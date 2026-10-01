Hivatalos, eladják a nagy magyarországi gyógyszergyárat: a németek veszik meg, pontosan elmondták, mi vár a 400 dolgozóra – negyven év után váltanak a franciák

A Sanofi miskolci üzeme két másik gyártóhellyel és húsz, régóta forgalomban lévő gyógyszerrel együtt átkerül a német Cheplapharmhoz. A francia gyógyszeripari vállalat erről szeptember 14-én kiadott hivatalos sajtóközleményében számolt be. Azonban miskolci gyár értékesítéséről azonban már napokkal korábban megjelentek az első információk – idézte fel a Boon.hu Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírportál.

Több száz dolgozót érint a Sanofi miskolci gyárának eladása / Fotó: AFP

A Sanofi sajtóközleménye már a megállapodás részleteit is ismertette. A stratégiai partnerség részeként három gyártóhely kerül a Cheplapharmhoz. A magyarországi Csanyikvölgy mellett a szingapúri Jurong és a franciaországi Ploërmel. A miskolci telephelyen a vállalat közleménye szerint mintegy 400-an dolgoznak. A kommüniké szerin nem gyárbezárásról és nem leépítésről van szó. Az érintett dolgozók a jelenlegi foglalkoztatási feltételek és kollektív megállapodások fenntartásával folytatják munkájukat. A Sanofi és a Cheplapharm az átállást közösen készíti elő annak érdekében, hogy a gyártás és a gyógyszerellátás folyamatos maradjon.

Gyárakat és gyógyszereket is vesznek

A tranzakció egyik meghatározó elemét képezi a Lovenox, illetve Clexane néven forgalmazott véralvadásgátló gyógyszer, amelynek hatóanyaga az enoxaparin. A készítmény előállításában pedig fontos szerepet tölt be a csanyikvölgyi gyár.

Az ActuLabo információi szerint a miskolci üzem injekciós készítményekre és a heparin előretöltött fecskendőkbe történő kiszerelésére szakosodott, éves kapacitása elérheti a 365 millió egységet. A Sanofi egy 2024-es vállalati kiadványa szerint a telephelyen évente több mint 200 millió injekciós egységet gyártottak, amelyek mintegy 60 országba jutottak el. A gyártás kezdete óta pedig már milliárdos nagyságrendben készültek véralvadásgátló fecskendők Csanyikvölgyben.

A megyei lap értesülései szerint az értékesítés hátterében a Lovenox piaci helyzetének változása is áll. A készítmény 2024-ben mintegy 822 millió eurós forgalmat hozott a Sanofinak, ez azonban 14,4 százalékos visszaesést jelentett az előző évhez képest.