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Hivatalos, eladják a nagy magyarországi gyógyszergyárat: a németek veszik meg, pontosan elmondták, mi vár a 400 dolgozóra – negyven év után váltanak a franciák

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A miskolci üzem két másik gyártóhellyel együtt átkerül a német Cheplapharmhoz. A Sanofi tájékoztatta a munkavállalókat is arról, hogy m várható. Az új tulajdonos régóta forgalomban lévő gyógyszereket is megszerzett.
VG
2026.10.01, 06:31
Frissítve: 2026.10.01, 06:41

A Sanofi miskolci üzeme két másik gyártóhellyel és húsz, régóta forgalomban lévő gyógyszerrel együtt átkerül a német Cheplapharmhoz. A francia gyógyszeripari vállalat erről szeptember 14-én kiadott hivatalos sajtóközleményében számolt be. Azonban miskolci gyár értékesítéséről azonban már napokkal korábban megjelentek az első információk – idézte fel a Boon.hu Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírportál.

gyár, Sanofi
Több száz dolgozót érint a Sanofi miskolci gyárának eladása / Fotó: AFP

A Sanofi sajtóközleménye már a megállapodás részleteit is ismertette. A stratégiai partnerség részeként három gyártóhely kerül a Cheplapharmhoz. A magyarországi Csanyikvölgy mellett a szingapúri Jurong és a franciaországi Ploërmel. A miskolci telephelyen a vállalat közleménye szerint mintegy 400-an dolgoznak. A kommüniké szerin nem gyárbezárásról és nem leépítésről van szó. Az érintett dolgozók a jelenlegi foglalkoztatási feltételek és kollektív megállapodások fenntartásával folytatják munkájukat. A Sanofi és a Cheplapharm az átállást közösen készíti elő annak érdekében, hogy a gyártás és a gyógyszerellátás folyamatos maradjon.

Gyárakat és gyógyszereket is vesznek

A tranzakció egyik meghatározó elemét képezi a Lovenox, illetve Clexane néven forgalmazott véralvadásgátló gyógyszer, amelynek hatóanyaga az enoxaparin. A készítmény előállításában pedig fontos szerepet tölt be a csanyikvölgyi gyár.

Az ActuLabo információi szerint a miskolci üzem injekciós készítményekre és a heparin előretöltött fecskendőkbe történő kiszerelésére szakosodott, éves kapacitása elérheti a 365 millió egységet. A Sanofi egy 2024-es vállalati kiadványa szerint a telephelyen évente több mint 200 millió injekciós egységet gyártottak, amelyek mintegy 60 országba jutottak el. A gyártás kezdete óta pedig már milliárdos nagyságrendben készültek véralvadásgátló fecskendők Csanyikvölgyben.

A megyei lap értesülései szerint az értékesítés hátterében a Lovenox piaci helyzetének változása is áll. A készítmény 2024-ben mintegy 822 millió eurós forgalmat hozott a Sanofinak, ez azonban 14,4 százalékos visszaesést jelentett az előző évhez képest.

A megállapodás nem egyszerű gyáreladás. A Cheplapharm húsz, régóta piacon lévő gyógyszert és három gyártóhelyet vesz át a Sanofitól, a francia gyógyszercég pedig 26,4 százalékos tulajdonrészt szerez a Cheplapharmban. A két vállalat kapcsolata sem új, 2014 óta működnek együtt.

A Cheplapharm nem klasszikus generikus gyógyszergyártó. A németországi központú, családi tulajdonban lévő vállalat régóta piacon lévő originális gyógyszerek átvételére és továbbvitelére szakosodott. A vállalat az átvett telephelyek működésének folytatásával és fejlesztésével számol, külön hangsúlyozva az ott felhalmozott szakértelmet és speciális gyártókapacitást.

Erre számíthatnak a Sanofi-dolgozók a gyáreladás miatt

A gyógyszerportfólió kereskedelmi átadása 2027 első negyedévében kezdődik, ezt követi a gyártóhelyek átadása. A teljes tranzakció lezárását 2027 harmadik negyedévére várják. A vállalat erről szeptember 14-én először a munkavállalói érdekképviseleteket, majd még ugyanazon a napon a dolgozókat is tájékoztatta – írta a Boon.hu.

A munkavállalók szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy mindenki átkerül-e az új tulajdonoshoz, és mi lesz a bérekkel, illetve a juttatásokkal. Ennek kapcsán kiemelték, hogy minden saját állományú munkavállaló folytatja munkáját jogfolytonossággal (a Sanofinál megszerzett szolgálati idő elismerésével), hároméves foglalkoztatási garanciával. Az új cég a csanyikvölgyi befektetést hosszú távra tervezi, így az egyes munkakörök, funkciók is alkalmazkodnak majd a vállalat jövőbeli kapacitási terveihez.

A bér és a Kollektív Szerződésben rögzített egyéb juttatások is automatikusan átkerülek az új Munkáltatóhoz, ezekre is kiterjed a hároméves foglalkoztatási garancia.

A miskolci üzem vezetéséről és szervezeti felépítéséről még nem minden részlet végleges, a Sanofi szerint azonban a tulajdonosváltás miatt nem terveznek elbocsátást vagy átszervezést.

„A partnerség következtében az érintett gyártótelephelyeken (a francia és szingapúri telephelyeket is beleértve) nem lesz elbocsátás vagy átszervezés. A részleteket a következő hónapokban fogja a Sanofi és a Cheplapharm kidolgozni a szervezeti struktúrákról, de ezt is a hároméves foglalkoztatási garancia figyelembevételével teszik majd” – hangsúlyozta a vállalat közleménye.

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