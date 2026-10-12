Magyarázza bizonyítványát a debreceni akkumulátoripari vállalat: kiderült, miért tévedtek hatalmasat a talajvízvizsgálatban – elképzelni is nehéz, hogyan csúszott be ilyen hiba

Új magyarázatot adott a Semcorp arra, miért mutattak a márciusi vizsgálatok rendkívül magas fémkoncentrációt a debreceni akkumulátoripari üzem környezetében. A vállalat szerint utólag kiderült, hogy a laboratóriumi eredmények nem azt a mutatót tartalmazták, mely alapján a talajvíz fémszennyezettségét meg lehet ítélni: az oldott fémek helyett a teljes mintában található összes fémet mérték meg. A Semcorp már augusztusban jelezte, hogy valószínúleg a vizsgálat alatt történhetett tévedés, de akkor még nem indokolták meg, miért született teljesen más eredmény fél évvel korábban.

Megmagyarázta a Semcorp, miért mutattak ki brutális fémértékeket Debrecenben: rossz módszerrel vizsgálták a talajvizet / Fotó: Semcorp Hungary

A Semcorp egy pohár vízzel szemléltette a különbséget Facebook-bejegyzésében. A talajvízmintába a mintavétel során apró talajrészecskék is bekerülhetnek, a talaj pedig természetes módon is tartalmaz például vasat és alumíniumot. Ha a labor az úgynevezett összesfém-tartalmat méri, akkor nemcsak a vízben ténylegesen feloldódott fémeket számolja bele az eredménybe, hanem a mintába került talajrészecskék fémtartalmát is. Ez jóval magasabb értéket eredményezhet.

A Semcorp szerint azonban a talajvíz szennyezettségének megítéléséhez az oldottfém-koncentrációt kell vizsgálni, vagyis azt, hogy mennyi fém található valóban feloldva a vízben.

Fotó: SEMCORP Hungary / Facebook

Visszavonták a márciusi laboreredményeket

A vállalat közlése szerint akkreditált szakértők utólag arra jutottak, hogy a márciusi jegyzőkönyvek összesfém-koncentrációkat tartalmaztak. A laboratórium ezt követően maga is megerősítette, hogy az alkalmazott szabványok nem voltak alkalmasak a talajvíz fémszennyezettségének ilyen értékelésére, ezért valamennyi márciusi mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet hivatalosan visszavonta.

A visszavonásról a környezetvédelmi hatóságot is értesítették. A Semcorp azt írta, ezt a módszertani különbséget „sokkal hamarabb fel kellett volna ismernünk, és azonnal ki kellett volna vizsgálnunk”. Ez azért lényeges, mert éppen a márciusi mérések indították el azt az ügyet, mely végül a debreceni üzem működésének felfüggesztéséhez vezetett.

Milliós értékeket mértek, később ennek töredékét

A Világgazdaság korábban arról számolt be, hogy két márciusi mintában literenként több mint 2,6 millió, illetve 300 ezer mikrogrammos alumíniumkoncentráció szerepelt. A későbbi, négy független akkreditált labor bevonásával végzett vizsgálat során viszont ugyanazon fúrások ötvenméteres körzetében egyetlen helyen sem mértek 30 mikrogramm/liternél magasabb alumíniumértéket, miközben a jogszabályi határérték 200 mikrogramm/liter – ez történt augusztusban csak akkor még nem tudtuk a vizsgálat pontos menetét, az csak a mostnai magyarázatból derült ki.