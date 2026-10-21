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Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette: laktanyafejlesztési programot indít a kormány

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Négy laktanya felújításáról döntött a honvédelmi miniszter, azt is elárulta, melyik laktanyákat újítják fel. Ruszin-Szendi Romulusz szerint idén mintegy 200 fejlesztési projekt indult el.
VG
2026.10.21, 17:57
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„A jövő évben felújítják a hajdúhadházi, a debreceni, a tatai és a szolnoki laktanyát, valamint a nyírteleki katonai objektumot” – jelentette be a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter / Fotó: Kalocsai Richard / Hajdú-Bihari Napló

A tárcavezető azt is hozzátette, hogy idén mintegy 200 fejlesztési projekt indult el, a munkát pedig 2027-ben is folytatják.

A rendelkezésre álló források egy részét a jövőben is a Magyar Honvédség működési feltételeinek javítására, az infrastruktúra fejlesztésére és a katonák mindennapi szolgálatának támogatására összpontosítják majd a miniszter tájékoztatása szerint.

„Olyan honvédséget építünk, amelyben a korszerű infrastruktúra és a szolgálat méltó feltételei egyaránt kiemelt figyelmet kapnak” – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.

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Európa egyik legmodernebb hadiipari üzeme épült meg Várpalotán. Ruszin-Szendi Romulusz azonban szeptemberben arról beszélt, hogy valami nincs rendben a lőszergyárral.

A tárcavezető hozzátette, hogy ez már nem egy tervrajz, nem egy távoli ígéret, hanem egy működő magyar védelmiipari kapacitás. A modern honvédséghez modern eszközök kellenek, és ezekhez megfelelő mennyiségű, korszerű lőszer is. Várpalotán pedig egy olyan gyártókapacitás épült ki, amely a Magyar Honvédség ellátásában stratégiai jelentőségű, és amely hosszú távon is erősíti hazánk önállóságát és biztonságát.

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Ruszin-Szendi Romulusz
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