Primark gigaboltja közelében nyitott új üzletet – de van egy nagy csavar
Újabb üzlettel bővült az Orsay magyarországi hálózata: a női divatmárka a budapesti Arena Mallban nyitott boltot. A bevásárlóközpont közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint ruházati lánc üzlete már fogadja a vásárlókat.
Ruházati láncok háborúja? Az Orsay a Primark gigaboltjának plázáját választotta
A helyszín különösen érdekes, hiszen az Arena Mallban működik a Primark magyarországi üzlete is, amelynek korábbi megnyitását jelentős érdeklődés kísérte. Az Orsay így egy olyan bevásárlóközpontban próbálhatja erősíteni a pozícióját, ahol a nemzetközi divatkereskedelem két eltérő üzleti modellje találkozik.
Az új bolt ugyanakkor önmagában még nem jelent országos terjeszkedést. A márka a Covid-19 járvány utáni, 2022-es kivonulása után fokozatosan tért vissza a magyar fizikai kiskereskedelembe, és egyelőre nem ismert, hogy további üzletnyitásokat tervez-e, illetve milyen ütemben bővítené a hálózatát.
A jelenlegi magyarországi üzletek között az Arena Mall mellett
- a budapesti Pólus Centerben, valamint
- Békéscsabán, a Csaba Centerben működő boltok szerepelnek.
A márka 2024-ben a Duna Plaza bevásárlóközpontban is újranyitott, ezzel jelezve, hogy nem mondott le teljesen a hazai hagyományos kiskereskedelmi jelenlétről. Csakhogy ekkor már egészen más volt a márka mögötti háttér, köszönhetően a koronvírus-világjárvány hatásainak.
A Covid-járvány miatt vonult ki a magyar piacról az Orsay
Az Orsay korábban jóval nagyobb hálózattal volt jelen Magyarországon: a márka fénykorában 33 üzletet működtetett az országban. A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek azonban súlyosan érintették a vállalatot, amely 2022 nyarán bezárta magyarországi üzleteit, és kivonult a fizikai kiskereskedelmi piacról.
A háttérben nem kizárólag a magyarországi működés nehézségei álltak. A nemzetközi vállalat is komoly pénzügyi problémákkal küzdött: az Orsay GmbH 2022 elején fizetésképtelenségi eljárásba került, miközben a járvány, a megváltozott vásárlási szokások és a gazdasági bizonytalanság a divatkereskedelmet is nyomás alá helyezte.
A védjegyeket és a kapcsolódó szellemi tulajdont 2022-ben a Gordon Brothers befektetési és szerkezetátalakítási vállalat szerezte meg, majd még ugyanabban az évben továbbadta a márkát egy cseh magánbefektetőnek.
Az Orsay International keretében folytatódott a márka újjászervezése, immár a korábbi üzlethálózat teljes újjáépítése helyett az online értékesítésre és az új piaci lehetőségekre is támaszkodva.
Nőtt az árbevétel, de a veszteség is jelentősen megugrott
A magyarországi visszatérés előkészítéseként 2023 októberében megalapították az Orsay Hungary Kft.-t. A társaság a korábbi magyar üzemeltető, az MDO Kereskedelmi Kft. megszűnése után vette át a hazai márkajelenlét újjáépítésének feladatát.
A vállalat pénzügyi adatai vegyes képet mutatnak.
Az Orsay Hungary Kft. nettó árbevétele 2025-ben 287,9 millió forintra emelkedett az előző évi 233,4 millió forintról, ami mintegy 23,4 százalékos növekedésnek felel meg.
A forgalom bővülése azonban nem járt együtt a jövedelmezőség javulásával. A társaság adózott vesztesége a 2024-es 31 millió forintról 2025-ben 130,5 millió forintra nőtt.
A költségek alakulása magyarázza a romló eredményt: az anyagjellegű ráfordítások 321 millió forintra, a személyi jellegű kiadások pedig 98,3 millió forintra emelkedtek. Ezek önmagukban is meghaladták a vállalat teljes nettó árbevételét, így a forgalom növekedése ellenére jelentős veszteség keletkezett.
A számok alapján a magyarországi üzletépítés egyelőre nem tekinthető bizonyítottan nyereséges növekedési történetnek. Fontos ugyanakkor, hogy egyetlen vállalat éves beszámolójából nem lehet közvetlenül következtetni az egyes üzletek teljesítményére, és a költségek a hálózatépítéshez kapcsolódó tételeket is tartalmazhatnak.
Az Orsay magyarországi jelenléte nem kizárólag a fizikai üzletekre épül. A hivatalos magyar webshopot, az orsay.hu oldalt egy csehországi, prágai székhelyű vállalat, az O-global s.r.o. üzemelteti.
Van még növekedési lehetőség a magyar ruházati piacon?
Az Orsay 1975-ben alapított, női divatra szakosodott márka, amely a legnagyobb kiterjedésű időszakában több mint 700 üzlettel rendelkezett világszerte. A nemzetközi hálózat visszaépítése azonban a korábbi fizetésképtelenség után már más üzleti környezetben zajlik.
A magyarországi ruházati kiskereskedelem továbbra is jelentős piacot jelent a nemzetközi láncok számára. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a textil- és ruházati cikkek kiskereskedelmi forgalma 2024-ben 907,8 milliárd forintra emelkedett a 2023-as 853,2 milliárd forintról. Ez mintegy 6,4 százalékos nominális növekedésnek felel meg, amelyben az árváltozások hatása is megjelenik.
Az Orsay számára a visszatérés lehetőséget jelenthet arra, hogy a korábbi márkaismertségére építve ismét vásárlókat szerezzen Magyarországon.
Az újabb üzletnyitás azonban még nem bizonyítja, hogy a vállalat a korábbi hálózatát is képes lesz visszaépíteni.
A következő időszakban az lesz a döntő kérdés, hogy a növekvő árbevétel mellett sikerül-e mérsékelni a költségeket és javítani a jövedelmezőséget. Egyelőre az Arena Mall új üzlete a márka óvatos magyarországi visszatérésének újabb állomásaként, s nem pedig egy nagyszabású terjeszkedési program lépéseként értékelhető.